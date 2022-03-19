Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією, - Моравецький

Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у заяві, яку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Польща пропонує якомога швидше додати до пакету санкцій проти Росії торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.

"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.