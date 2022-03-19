Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією, - Моравецький
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Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у заяві, яку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Польща пропонує якомога швидше додати до пакету санкцій проти Росії торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.
"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.
Топ коментарі
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.03.2022 13:26
+5 Hanka Panyanka
показати весь коментар19.03.2022 13:25
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.03.2022 13:28
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Сегодня. возможно это уже не актуально.хотелось бы верить что. при таком раскладе это будет вынужденное эмбарго и ускорить замену и зависимость от ипиней