У Зеленського запросили Байдена відвідати Україну під час його поїздки до Європи
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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква непрямо запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну під час його поїздки до Європи наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі CNN, коментуючи військово-політичну ситуацію в Україні.
Ведучий запитав, чи спробує Володимир Зеленський особисто зустрітися з Байденом наступного тижня, коли він перебуватиме з візитом у Європі.
"Як вам відомо, цього тижня троє прем’єр-міністрів дружніх країн - Польщі, Чехії та Словенії - особисто приїхали до Києва і зустрілися із Зеленським. Тож чому б президенту Байдену не приїхати в Україну для зустрічі з нашим президентом", - сказав Ігор Жовква.
Ведучий на це зауважив, що безпекові ризики дуже великі.
"Звісно, це небезпечно, тому що проти нашої країни розв’язали війну. Але не треба боятися", - відповів Жовква, зазначивши, що це було б жестом сміливості.
Як повідомляв , наступного тижня Байден прибуде до Брюсселя на саміт НАТО та Європейської ради.
Будь ласка, зачекайте...
Для хутина к примеру Саакашвили был враг . Он его явно ПРИ ПОМОЩИ МАТЫ ХАРИ затянул в ловушку ( давайте называть вещи своими именами - это тоже была спецоперация фсб) . А если вспомнить каксопля Ясько сразу стала руководителем украинской делегации в ПАСЕ и тут же спустила на тормоза спротив против раши , то сомнений не остаётся
Новая идея пригласить Байдена в Украину идёт явно из фсб !!!!!
Но вот хамить союзникам точно нельзя. А то и у самих союзников желания помогать поубавится, и паРаша может добавить в свою риторику "смотрите, они даже в дипломатии не умеют себя вести, а вы им верите и помогаете!". Не перегибайте палку, очень прошу!!!!
Надеюсь я настолько глуп и не просто ошибаюсь а дурак последний.