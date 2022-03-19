Завдяки фінансовій допомозі іноземних партнерів зараз резерви Нацбанку вищі, аніж до війни

Завдяки фінансовій допомозі від іноземних партнерів резерви Національного банку України зараз вищі, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Forbes.

Він каже, що Нацбанк вже отримав 1,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду, перші транші (300 мільйонів євро) макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та 311 мільйонів доларів від Світового банку.

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"До кінця тижня очікуємо ще 300 мільйонів євро від ЄС у межах другої транзакції за першим траншем. Таким чином резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту", - розповів він.

За словами заступника голови НБУ, загалом коштів, які вже акумульовано, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.

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Він також додав, що нині тривають активні переговори, щоб на базі МВФ створити спеціальний фонд для України, який фінансуватимуть країни G7 та, можливо, доєднаються інші розвинені країни.

"Цей механізм має стати основним елементом підтримки України в боротьбі з російською агресією. Однак поки тривають перемовини, ми не можемо говорити про конкретні суми", - зазначив він.