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Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські окупанти намагаються створити на Херсонщині псевдоорган влади, місцевий житель заочно повідомлений про підозру в держзраді.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, за даними слідства, 16 березня 2022 р. підозрюваний, діючи з посібниками на користь країни-агресора, провели незаконні збори створеного окупантами псевдооргану влади "Комітету порятунку "За мир і порядок", передає Цензор.НЕТ.

"Збори проводилися для переконання жителів області в тому, що українська влада більше не управляє регіоном. Також на ньому лунали заклики до підтримки окупації РФ", - наголошується в повідомленні.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру жителю міста Херсон у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора 01
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Топ коментарі
+14
Х. Салем


@Bloomagold

·
17 ч



Первые плоды израильского сидения на заборе, колебаний и риалполитик.
Американцы убирают из списка террористических организаций "Корпус Стражей Исламской Революции". Израиль назвали эти действия "обидными" Но всем теперь пох,что там говорит Израиль, который непонятно чей союзник
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19.03.2022 14:03
+8
Сподіваюсь, що звільнене місце в тому переліку терористів займе РФ
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19.03.2022 14:07
+6
А МЕДВЕДЧУК, МУРАЄВ ВЖЕ НЕ ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У ДЕРЖЗРАДІ? ДЕ ВОНИ? *****..ЛА ГПУ? Якогось алкаша місцевого знайшли...
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19.03.2022 14:03
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А МЕДВЕДЧУК, МУРАЄВ ВЖЕ НЕ ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У ДЕРЖЗРАДІ? ДЕ ВОНИ? *****..ЛА ГПУ? Якогось алкаша місцевого знайшли...
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19.03.2022 14:03 Відповісти
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19.03.2022 14:23 Відповісти
Ви що, москаль, що по помийках риєтеся, а потім як дурний з бандерою в руках скачете?
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19.03.2022 17:22 Відповісти
Фото загуглив з обличчями , щоб всі бачили !
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19.03.2022 18:36 Відповісти
Х. Салем


@Bloomagold

·
17 ч



Первые плоды израильского сидения на заборе, колебаний и риалполитик.
Американцы убирают из списка террористических организаций "Корпус Стражей Исламской Революции". Израиль назвали эти действия "обидными" Но всем теперь пох,что там говорит Израиль, который непонятно чей союзник
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19.03.2022 14:03 Відповісти
Сподіваюсь, що звільнене місце в тому переліку терористів займе РФ
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19.03.2022 14:07 Відповісти
То такі самі суки як і московські болота.
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19.03.2022 14:06 Відповісти
Почему лицо замылили?
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19.03.2022 14:11 Відповісти
Щоб кров'ю його ж вмити
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19.03.2022 14:13 Відповісти
Тогда нужно было оставить рожу, и добавить паспортные данные и телефон.
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19.03.2022 14:17 Відповісти
Зверху посилання з іменем та обличчям
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19.03.2022 14:21 Відповісти
Херсон це Україна
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19.03.2022 14:11 Відповісти
Фото, фамилию и адрес лучше бы опубликовали. Борцуны(((
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19.03.2022 14:14 Відповісти
САЛЬДО(ех-мер) та СТРЕМОУСОВ...
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19.03.2022 17:28 Відповісти
Ан-225 «Мрія» не спасли из-за действий руководства «Антонова». Которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг, хотя еще 26 января представителями NATO NAMSA было предложено перебазировать «Мрію» и другие Ан-28, Ан-26, Ан-74 с персоналом, экипажами и запчастями.
https://twitter.com/i/status/1505147147288780804
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19.03.2022 14:17 Відповісти
под суд предателей!
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19.03.2022 14:18 Відповісти
По-привычке горком партии оформили?
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19.03.2022 14:24 Відповісти
Нехай спочтку перевірять свої псевдооргани чи вони ще в них на місці а потім як буде скучно можуть перевірити один в одного псевдооргани
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19.03.2022 17:05 Відповісти
 
 