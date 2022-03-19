У Зеленського запросили Байдена відвідати Україну під час його поїздки до Європи

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква непрямо запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну під час його поїздки до Європи наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі CNN, коментуючи військово-політичну ситуацію в Україні.

Ведучий запитав, чи спробує Володимир Зеленський особисто зустрітися з Байденом наступного тижня, коли він перебуватиме з візитом у Європі.

"Як вам відомо, цього тижня троє прем’єр-міністрів дружніх країн - Польщі, Чехії та Словенії - особисто приїхали до Києва і зустрілися із Зеленським. Тож чому б президенту Байдену не приїхати в Україну для зустрічі з нашим президентом", - сказав Ігор Жовква.

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Ведучий на це зауважив, що безпекові ризики дуже великі.

"Звісно, це небезпечно, тому що проти нашої країни розв’язали війну. Але не треба боятися", - відповів Жовква, зазначивши, що це було б жестом сміливості.

Як повідомляв , наступного тижня Байден прибуде до Брюсселя на саміт НАТО та Європейської ради.