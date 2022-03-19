Касетні боєприпаси й авіаудари: на Донеччині за добу вбито і поранено десятки цивільних, - поліція

За добу обстрілів з боку росіян зазнали вісім населених пунктів. Пошкоджено щонайменше 37 житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє поліція Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ударів російських військ загинули та отримали поранення десятки цивільних мешканців. Серед постраждалих є діти. Під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Покровськ, Новоселидівка, Верхньоторецьке, Кримка,Степне. Ворог розстрілював міста і села з авіації, реактивної та важкої артилерії, зокрема використовувалися заборонені касетні боєприпаси. Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала РФ - багатоповерхові та приватні оселі, школа, дитячий садок, музей, торговий центр та адмінбудівлі", - розповіли у відомтсві.

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Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.