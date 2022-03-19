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Гуманітарна криза в Україні вже досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою. Ми вже починаємо бачити, що наближається голод, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Європейська комісія у зв'язку з війною попередила про загрозу голоду в Україні.

"Люди в містах, що перебувають в облозі, знаходяться в апокаліптичних умовах: немає їжі, немає води, немає медичної допомоги й немає виходу", – заявив єврокомісар із врегулювання криз і гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, фрагменти з якого опубліковано у суботу, 19 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Ленарчича, гуманітарна криза в Україні вже сьогодні досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою.

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"Це безжальне вторгнення почалося понад три тижні тому, але ми вже починаємо бачити, що наближається голод", – сказав комісар ЄС. Від голоду вже страждає населення таких міст, що перебувають в облозі, як Маріуполь.

Янез Ленарчич повідомив, що медичні установи постають перед великими труднощами під час отримання життєво необхідних товарів. "Колосальна проблема – це доступ. Надання гуманітарного доступу без жодних перешкод є обов'язком", – сказав він, додавши, що ЄК розширює свою гуманітарну допомогу разом із партнерами на місцях. "Але поки продовжуються бойові дії й не буде досягнуто припинення вогню, доступ до людей, які потребують життєво важливої допомоги, неможливий", – наголосив словацький політик.

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Порушення міжнародного права в Україні має бути негайно припинено, вимагає Ленарчич. "Ті, хто несе відповідальність за це порушення і тим самим завдає неймовірних страждань цивільному населенню, мають бути притягнуті до відповідальності. Я знову закликаю Росію дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права й негайно припинити війну", – сказав він.
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Топ коментарі
+18
А в это время фуры через Польшу идут в Россию
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19.03.2022 12:43
+10
Примите в ЕС . И остановите этим войну
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19.03.2022 12:44
+10
Еврокомиссия - капитаны очевидность? Практические шаги для недопущения какие можете сделать? Дипломатически это уже не решить - может, поможете силой или хотя бы нужным оружием?
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19.03.2022 12:44
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А в это время фуры через Польшу идут в Россию
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19.03.2022 12:43 Відповісти
Примите в ЕС . И остановите этим войну
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19.03.2022 12:44 Відповісти
а почему твое мнение так жирно выглядит... обычно таким или крупным шрифтом калопастят только не уверенные в себе люди
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19.03.2022 12:46 Відповісти
Еврокомиссия - капитаны очевидность? Практические шаги для недопущения какие можете сделать? Дипломатически это уже не решить - может, поможете силой или хотя бы нужным оружием?
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19.03.2022 12:44 Відповісти
Так почему обращаются к Украине? Все красноречие в уши путину, вот туда направьте ваши потоки слов.
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19.03.2022 12:46 Відповісти
патамушта іде приготування грунту для капітуляціі..
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19.03.2022 12:49 Відповісти
Похоже на то. Если после подписания "мира" с паРаши все санкции снимут и начнется бизнес as usual, это будет катастрофа.
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19.03.2022 13:07 Відповісти
А смысл? ***** плевать на всех и всё, кроме собственного вяличия.
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19.03.2022 12:49 Відповісти
"Ті, хто несе відповідальність за це порушення і тим самим завдає неймовірних страждань цивільному населенню, мають бути притягнуті до відповідальності. Я знову закликаю Росію дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права й негайно припинити війну", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3326725
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19.03.2022 13:04 Відповісти
Це просто думка однієї людини. Тому можна не звертати увагу на подібні заявлення.
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19.03.2022 12:47 Відповісти
Хрена про кризу ви тут розказує? Що ви зробили щоб її минути? Продовжуєте торгавати з московієй та "виражаєте занепокоєння"! Як би було ваше бажання, зупинили би цю війну в один день. Пішли ви нах.
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19.03.2022 12:49 Відповісти
Зато посмотрите какие у нас дороги. Тамженашилюди нам завидуют
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19.03.2022 12:49 Відповісти
"Война, стоп! Раз-два!"

Ідіоти... Кому воно ото глаголить? Аби тишу розігнати? Чи ми маємо здатися? Для чого цей наратив? Реально, іноді краще жувати, ніж говорити...
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19.03.2022 12:51 Відповісти
Тримайте нас у курсі
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19.03.2022 12:52 Відповісти
ЕС все еще опасается быть втянута, у вас 3 миллиона беженцев наших, то разве вы не втянуты ? А все решить можно одной-единственной крылатой ракетой способной долететь до Урала
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19.03.2022 13:29 Відповісти
Долетіти пів справи - треба ще попасти, в потрібний час!
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19.03.2022 16:44 Відповісти
В приемные дни ?
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19.03.2022 17:00 Відповісти
Щоб була відчутною завдана шкода!
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19.03.2022 18:27 Відповісти
в сатаністів все йде по плану: спочатку 2 роки чуми, тепер 2 роки війни, потім 2 роки голоду і в кінці смерть..... все як в об'явлені Івана Богослова
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19.03.2022 14:52 Відповісти
Очередная озабоченность и бестолковые призывы к миру?
****, вы там на наркоте все что ли?
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19.03.2022 15:26 Відповісти
 
 