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Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення в ОРДЛО. Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Зі слів самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.

"Один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Резніков закликає жителів ОРДЛО та Криму ухилятися від примусової мобілізації або переходити на бік української армії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
это тех кто в 2014 кричали РАСЕЯ, РАСЕЯ, РАСЕЕЯЯЯ ?
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19.03.2022 12:02
+13
»Ни хрена себе освободили» - подумали «мобилизованные»
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19.03.2022 12:02
+13
...Путін свідомо наслідує Гітлера. Він навіть використовує його пряму мову, говорячи про «остаточне вирішення українського питання» і злегка видозмінюючи цитати з Гітлерової промови в Рейхстазі 1 вересня 1939 року: «Я не буду воювати проти жінок і дітей. Я наказав своїм Повітряним силам обмежитися нападами на військові об'єкти». Це слова з 1939 року, не з 2022-го.

Так, пані й панове, це оголошення війни. Владімір Путін зробив його своєю лукавою, вивихнутою каґебістською мовою. Але я тут на те, щоби сказати вам, як письменниця, добре знайома з тим, яку силу має мова і як легко нею зловжити, що це вже - світова війна, а не «конфлікт в Україні», як то досі пишуть у багатьох західних медіа. І коли Путін анонсує свої амбіції, його краще сприймати всерйоз. Він уже зажадав повернення колишнього радянського блоку - саме таке значення має його вимога до НАТО відступити з Центральної Європи. І він не зупиниться - якщо його не зупинить міжнародний фронт усіх тих народів, які все ще вірять, що свобода й людська солідарність мають вищу вартість, ніж газ і нафта.- https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 12:04
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Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS.
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Так не можна. Якщо й вимкнуть, то вимкнуть всім, крім США.
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19.03.2022 12:08 Відповісти
Можна
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19.03.2022 12:35 Відповісти
Яким чином система розпізнаватиме наші приймачі від кацапських?
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19.03.2022 12:43 Відповісти
Система дозволяє відключати сигнал на окремих територіях
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19.03.2022 12:46 Відповісти
А я про що? ..."на окремих територіях " значить і для нас, і для русні.
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19.03.2022 12:51 Відповісти
Вони можуть для русні на расєє відключити. Тоді там з логістикую буде взагалі прекрасно.
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19.03.2022 13:04 Відповісти
это тех кто в 2014 кричали РАСЕЯ, РАСЕЯ, РАСЕЕЯЯЯ ?
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Запам"ятайте, це закон Всесвіту(Божий Закон 150%) все має свою ціну і за все потрібно платити за ВСЕ.
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19.03.2022 12:04 Відповісти
Якщо хочете, то це війна за Незалежність України, СПРАВЖНЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ,
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19.03.2022 12:06 Відповісти
»Ни хрена себе освободили» - подумали «мобилизованные»
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Ну так об чем речь, нехай по тихому здаються
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19.03.2022 12:03 Відповісти
А чому вони не здаються, дебіли, як осли йдуть на убой. ЗА Рассею
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19.03.2022 12:03 Відповісти
...Путін свідомо наслідує Гітлера. Він навіть використовує його пряму мову, говорячи про «остаточне вирішення українського питання» і злегка видозмінюючи цитати з Гітлерової промови в Рейхстазі 1 вересня 1939 року: «Я не буду воювати проти жінок і дітей. Я наказав своїм Повітряним силам обмежитися нападами на військові об'єкти». Це слова з 1939 року, не з 2022-го.

Так, пані й панове, це оголошення війни. Владімір Путін зробив його своєю лукавою, вивихнутою каґебістською мовою. Але я тут на те, щоби сказати вам, як письменниця, добре знайома з тим, яку силу має мова і як легко нею зловжити, що це вже - світова війна, а не «конфлікт в Україні», як то досі пишуть у багатьох західних медіа. І коли Путін анонсує свої амбіції, його краще сприймати всерйоз. Він уже зажадав повернення колишнього радянського блоку - саме таке значення має його вимога до НАТО відступити з Центральної Європи. І він не зупиниться - якщо його не зупинить міжнародний фронт усіх тих народів, які все ще вірять, що свобода й людська солідарність мають вищу вартість, ніж газ і нафта.- https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 12:04 Відповісти
Жалкая пародия. ***** до Гитлера как кацапам до немцев
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19.03.2022 12:05 Відповісти
До речі, москалі їх у втрати не включають. Просто м'ясо.
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19.03.2022 12:04 Відповісти
Так это хорошо. Не надо будет думать, что делать с полицаями и манкуртами, когда ВСУ освободит Донецк и Луганск.
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19.03.2022 12:05 Відповісти
10 лет ударного труда - и с чистой совестью на свободу
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19.03.2022 13:03 Відповісти
Там осталось много людей которые ждут освобождения от русни.
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19.03.2022 13:07 Відповісти
Мабуть з Донбасу нікого вже буде депортувати до парашестану.
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19.03.2022 12:05 Відповісти
Зато сколько жилплощади в Донецке освободится!
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19.03.2022 12:08 Відповісти
Зустрічаються два крокодили:
- Ну що? Як полювання?
- Та добре: двох вже з'їв, а ти?
- А я москаля.
- Брешеш, ану дихни...
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19.03.2022 12:10 Відповісти
Ничего удивительного
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19.03.2022 12:10 Відповісти
Ну и х*** на них. *****ште их всех пока есть возможность.
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19.03.2022 12:14 Відповісти
Коли вони на побєдобєсіях верещали "Можем павтаріть!", то що ж зараз їм обурюватися, коли спереду кулемети супротивника, в реках півцеглини, а в дупу ********** ствол кулемета заградотрядівця? Хто не засвоїв уроки історії, той приречений на повтор.
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19.03.2022 12:23 Відповісти
в руках півцеглини.
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19.03.2022 12:24 Відповісти
Они и щас кричат. А когда с оружием в руках так творят такое в наших селах и с украинцами что пздц. Ето они в плену такие песню поют что они украинцы до слез и их насильно забрали в рашистскую армию.
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19.03.2022 12:55 Відповісти
а как ты отличаешь, насильно или нет? знакомый рассказывал,что просто тупо приходя в дом и под угрозой растерла их и всей семьи, доставляют в пункы формирования таких групп...Причем делаю именно акцент на приверженцев Украины..у многих не было по разным причина покинуть те территории с 14-22 год,так что не нужно всех под одну гребенку....
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19.03.2022 14:11 Відповісти
А чому назад повертались а не здались полон
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19.03.2022 14:36 Відповісти
Ну, то таке: командир наказав йти в атаку - побігли (або поповзли) в атаку, командир наказав бігти (або повзти) назад - побігли (поповзли) назад. А от якби командир наказав здаватися в полон - всі всією отарою здалися би в полон. Все діло в командирі, в нього треба питати...
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19.03.2022 17:36 Відповісти
да i хрiн на них волали пукiн памагi ото вiн вам i помагае
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19.03.2022 14:37 Відповісти
 
 