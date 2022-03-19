УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16181 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 484 17
авіація (1648) Росія (47144) Подоляк Михайло (296)

Для половини літаків скасовують "льотну придатність", вони не зможуть літати світом: Подоляк про цивільну авіацію в РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про стан цивільної авіації Росії. За його словами, більша частина літаків тепер не зможе вилетіти за межі РФ через скасування "сертифікату льотної придатності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Подоляка.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"

"Росіяни полюбляли літати світом. Відтепер мають великі проблеми. Так, управлінням цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) прийнято рішення негайно скасувати так звані "сертифікати льотної придатності" для великої частини російських літаків", - зазначається у повідомленні.

За даними консалтингової компанії IBA, реєстрацію мали 745 російських літаків. Всього РФ мала 1367 цивільних повітряних суден. Тепер більша частина з них не зможе вилетіти за кордон. Крім того, решта літаків - це здебільшого лізингові об'єкти, що й так не покидають межі Росії, оскільки є загроза анулювання сертифікації іншими структурами та наказ ЄС розірвати договори з російськими операторами.

"Своєю чергою, росіяни, які завжди й скрізь порушують міжнародні правила, вже оголосили, що не робитимуть лізингові платежі, а націоналізуватимуть літаки. Чекаємо на масштабний конфлікт із жорсткими позовами. При цьому націоналізовані (по суті крадені) літаки продовжать літати тільки всередині Росії", - додав Подоляк.

Читайте також: Заява міністерки оборони ФРН Ламбрехт заохочує РФ до масових вбивств в Україні, - Подоляк

За його словами, є й інша загроза для російської авіації. Виробники силових агрегатів для боїнга та аербасу Rolls Royce і GE можуть відмовитися контролювати двигуни літаків. Щобільше, компанії мають змогу онлайн заблокувати двигуни.

"Так чи інакше, нашим британським та американським друзям, замість гарних розмов про моральну підтримку, бажано організаційно покінчити з внутрішніми рейсами Аерофлоту на території РФ. Це просто. Якщо, звичайно, захотіти цього…", - підкреслив Подоляк.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Подоляночка, там Люся розказує всім що Порошенко розпочав війну з мордором, бо ми хочемо в НАТО. Нічого сказати не хочеш
показати весь коментар
19.03.2022 13:41
+13
С каких пор Подоляк уполномочен рассказывать про самолёты ?

Там, кроме военных, хоть кто-то делает то, что должен делать по Конституции ?

Завхоз заменяет МИД, советник завхоза заменяет Аэрорух ...
показати весь коментар
19.03.2022 13:40
+11
Подоляка слухати - себе не поважати! Він зморозив: "політичне врегулювання СПІРНИХ територій"...!!!
Може вони все-таки не "спірні", а українські, ЗЕбіл!!
показати весь коментар
19.03.2022 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подоляка это сейчас больше всего волнует?
показати весь коментар
19.03.2022 13:38 Відповісти
С каких пор Подоляк уполномочен рассказывать про самолёты ?

Там, кроме военных, хоть кто-то делает то, что должен делать по Конституции ?

Завхоз заменяет МИД, советник завхоза заменяет Аэрорух ...
показати весь коментар
19.03.2022 13:40 Відповісти
Ватольоти возитимуть вату по ватним іпєням.
показати весь коментар
19.03.2022 13:41 Відповісти
Подоляночка, там Люся розказує всім що Порошенко розпочав війну з мордором, бо ми хочемо в НАТО. Нічого сказати не хочеш
показати весь коментар
19.03.2022 13:41 Відповісти
Нам пох що там
показати весь коментар
19.03.2022 13:43 Відповісти
Подоляка слухати - себе не поважати! Він зморозив: "політичне врегулювання СПІРНИХ територій"...!!!
Може вони все-таки не "спірні", а українські, ЗЕбіл!!
показати весь коментар
19.03.2022 13:44 Відповісти
Та ми це без Подоляка знаємо.Що більше немає про що говорити?
показати весь коментар
19.03.2022 13:45 Відповісти
Кого хвилює життя рабів мордору.
показати весь коментар
19.03.2022 14:00 Відповісти
Краще нехай попандопало Подоляк замість того щоб пердіти своїми губами і ховатися за спиною нашого Президента візьме з собою свого бая зрадника Єрмака, холуя куска Арестовича і на передову, нехай покажуть вони чоловіки що ослойоби
показати весь коментар
19.03.2022 14:04 Відповісти
Был репортаж=>показывали как кацапы сейчас на Кипре жируют. У одной силиконовойкурицы спросили есть ли проблемы с оплатой и как она после отпуска вернётся домой……
ее ответы:
- с карточками - проблема, но у меня есть достаточно налички
- без проблем=>сначало в Эмираты, а потом в мАскву. Большой крюк, но ничего страшного…….
показати весь коментар
19.03.2022 14:14 Відповісти
Судя по удаленным комментам - звизьдюляк на этом сайте подрабатывает модератором.
показати весь коментар
19.03.2022 14:22 Відповісти
він тепер ще й по мордору "експерт"?Нафіга воно взагалі рот відкриває?
показати весь коментар
19.03.2022 14:40 Відповісти
... чуть не умер от удивления!!! Оказывается двигатели можно ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОНЛАЙН!!! Так что сидим!? Взлетели москалыки... и шарах... **Turn off the engines online** Главное москалей побольше в самолёты натолкать!! )))
показати весь коментар
19.03.2022 14:41 Відповісти
 
 