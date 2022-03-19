Гуманітарна криза в Україні вже досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою. Ми вже починаємо бачити, що наближається голод, - Єврокомісія

Європейська комісія у зв'язку з війною попередила про загрозу голоду в Україні.

"Люди в містах, що перебувають в облозі, знаходяться в апокаліптичних умовах: немає їжі, немає води, немає медичної допомоги й немає виходу", – заявив єврокомісар із врегулювання криз і гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, фрагменти з якого опубліковано у суботу, 19 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Ленарчича, гуманітарна криза в Україні вже сьогодні досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою.

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"Це безжальне вторгнення почалося понад три тижні тому, але ми вже починаємо бачити, що наближається голод", – сказав комісар ЄС. Від голоду вже страждає населення таких міст, що перебувають в облозі, як Маріуполь.

Янез Ленарчич повідомив, що медичні установи постають перед великими труднощами під час отримання життєво необхідних товарів. "Колосальна проблема – це доступ. Надання гуманітарного доступу без жодних перешкод є обов'язком", – сказав він, додавши, що ЄК розширює свою гуманітарну допомогу разом із партнерами на місцях. "Але поки продовжуються бойові дії й не буде досягнуто припинення вогню, доступ до людей, які потребують життєво важливої допомоги, неможливий", – наголосив словацький політик.

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Порушення міжнародного права в Україні має бути негайно припинено, вимагає Ленарчич. "Ті, хто несе відповідальність за це порушення і тим самим завдає неймовірних страждань цивільному населенню, мають бути притягнуті до відповідальності. Я знову закликаю Росію дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права й негайно припинити війну", – сказав він.