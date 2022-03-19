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У Маріуполі окупанти цинічно надівають білі пов'язки на містян, щоб їх плутали з військовими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Українські захисники розповіли, що окупанти радять мешканцям Маріуполя надіти білі пов'язки. Вони пояснюють це тим, що це виділятиме цивільне населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм полку "Азов".

Зазначається, що агресор це робить для того, аби пересічних мешканців плутали з російськими військовими.

В "Азові" наголошують, що білими пов'язками росіяни позначають путінську армію. У такий спосіб вони ховаються за цивільними й наражають їх на додаткову небезпеку.

"Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!" - йдеться у повідомленні.

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********* кацапські, фашисти порівняно з цією падаллю, вчителі недільних шкіл
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19.03.2022 14:28 Відповісти
Касапы, как им и положено, должны быть вообще гамном намазаны..
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19.03.2022 14:30 Відповісти
 
 