УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8998 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 266 3
Ірпінь (319) Київська область (3131) Буча (498) Макарів (22)

На Київщині під обстрілами Макарів, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун, гуманітарна катастрофа - в Іванківській, Димерській і Поліській громадах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макарів

Низка населених пунктів Бучанського району перебуває під обстрілами ворога, на території Броварського району є ворожа техніка, в низці громад Вишгородського району гуманітарна катастрофа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також: Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва. ФОТО

У повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі ОВА у суботу, зазначається, що в Білоцерківському та Бориспільському районах Київської області ситуація контрольована, ніч минула без обстрілів.

"Бучанський район. Макарів - під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами. У Бородянській, Дмитрівській Бучанській і Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована. Бучанська та Немишаївська громади – ворог окопався", - йдеться в повідомленні ОВА.

Щодо Броварського району, то, за інформацією ОВА, на території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад розміщена ворожа техніка.

"Вишгородський район. Через обстріли сталося загоряння сміттєзвалища поблизу Нових Петрівців. В Іванківській, Димерській і Поліській громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований", - інформують в обладміністрації.

У Фастівському та Обухівському районах, згідно з повідомленням, ситуація стабільна та контрольована, але Васильківська громада перебуває під постійними загрозами ракетного удару.

Читайте також: Оборона Києва готова гідно зустріти ворога та відправити його в пекло, - ОВА
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.03.2022 12:26 Відповісти
Раз кацапы обстреливают, значит не контролируют.
показати весь коментар
19.03.2022 12:26 Відповісти
Тут в ОДА сидять формені ідіоти. Їм влом карту перемалювати з містами-селами. Дурні показують стан справ по карті громад. Кацапи північніше Баришівки, а ті долбойоби замульовують усю громаду, аж під Переяслав. Баби тієї муті надивляться і виють, що всьо пропало.
показати весь коментар
19.03.2022 12:35 Відповісти
 
 