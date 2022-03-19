Продовжується часткове блокування Чернігова, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 19 березня

Триває двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 19.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогом досягнуто мету на Донецькому напрямку. Противник зупинений у напрямку на Миколаїв.

Також повідомляється, що ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної, за заявами рф, зброї та некерованих авіаційних бомб.

З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти.

Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, а саме об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали.

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За даними Генштабу, на Волинському напрямку суттєвих змін у обстановці не відбулось.

На Поліському напрямку окремі підрозділи окупантів займають оборону у районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

У районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу.

"В ході ведення бойових дій противник продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці. Для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ використовується мережа закладів охорони здоров’я міста Гомель та Гомельської області республіки білорусь. Переважно для надання медичної допомоги окупантам використовуються лікарні, що мають у своєму складі операційні відділення. Планові операції для цивільного населення не проводяться", - йдеться у зведенні.

Для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію республіки білорусь перекинуті окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

В Генштабі повідомляють, що на Сіверському напрямку ворог силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу намагається діяти в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Ніжин, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводив.

"Продовжується часткове блокування міста Чернігова, ворог здійснює артилерійські обстріли густонаселених районів. Силами до трьох бригад намагається утримувати оборонні позиції в районах населених пунктів Любеч, Михайло-Коцюбинське, Якубівка, Шестовиця, Золотинка, Ягідне, Лукашовка, Киселівка. Суттєвих змін у складі та характері дій ворога не відзначено", - інформують у Генштабі.

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Крім того, повідомляється, що у напрямку на Бровари загарбник діє силами до трьох бригад. Намагається контролювати рубіж в районах населених пунктів Марковці, Заворичі, Рудня, Богданівка, Залісся, Михайлівка, Світильня, Перемога, Рудницьке, Великий Крупіль, Малий Крупіль, Петрівка. Активних дій війська окупантів не проводили. Противник не відмовляється від проведення наступальних дій на Київ та намагається здійснити перегрупування бойових підрозділів.

"На Слобожанському напрямку визначеними силами Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводив, Намагається втримати позиції в районах населених пунктів Сватове, Ізюм, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка", - додають в Генштабі.

У напрямку на Суми та Охтирку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії противника активних наступальних дій не ведуть, зосереджують зусилля на блокуванні міста Суми. Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил - на Прилуки та Київ.

"В районі Харкова підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та північного флоту активних дій не проводили. Основні зусилля окупантів зосереджувалися на блокуванні міста Харкова, знищенні його цивільної інфраструктури та веденні розвідки позицій Збройних Сил України. Зафіксовано проведення повітряної розвідки із використанням БпЛА "Орлан-10", - сказано в зведенні.

У напрямку на Ізюм ворог намагається діяти у районах населених пунктів Балаклея, Гусарівка, Волобуївка, Петрівське, Протопопівка, Савинці, Веселое, Ізюм, Сніжківка, Топольське, Бахтин, Капитолівка. Активних наступальних дій не відзначено, здійснюється перегрупування та логістичне забезпечення військ. Ворог здійснив нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Збройних Сил України у районі Кам’янки.

"На Донецькому напрямку визначеним складом сил ворог діє в районах населених пунктів Борова, Терни, Новокраснянка, Первомайськ, Горлівка, Пантелеймонівка, Ясинувата, Донецьк, Оленівка, Новотроїцьке, Ольгинка, Володимирівка, Микільське, Павлівка, Пречистовка.

На Луганському напрямку противник намагався продовжити наступальні дії на визначених напрямках та діє в районах населених пунктів Терни, Червонопопівка, на околицях Рубіжного, Кудряшівки, Пудрівки, Осколонівки, Бобрового, Жолобка, Молодіжного, Новоолександрівки, Попасної, Троїцького, Санжарівки, Лозового, Доломітного, Зайцевого, Шумів, Широкої Балки, Озерянівки.

Намагається вести штурмові дії та вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджує на спробах захопити населені пункти Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна", - зауважили в Генштабі ЗСУ.

В районах населених пунктів Сиротине та Метьолкіне здійснював авіаційні удари по цивільних об’єктах.

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У напрямку на Сєвєродонецьк ворог здійснив спробу проведення наступальних дій, успіху не мав, зазнав значних втрат та відступив.

В районі Рубіжного, за підтримки артилерії, продовжує закріплюватись у західних та північно-західних частинах міста, здійснив перегрупування, успіху не має.

На напрямку Первомайськ, Лисичанськ намагається здійснювати вогневий вплив на наші війська з метою стримування дій підрозділів Збройних Сил України.

Веде штурмові дії та вогневі нальоти на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджені на захопленні міста Вугледар та міста-героя Маріуполя.

На Приазовському напрямку противник протягом доби активних наступальних дій не проводив, обстрілював позиції наших військ в районах Гуляйполе, Степногірськ та Оріхів з використанням мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Проводить перегрупування з метою недопущення прориву наших військ в напрямку Маріуполя.

"На Південнобузькому напрямку ворог діє в районах населених пунктів Правдіне, Петровське, Новогригорівка, Новомиколаївка, Червоне, Грейгове, Михайло-Ларіне, Інгулка, Христофорівка, Мар’янівка, Новоолександрівка, Партизанське, Снігурівка, Калинівське, Біла Криниця, Кочубеївка, Високопілля, Нововоронцовка. Активних наступальних дій не веде, проводить перегрупування, розгортання резервів, поповнення боєприпасів", - сказано у зведенні.

У напрямку на Кривий Ріг зупинений та закріплюється в районах населених пунктів Красновка, Пригір’я, Заградовка, Архангельське, Князівка, Високопілля, Мала Шестерня, Петровка, Нововоронцовка та намагається здійснити підготовку до наступальних дій.

На окремих напрямках противник здійснював переміщення з метою виведення пошкодженої техніки та підрозділів, які не підлягають відновленню.

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