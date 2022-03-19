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У Білорусі розвантажують військову техніку РФ і зводять понтонний міст через Прип’ять. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Гомельській області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. У Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала через Петриків. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.

Тим часом, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Також дивіться: "С презрением!": Українські прикордонники вручили своїм білоруським колегам через посла "30 срібняків" за зраду. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
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19.03.2022 13:01
+28
Спасибо Белорусским партизанам.
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19.03.2022 12:59
+18
ну и где обещания бульбофюрера и его министров обороны шо никогда и ни в жысь не нападут на Украину со стороны Беларуси ? Кто там из наших военных чинуш убеждал украинцев что ихний министр обороны честный в доску ?
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19.03.2022 13:02
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Спасибо Белорусским партизанам.
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19.03.2022 12:59 Відповісти
‼️УВАГА! ВАЖЛИВО!

Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!

Що мінують окупанти?
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

У містах, у першу чергу - це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах - це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ⁉️
1️⃣В жодному разі не чіпайте його.
2️⃣Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
3️⃣Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
4️⃣Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
5️⃣Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Будьте особливо уважними ⚠️ У прямому сенсі - дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!
МИ ПЕРЕМОЖЕМО! СЛАВА УКРАЇНІ 💛💙
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19.03.2022 13:13 Відповісти
Таргани на низькому старті.
Земля залізобетоном!
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19.03.2022 12:59 Відповісти
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19.03.2022 13:01 Відповісти
Они скоро на погосте покойников так выложат.
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19.03.2022 13:02 Відповісти
****** на Vоротник
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19.03.2022 13:03 Відповісти
ото ж то и оно и таких на раше большинство
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19.03.2022 13:03 Відповісти
Зараз весь ********* - це психоневрологічний інтернат.
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19.03.2022 13:39 Відповісти
30 сребреників - то великі гроші
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19.03.2022 13:02 Відповісти
ну и где обещания бульбофюрера и его министров обороны шо никогда и ни в жысь не нападут на Украину со стороны Беларуси ? Кто там из наших военных чинуш убеждал украинцев что ихний министр обороны честный в доску ?
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19.03.2022 13:02 Відповісти
Ви б спочатку пошукали де той Петриков і Лельчиці, а не паніку розганяли.
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19.03.2022 13:11 Відповісти
Возле нашей границы, это должно радовать?
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19.03.2022 13:19 Відповісти
А понтон під Петриковим їм щось дає? До Лельчиць нема ж інших доріг виходить
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19.03.2022 13:21 Відповісти
а для чего он там ? Ведь не картоху же будут в Украину через него переправлять ? А скорей всего что скрепы . Во истину , гром не грянет - мужик не перекрестится .
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19.03.2022 13:23 Відповісти
Тренування може.
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19.03.2022 13:25 Відповісти
вам самому не смешно?
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19.03.2022 18:00 Відповісти
Бульборуси ******
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19.03.2022 13:03 Відповісти
ну що братушки- екзамен на гнилість пройдете?
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19.03.2022 13:03 Відповісти
Ще трошки металобрухту для української економіки
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19.03.2022 13:04 Відповісти
а упреждающим высокоточным по переправе во время прохождения техники, и нам хорошо и рыбы сыты.
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19.03.2022 13:04 Відповісти
Є така потвора,Аристович зветься, говоряща срака Зелі.
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19.03.2022 13:05 Відповісти
Є така потвора, Yri Simash зветься, просто говоряща срака
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19.03.2022 13:13 Відповісти
Прапор забрать и по сраке надавать.
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19.03.2022 13:20 Відповісти
Ты немного не прав.Власть нельзя критиковать,но все же,говорящая срака это зеля.На ушко зеле шепчут,Аристович,Ермак и Подоляк
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19.03.2022 13:16 Відповісти
У дебилов все навчання ідуть, тренеруються долати водні перешкоди, іншого пояснення немає
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19.03.2022 13:08 Відповісти
А ***** там переправа? Лельчиці від світу Прип'яттю відрізані чи що?
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19.03.2022 13:10 Відповісти
із усіх можливих варіантів, переправу розгортають в тому місці де сходиться найбільша кількість необхідних умов - обидва пологі береги, відповідна ширина ріки, рельєф навколо по обидва береги, унеможливлення її знищення противником, тощо
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19.03.2022 17:57 Відповісти
******* точкою У.
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19.03.2022 13:10 Відповісти
Арестович и другие радники повилазили и вже надоїли своїми коментами
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19.03.2022 13:10 Відповісти
Тут вчера харьковчан стыдил один товарисчь. Можешь бэларусав постыдить
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19.03.2022 13:11 Відповісти
Перемовини ведете, не в НАТО каже Люся.
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19.03.2022 13:15 Відповісти
а что до этого они не заезжали с Белоруси
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19.03.2022 13:18 Відповісти
А понтонний міст нема чим жахнуть?
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19.03.2022 13:19 Відповісти
Видалите будь ласка комент.
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Еще какие-то говорящие головы будут клепать статейки о том участвует ли беларуссия или не участвует?
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19.03.2022 13:21 Відповісти
Лукашенко участвует, народ не хочет. Что такое сейчас Беларусь - это вопрос.
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19.03.2022 13:29 Відповісти
І Лукашенко особисто будує понтонну переправу і розвантажує кацапську техніку?
Як же він не надірвався, бідося
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19.03.2022 13:32 Відповісти
А він має особисто будувати переправу щоб відзначити його участь?
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19.03.2022 13:55 Відповісти
Це відповідь на тезу Тетяни Гончаренко, що Лу приймає участь, а народ не хоче. Ну так не хоче, що робить.
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19.03.2022 14:00 Відповісти
та переправа. як дуля в жопі...від неї ні логістики ні тактики ні стратегії
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19.03.2022 13:34 Відповісти
Холуї фашиські
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19.03.2022 14:22 Відповісти
Бесхребетные бульбаши! Чтоб вы всю жизнь срали СВОИМ картофельным крахмала. Падлы!
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19.03.2022 14:33 Відповісти
І пропадьот напрасний труд
І дум кацапских устремленье (
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19.03.2022 14:34 Відповісти
 
 