З-під руїн театру в Маріуполі не дістали ще й половини тих, хто там був, - "Азов"
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У Маріуполі під руїнами драмтеатру було понад 1000 людей. З-під завалів не дістали ще й половини.
Про це представник полку "Азов" Владислав Соболевський повідомив під час прямого включення на телемарафоні UAразом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Там більше тисячі людей знаходилося до моменту обстрілу. І зараз не дістали навіть половину людей, які там могли би знаходитися", - сказав Соболевський.
"Уявіть собі, ми зараз радіємо тому, що дістали 130 людей з-під завалу, але вони вже більше доби проводять не в найкращих умовах. Це було бомбосховище, а тепер це бомбосховище, засипане уламками. Там немає достатньої кількості води, медикаментів, не говорячи вже про їжу", - пояснив військовий.
Топ коментарі
+13 Nika Joy
показати весь коментар19.03.2022 14:46
+12 Hanka Panyanka
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+9 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар19.03.2022 14:38
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Путин планировал уничтожить 45 миллионов жителей Украины, а потом превратить в радиоактивный пепел Флориду, Майями и Калифорнию. Кремль много лет работает на развал Украины и использует для этого агентов спецслужб и украинских сепаратистов
Про "гуманізм" як нацистів так й комуняцької нелюді роспівідай там десь у себе в Мухосранську й тому , хто за життя крім Літерара жодної книжки не прочитав . Й в кого нема близких родічів , що колись у Київі пережили нациську окупацію , й хто на свої очі не бачив зруйнованний Хрещатик й підірвану НКВДістами Лавру .
Ось скільки загинуло киян під руїнами підірванного тим ж НКВДістами Хрещатику ?!
Й чому "свій рідний" будинок на Володимірський ця краснодупа наволоч дбайливо передала в роспорядження Гестапівцям без єдиного пошкодження ?
Хто не читав цій правдивий й майже документальний твір не може себе рахувати київським інтелектуалом .
Твір , підтвердженний багатьма свідками тих часів .
Та й архіви СБУ теж давно розсекреченні .
Це йще Валентин Наливайченко зробив .
і ні, ніхто не посилає підмогу Азову((
не можна зрозуміти, ну чому так((
Стараюсь не плакать, хоть горько до жути.
Хоть трудно сдержаться, стараюсь не злиться.
Театр разбомбили. В нем прятались люди.
И я за людей продолжаю молиться.
За все города, где отныне руины,
За все, что успела война искорежить.
О Небо, дай силы сынам Украины
Страну отстоять и врага уничтожить!
Я знаю, что ненависть может пресытить,
Но мне от нее не избавиться ныне.
Дай, Боже, за их злодеянья увидеть
На месте России большую пустыню.
Я.К. 2022.