Заява міністерки оборони ФРН Ламбрехт заохочує РФ до масових вбивств в Україні, - Подоляк

Заява міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони заохочує війська РФ до нових вбивств в Україні.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Німецький міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться в конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, так як не робіть провокаційних заяв", - зауважив він.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що НАТО не стане втручатися в конфлікт і не закриє небо над Україною через "непередбачувані наслідки".

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