ЗСУ підтвердили ракетний удар по складу в Івано-Франківській області, але не знають чи це "Кинжал": "У нас є пошкодження, руйнація, детонація боєприпасів"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області. Інформація про тип випущених ракет та дані про постраждалих уточнюються.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - розповів Ігнат.
Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинжал".
"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентногго озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити", - додав він.
У той же час, місцеві жителі Делятина на Франківщині повідомляють, що наразі ситуація в селі спокійна: "Ні вогню, ні диму, ні воронок у селі не видно".
Нагадаємо, 19 березня Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.
Будь ласка, зачекайте...
1. Він звинуватив у розв'язуванні війни всіх депутатів, які внесли зміни в Конституцію (а якщо памятаєте, 07.02.2019 в Порошенка у ВР не було навіть стійкої простої більшості, не говорячи вже про конституційну).
2. Він звинуватив у розв'язуванні війни більшість громадян України, які на опитуваннях підтримували вступ до НАТО!
ОП - це зрадницька колаброціоністьська контора.
Там тогда ещё и Нани Брегвадзе пела и на пианино играла
Стараюся слідкувати за висловлюваннями Арестовича, але такого ніколи не чув.
https://censor.net/ua/news/3326660/********************************************************************************************
а коментарий удалите.
В войну всегда будут бить по местам хранения техники и боеприпасов, если эти места известны и все их раздолбать - не останется, чем воевать.
И да, хамство безусловно добавляет весомости аргументам, а когда их нет - заменяет их.
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Ракеты Кучмы однако😎
Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!
Що мінують окупанти?
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
У містах, у першу чергу - це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах - це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ⁉️
1️⃣В жодному разі не чіпайте його.
2️⃣Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
3️⃣Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
4️⃣Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
5️⃣Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Будьте особливо уважними ⚠️ У прямому сенсі - дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!
МИ ПЕРЕМОЖЕМО! СЛАВА УКРАЇНІ 💛💙
Если же ракета попала точно в цель, то скрывать уже нечего - цель всё равно уничтожена. Даже если не полностью - уже рашисты сами заявили, куда они стреляли, потому они знают, куда целиться и скрывать уже нечего, даже лучше сказать, что всё подбито, чтобы они снова туда же не выстрелили.
Це можливо або за своєю тупістю вони не далеко втекли від своїх московських колег ?
После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. В феврале-марте 2018 года начались эксплуатационные войсковые испытания ракетного комплекса.
Было заявлено, что ракета, после сброса в заданной точке, далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полёта. Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого.
Ракета является не крылатой, а «аэробаллистической», - траектория ракеты поддерживается за счёт высокой скорости. Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит её первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров. Полёт ракеты также происходит на границе стратосферы с целью избежать значительного сопротивления воздуха..
Дальний перехватчик МиГ-31БМ, прошедший модернизацию до варианта МиГ-31К, носителя новой ракеты, при этом лишается возможности использования штатных для других модификаций МиГ-31 видов вооружения. Подфюзеляжные пусковые устройства МиГ-31 для ракет Р-33/Р-37 также демонтируются.
По любому крупному складу боеприпасов ?
. . . типа - пусть тундра думает что попали
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. . а потому что сейчас принято не разглашать место падения ракет - а тут такие подробности . . .