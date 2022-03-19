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Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у заяві, яку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Польща пропонує якомога швидше додати до пакету санкцій проти Росії торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.

"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.
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Топ коментарі
+17
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19.03.2022 13:26
+5
давайте, ЕС, проявите креативность...
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19.03.2022 13:25
+5
Кровавое какао NESTLE
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19.03.2022 13:28
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Основні надходження від нафти та газу,по українським трубам також,хоч одна куля влучила у ці труби?так отож.
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19.03.2022 13:14 Відповісти
Такие вещи не раздолбаешь пулями.
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19.03.2022 13:29 Відповісти
Так і снаряди якось дивно пролітають повз труби.
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19.03.2022 13:43 Відповісти
Ну а не приходит в голову, что это как раз то что нужно Раше? запустят СП2 если раздолбать украинскую ГТС, Германия сразу сольется, к бабке не ходи.
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19.03.2022 14:19 Відповісти
Вы. правы.имеет место быть.я об этом писал еще до полномасштабного вторжения.когда там давали понять что СП2 могут прикрыть.тоже высказывался что ***** может Украинскую ГТС уничтожить дабы у них не было выбора и они не могли отказаться от СП2
Сегодня. возможно это уже не актуально.хотелось бы верить что. при таком раскладе это будет вынужденное эмбарго и ускорить замену и зависимость от ипиней
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19.03.2022 15:37 Відповісти
давайте, ЕС, проявите креативность...
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19.03.2022 13:25 Відповісти
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19.03.2022 13:26 Відповісти
Кровавое какао NESTLE
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19.03.2022 13:28 Відповісти
А польща для початку не хоче заборонити проліт кацапської авіації своєю територією з білорусі в калінінград? Бо як подивишся на флайт радар, то складається враження, що окрім гучних заяв ляхи нінащо не здатні
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19.03.2022 13:43 Відповісти
Хто нам заважав будувати оборону,поляки?вісім років війна,жодного ********* літака,жодної ракети,одне бла бла бла та памагіте,тепер жремо це лайно.
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19.03.2022 13:46 Відповісти
Опудало, іди мий іспанські туалети. Твоя думка українців не цікавить
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19.03.2022 14:38 Відповісти
Помий писок,смердить кацапом,чи помий жидівську сраку потім вилижи.
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19.03.2022 15:35 Відповісти
Ще раз тобі кажу: іди мий туалети. Твоя збочена фантазія тут нікого не цікавить
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19.03.2022 15:45 Відповісти
Мий туалети розповідають виключно кацапи,тому йди на свій корабель кацапа дурна.Про впн не чуло бидло?
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Польща, поки що не може заблокувати навіть ті рашистсько- білоруські фури ,котрі з Європи направляються в рабсію,а навпаки допомагає їм в цьому, супроводжуючи їх і боронячи від тих ,людей, котрі їх блокують на границі ,
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19.03.2022 14:11 Відповісти
Что Польша не может сделать? Вы это в Польше расскажите пару миллионам беженцев, которых встретили, приняли без лишних заморочек. Польша в ЕС первая страна которая идет в вабанк насчет помощи Украине. Фуры уже задерживают активисты на границе не переживайте, вам наверное с дивана не видно.
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19.03.2022 15:38 Відповісти
Читай уважно, мова не про біженців ,а про рашистські фури , котрі в тому числі їздять на білоруській реєєстрації і про те,як польська поліція не дозволяє активістам їх блокувати. "Давай фацет не пердоль мі глови, а маш попадшить сам ,цо сі дєє на граніци польско-бялорускій ,і як польскі поліціянті пшепускают російско- бялорускі тєнжарувкі" Вчи українську мову і бажано мову країни в якій перебуваєш.Юш по вшисткім.
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19.03.2022 16:57 Відповісти
Полностью правильное предложение. Было бы супер. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.03.2022 15:12 Відповісти
У всієї Європи є два обличчя, на камеру і без неї.
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19.03.2022 19:56 Відповісти
 
 