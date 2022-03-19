Заява міністерки оборони ФРН Ламбрехт заохочує РФ до масових вбивств в Україні, - Подоляк
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Заява міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони заохочує війська РФ до нових вбивств в Україні.
Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Німецький міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться в конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, так як не робіть провокаційних заяв", - зауважив він.
Зазначимо, що раніше міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що НАТО не стане втручатися в конфлікт і не закриє небо над Україною через "непередбачувані наслідки".
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Долго искаили достойного президента , не майданы- были бы в НАТО жили бы спокойно.
Якого хєра ви там робите, довбоЗЕби?
ситуации дают заднюю.
там надо выжигать каленым железом
Заигрываются ребята, доиграются, что их пошлют нафиг и уменьшат помощь.
Джерело:
фейсбук Дмитра Кулеби
Тим часом Daimler не єдина німецька компанія, яка допомагає російському ВПК триматися на плаву всупереч санкціям.Наприклад, Ульяновський механічний завод - головний російський виробник систем протиповітряної оборони - купує засоби вимірювання у німецьких корпорацій ROHDE та SCHWARZ. Науково-продуктивний комплекс «Геофізика», який розробляє оптико-електронні системи для потреб космічних сил, авіації, Військово-морського флоту, Сухопутних військ, закуповує запчастини з німецької фірми PFERD. Науково-виробниче об'єднання «Стріла», яке займається розробкою військових радарів, на постійній основі набуває верстатів OPTIUM.
А недавно открытое «Кировское машиностроительное предприятие», выпускающее ракеты для комплексов ПВО, получает оборудование от германской корпорации Trumpf и германо-японской компании DMG Mori.
А чому 2 роки в ПРО не вкладали кошти, а в крадівництво,б
И станет ясно , что колонна ФСБ на высших постах выполняла задание
Згідно з повідомленням, 19 березня о 13:00 у Дюссельдорфі проходить мітинг.«Я закликаю усіх, хто там, приєднатися: початок о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу. Докладніше про мітинг тут https://www.facebook.com/events/s/zusammen-gegen-krieg-stoppt-ru/678338863619894/
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ !!!
если НАТО сейчас не вмешается, он НАПАДЕТ на НАТО первым