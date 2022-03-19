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Завдяки фінансовій допомозі іноземних партнерів зараз резерви Нацбанку вищі, аніж до війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергій,ніколайчук

Завдяки фінансовій допомозі від іноземних партнерів резерви Національного банку України зараз вищі, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Forbes.

Він каже, що Нацбанк вже отримав 1,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду, перші транші (300 мільйонів євро) макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та 311 мільйонів доларів від Світового банку.

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"До кінця тижня очікуємо ще 300 мільйонів євро від ЄС у межах другої транзакції за першим траншем. Таким чином резерви НБУ зараз навіть вищі, ніж до війни. Ми витрачаємо їх на продаж валюти банкам для забезпечення потреб критичного імпорту", - розповів він.

За словами заступника голови НБУ, загалом коштів, які вже акумульовано, вистачить на підтримку нормального функціонування країни на найближчі місяці.

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Він також додав, що нині тривають активні переговори, щоб на базі МВФ створити спеціальний фонд для України, який фінансуватимуть країни G7 та, можливо, доєднаються інші розвинені країни.

"Цей механізм має стати основним елементом підтримки України в боротьбі з російською агресією. Однак поки тривають перемовини, ми не можемо говорити про конкретні суми", - зазначив він.
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19.03.2022 11:56 Відповісти
Красивое
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19.03.2022 12:16 Відповісти
Сейчас путлер пропишет в условиях что Украине нужно прекратить сотрудничество с иностранными партнерами и наши переговорщики начнут рассказывать - вот если бы мы не сотрудничали, то войны не было бы - Порошенко во всем виноват...
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19.03.2022 11:57 Відповісти
А если бы бюджет тратили не на крузаки,камрюхи и наглядовы рады,а на вооружение и снаряжение,то и помощь может быть и не понадобилась.
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19.03.2022 11:58 Відповісти
...Від 24 лютого, коли Росія розпочала своє вторгнення, первісно задумане як бліцкриґ, але спинене лютою рішучістю наших військових і мобілізованих цивільних, вкотре потвердилось одне з незмінних правил історії: у будь-якій «гарячій» війні жінки є мішенню найбільшої вразливості, вже хоча б тому, що на їх долю припадає піклуватися про безпорадних - про дітей і старих. І саме цим живим щитом зараз користується Владімір Путін, щоб зламати героїчний опір України. Не змігши взяти Києва, Путін почав обстрілювати житлові квартали, в тому числі школи, дитсадки та лікарні.

Дозволю собі наголосити: кожна мить вагання західних політиків і відповідальних осіб у НАТО щодо того, чи надавати Україні протиповітряну зброю, не кажучи вже про закрите небо, кожна ваша перерва на каву в ході обговорень, як втрутитися так, щоб не провокувати Путіна, оплачена чиїмось життям. Найімовірніше, цивільним - жіночим або дитячим. - Оксана Забужко https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 11:59 Відповісти
Потому что бОльшая часть тех, кто разворовывал бюджет, свалили со страху за бугор.
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19.03.2022 12:04 Відповісти
Просто все кто пилили бюджет свалили за Бугор. Осталось только провести перекличку и тех кто свалил после войны не пускать в Украину
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19.03.2022 12:11 Відповісти
А я вот уверена, что и счас пилят, аж гай гудэ. Ни Елдак, ни Демченко, ни Татаров никуда не делись. Плюс кодла ,,Слуг урода", плюс ДБР, плюс продажные судьи с многотысячной зарплатой, плюс ещё куча левого народа, сидящие на потоках
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19.03.2022 12:22 Відповісти
 
 