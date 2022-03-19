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У Зеленського запросили Байдена відвідати Україну під час його поїздки до Європи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква непрямо запросив президента США Джо Байдена приїхати в Україну під час його поїздки до Європи наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі CNN, коментуючи військово-політичну ситуацію в Україні.

Ведучий запитав, чи спробує Володимир Зеленський особисто зустрітися з Байденом наступного тижня, коли він перебуватиме з візитом у Європі.

"Як вам відомо, цього тижня троє прем’єр-міністрів дружніх країн - Польщі, Чехії та Словенії - особисто приїхали до Києва і зустрілися із Зеленським. Тож чому б президенту Байдену не приїхати в Україну для зустрічі з нашим президентом", - сказав Ігор Жовква.

Читайте також: Альтернативою переговорам є ще кривавіша війна і поширення її на країни ЄС, – Жовква

Ведучий на це зауважив, що безпекові ризики дуже великі.

"Звісно, це небезпечно, тому що проти нашої країни розв’язали війну. Але не треба боятися", - відповів Жовква, зазначивши, що це було б жестом сміливості.

Як повідомляв , наступного тижня Байден прибуде до Брюсселя на саміт НАТО та Європейської ради.
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Топ коментарі
+13
95 квартал ще досі не вивітрився в жартівників.
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19.03.2022 12:33
+12
А оно понимает, что приглашая американского лидера, он должен гарантировать ему безопасность? Не *****, а Зеля. К чему этот цирк?
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19.03.2022 12:33
+8
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19.03.2022 12:37
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Не вызывает у меня энтузиазма подобная идея
Для хутина к примеру Саакашвили был враг . Он его явно ПРИ ПОМОЩИ МАТЫ ХАРИ затянул в ловушку ( давайте называть вещи своими именами - это тоже была спецоперация фсб) . А если вспомнить каксопля Ясько сразу стала руководителем украинской делегации в ПАСЕ и тут же спустила на тормоза спротив против раши , то сомнений не остаётся
Новая идея пригласить Байдена в Украину идёт явно из фсб !!!!!
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19.03.2022 12:32 Відповісти
Президент сейчас не зеленский, а агент ФСБ дерьмак.
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19.03.2022 12:52 Відповісти
95 квартал ще досі не вивітрився в жартівників.
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19.03.2022 12:33 Відповісти
А оно понимает, что приглашая американского лидера, он должен гарантировать ему безопасность? Не *****, а Зеля. К чему этот цирк?
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19.03.2022 12:33 Відповісти
Напирать на чувство жалости и под этим соусом дипломатично требовать больше - имеет смысл.
Но вот хамить союзникам точно нельзя. А то и у самих союзников желания помогать поубавится, и паРаша может добавить в свою риторику "смотрите, они даже в дипломатии не умеют себя вести, а вы им верите и помогаете!". Не перегибайте палку, очень прошу!!!!
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19.03.2022 12:36 Відповісти
Так це ж політика Д"Єрмака останні 2.5 року - хамити всім союзникам України, щбо від нас відвернулися!
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19.03.2022 14:33 Відповісти
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19.03.2022 12:37 Відповісти
Здесь дело даже не в обосрется. Понимаешь ли, обычно мировые лидеры приезжают куда-то чтобы решить какие-то проблемы или обговорить важные вопросы. А сильные лидеры не будут осуществлять визиты для "жестов смелости", покататься на лыжах, пожрать шаурму и т.д. Это удел клоунов. Печально, что в ОП этого не знают. От Байдена сейчас зависит ситуация в мире. Если убьют Бубочку, то наша армия не прекратит сражаться. А вот если не станет Байдена, то поддержка Украины в мире может быть поставлена на паузу.
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19.03.2022 12:57 Відповісти
Реально какой то тупой троллинг! не повредит это отношениям?точнее там продолжают гадить штатам как могут.я уже сомневаюсь в тех людях что представляют Украину и озвучивают такое! .иначе назвать такое кроме как издевка не могу!
Надеюсь я настолько глуп и не просто ошибаюсь а дурак последний.
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19.03.2022 12:46 Відповісти
Ця Жовква останнім часом"героїчно" язиком ляпає, може його в окопи під Київ? Вся борзота проти тих, хто нам помогає.
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19.03.2022 12:52 Відповісти
Це навмисно. Ці **** з ОПи прикладають багато зусиль, щоб в наших союзників викликати "втому від України".
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19.03.2022 14:35 Відповісти
Это другого Байдена пригласили. У них там в Бразилии (США) все ***** (Байдены)
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19.03.2022 12:52 Відповісти
Не, ну если он со своим личным ПВО приедет, то пусть даже в Мариуполь сгоняют, и нашим че-нибудь оставят
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19.03.2022 12:55 Відповісти
На "слабо" его берет : Типа, "Байден, ты не мужик, если не приедешь в Украину." Где таких ...... в Офис понабрали???
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19.03.2022 13:01 Відповісти
В 95 кварталі
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19.03.2022 13:05 Відповісти
Єрмака з агрохімією вже розстріляли
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Велкам ту Юкрейн, містер Байден!
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19.03.2022 13:39 Відповісти
Дебил на дебиле дебилом поганяет - это полная ОПа.
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19.03.2022 14:53 Відповісти
після того,як люся звинуватив пороха,вже є розуміння,що в ОПі нічого не змінилось і не поумнішав там ніхто!тому не дивуйтесь таким ляпам-все як завжди
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Ці зелені ідіоти ( чи зрадники? ) не втрачають ні єдиної нагоди відвернути від України США. Зелнський дуже постарався в Мюнхені заявою про ядерну зброю і частково це йому вдалося, Байден забув свої слова, що США свідомо вступлять у цю війну, сказані у зверненні до американців
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19.03.2022 18:55 Відповісти
 
 