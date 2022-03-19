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Шмигаль провів розмову із прем'єркою Нової Зеландії: обговорили ситуацію на захоплених окупантами АЕС та посилення санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Денис Шмигаль провів розмову з прем’єркою Нової Зеландії Джасіндою Ардерн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міність України Денис Шмигаль розповів на свої сторінці у телеграмі.

За його словами, Нова Зеландія одна з перших виступила на підтримку України, адже запровадила жорсткі санкції проти Росії та надає допомогу українцям.

Денис Шмигаль повідомив, що поінформував Джасінду Ардерн щодо бомбардування Росією українських міст, численні обстріли цивільних об’єктів та порушення міжнародного права.

"Обговорили ситуацію на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. Працездатність цих об’єктів під загрозою, а мужні працівники перебувають у заручниках. Розраховуємо на підтримку Нової Зеландії у запобіганні можливих ядерних загроз," - повідомив Денис Шмигаль.

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Ттакож, за словами Дениса Шмигаля, розглянули кроки з посилення санкційного тиску на країну-агресора:

- подальші обмеження діяльності російських банків;
- заборону входження російських або пов’язаних з РФ суден до портів;
- визнання РФ державою-терористом;
- включення до чорного списку FATF;
- повне ембарго РФ.
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Так , люди з Нової Зеландії також долучаються до збору коштів на потреби ЗСУ. І дуже за нас переживають.Дякую їм за це.
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19.03.2022 13:47 Відповісти
 
 