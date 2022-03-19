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війна (56233) Арестович Олексій (372)

Ворог зосереджує сили в напрямку Ізюму, Волновахи, Маріуполя, Херсона та Миколаєва, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Суттєвих змін у стані, положенні чи характері дій противника і ЗСУ протягом доби не відбулося.

Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби суттєвих змін в стані, положенні або характері дій противника і наших Збройних сил, сил оборони не відбулося. Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається: напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв", - сказав Арестович.

Він зазначив, що за минулу добу захисники України завдали потужних ударів по противнику і знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській областях.

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"За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округа РФ. Ця армія, для вашого відома, якраз відповідала за створення 1-го і 2-го АК або так званих "міліцій ЛНР і ДНР". І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх 8 років", - сказав Арестович.

Він уточнив, що це відбулося в районі аеропорту Чорнобаєвка.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
Після висерів цієї проститутки Арестовича, навіть не цікаво, що він черговий раз перднув ротом.
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19.03.2022 13:58
+27
из позитивно-успокаивающего кайфующего от своей значимости аристовича осталась изжога популиста и брехуна...
кто ты аристович??? просто говорящая голова или вентилятор говновбросов????
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19.03.2022 13:59
+24
А можно его сюда вообще не постить?
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19.03.2022 14:00
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« - вчера еще 4 гроба привезли!

- А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!

- Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!

- нам тут жрать нечего. Вчера утку стырили! Магазины бомбим. Мы голодаем!

- по телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.

- Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало» 🤣.
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19.03.2022 13:56 Відповісти
Переговори орки
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19.03.2022 13:58 Відповісти
петя спровоцировал
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19.03.2022 13:57 Відповісти
Після висерів цієї проститутки Арестовича, навіть не цікаво, що він черговий раз перднув ротом.
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19.03.2022 13:58 Відповісти
из позитивно-успокаивающего кайфующего от своей значимости аристовича осталась изжога популиста и брехуна...
кто ты аристович??? просто говорящая голова или вентилятор говновбросов????
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19.03.2022 13:59 Відповісти
Арестович также тащится при виде камеры и микрофона,как и Организм.Самолюбование и взаимоисключающие прогнозы уже давно его визитная карточка.
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19.03.2022 14:02 Відповісти
Ще арестович звинуватив порошенко в початку війни. Чи здалося?
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19.03.2022 14:00 Відповісти
А можно его сюда вообще не постить?
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19.03.2022 14:00 Відповісти
Дрыстович - пнх!
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19.03.2022 14:01 Відповісти
Пустой камеры для него нет?
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19.03.2022 14:02 Відповісти
Евгений Ройзман


@roizmangbn

·
2 ч



Зигу расшифровали: ****** на Vоротник

Не благодарите.
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19.03.2022 14:03 Відповісти
"Люся", раніше розпинався, що війна для мужиків це - відпочинок. Питання чому це чмо вчепилося за трибуне і не йде відпочивати на війну
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19.03.2022 14:05 Відповісти
После слов, что войну развязал Порошенко, кто-то еще слушает этого ДБЛ БЛД?
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19.03.2022 14:08 Відповісти
Что то он разошелся в последнее время.
Метит в кресло Президента?
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19.03.2022 14:09 Відповісти
"Мудрый" народ за такое и голосует - я не сомневаюсь...
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19.03.2022 14:40 Відповісти
Нормального речника опа не може призначити? Я вже писав,що коли рєзко вернули люську п#здіти ротом, стало зрозуміло що будуть брехати часто, багато і з посмішкою на обличчі. Так що цьому развєдчіку з 38 бойовими виходами в єпізодах апасних кацапських серіалів про мєнтов та умних собак, я буду казати лише одне - руцкій ваєний арєстовіч іді нах.
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19.03.2022 14:19 Відповісти
Что-то они с зЕрмаком разошлись не на шутку. Вчера тот выполз из поддувала на 22-й день войны и что-то вякал про тех, кто "не в танке". Потом этот недоумок нашёл точку приложения своего дрестания ртом, что "виновен Порох, что НАТО - у нас в Конституции".
Во, ***, наголосовали на свою голову...
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19.03.2022 14:20 Відповісти
Люська,после того,как вы,срань,с кацапьом "договоритесь",вам,зекретинам, позавидует только , оторванная нашим снарядом,свинособачья срака
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19.03.2022 14:21 Відповісти
Це мразота , воно не Українець
Я як колишній депутат вимагаю заарештувати його
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19.03.2022 14:21 Відповісти
арестович має нарцистичний ти особистості. Любить показувати себе і балдіє від можливості весь час бути на виду. Такі люди не мають принципів а йдуть туди де можуть задовільнити своє его. Гнида він одним словом.
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19.03.2022 14:26 Відповісти
Почитайте его последнее где всех кто поддерживает стремление Украины в НАТО (что записано в Конституции) он прямо называет уе(б)ками - и эта циничная самодовольная мразь получает зарплату с наших налогов...
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19.03.2022 14:36 Відповісти
Я зашла сюда только для того, чтобы написать Аристович, ИДИ ***** вслед за военгым русским кораблём!!! ТЫ ЗАПРОДАНЭЦЬ И ВОРОГ!!!
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19.03.2022 14:40 Відповісти
Люся-самозакоханий нарциз.До дупи його і його "прогнози".Рівень арестовича-диктор на приміському вокзалі
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19.03.2022 14:43 Відповісти
Бойкот арестовічу!
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19.03.2022 15:23 Відповісти
Цей Флюгер, перетворився в якесь жалюгідне посміховисько, його слова , гроша ломаного не вартують!!!
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19.03.2022 16:01 Відповісти
Дайте йому одну таріль в спільне користування з Герою, може так дурний язик буде зайнятий
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19.03.2022 17:16 Відповісти
 
 