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З-під руїн театру в Маріуполі не дістали ще й половини тих, хто там був, - "Азов"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі під руїнами драмтеатру було понад 1000 людей. З-під завалів не дістали ще й половини.

Про це представник полку "Азов" Владислав Соболевський повідомив під час прямого включення на телемарафоні UAразом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Там більше тисячі людей знаходилося до моменту обстрілу. І зараз не дістали навіть половину людей, які там могли би знаходитися", - сказав Соболевський.

"Уявіть собі, ми зараз радіємо тому, що дістали 130 людей з-під завалу, але вони вже більше доби проводять не в найкращих умовах. Це було бомбосховище, а тепер це бомбосховище, засипане уламками. Там немає достатньої кількості води, медикаментів, не говорячи вже про їжу", - пояснив військовий.

Читайте: У Маріуполі окупанти цинічно надівають білі пов'язки на містян, щоб їх плутали з військовими

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Российская армия ближе к ИГИЛу, а не к передовым армиям мира, если брать их дисциплину.
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19.03.2022 14:46
+12
а что там красный крест, который уже сильно смахивает на черный, что нам ООН скажет
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19.03.2022 14:33
+9
Выразит огромную обеспокоенность. Суки.
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19.03.2022 14:38
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а что там красный крест, который уже сильно смахивает на черный, что нам ООН скажет
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19.03.2022 14:33 Відповісти
Выразит огромную обеспокоенность. Суки.
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19.03.2022 14:38 Відповісти
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19.03.2022 14:55 Відповісти
так они сюда не ходють , тут стреляють !! .. они херрои в Африке средь папуасов где луками махаються , так же кстати и ООН с миротворцами .... т а тут ... тут страаааашно , тут война . настоящая !!
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19.03.2022 17:08 Відповісти
Потому что немцы имели дисциплину и умели воевать. Если брать по фактам, то немецкая армия второй мировой лучшая армия мира. Конечно, они соврешали военные преступления, но и те были хорошо организованы и задокументированы. Россия же малодисциплинированная и абсолютно неконтролируемая агрессивная сила.
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19.03.2022 14:45 Відповісти
Российская армия ближе к ИГИЛу, а не к передовым армиям мира, если брать их дисциплину.
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19.03.2022 14:46 Відповісти
Почти вся территория Украины это населенные города.
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19.03.2022 14:54 Відповісти
Буквально. Я живу в месте, где был пустырь еще двадцать лет назад. И переехал с места, где был спальный район, который построили в шестидесятые. И такое касается как бы всей Украины. Вся Украина застроена. Тут нет пустырей.
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19.03.2022 14:57 Відповісти
Я тебе написал в чем отличие Украины сейчас от 80 лет назад. Плюс показал в чем отличие тактики России от немцев. Можешь сколь угодно спихивать на то что жилая застройка и окружение, но современные условия совсем иные и армия с которой мы воюем не немцы, а варвары.
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19.03.2022 15:08 Відповісти
Поля остались, но не возможно развернуть такие вот фронты как раньше из-за того что они пересекаются городками и селами постоянно. Ты считаешь что Украина восемьдесят лет назад и сейчас это одно и то же. Мало того ты считаешь что варварство россиян одинаково с действиями немцев. Ты лжешь.
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19.03.2022 15:17 Відповісти
Ты специально сегодня зарегался, что бы тут рассказать про свое "считаю"?
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19.03.2022 15:28 Відповісти
А зачем их блокируют в густонаселенных городах по твоей же логике?
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19.03.2022 15:32 Відповісти
Прости, но ты мне ответь на простой вопрос. Какая цель России в попытках отрезать коммуникации крупнонаселенных городов?
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19.03.2022 15:35 Відповісти
Речь не про тыл, а про планы отрезать город. Этим они занимаются во всех занятых городах. Тот же Херсон взять. Они его отрезали.
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19.03.2022 15:40 Відповісти
Ну вот и почитай.
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19.03.2022 15:44 Відповісти
Русские хуже монголов. Те просто налетали и убивали что могли найти, но если спрятался где-то в подвале, то переждал и ушел. А Россия устраивает планомерный геноцид. Как их можно вообще с немцами сравнивать?
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19.03.2022 15:47 Відповісти
Вот сейчас говорят про Мариуполь, но правда в том что всё где Россия ожидает скоро голод. Потому что поставки с Украины туда перестают идти, а из России не могут. И там будет везде что в Мариуполе. Потому что цель России заморить украинцев голодом.
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19.03.2022 15:41 Відповісти
Пока мы их кормим гуманитаркой, но скоро это может прекратиться. Потому что не может идти вечно. Об этом уже открыто говорят, что Россия планирует заморить весь юг Украины голодом и вызвать гуманитарную катастрофу невиданных масштабов. И это будет, если нам не удастся разблокировать их от русских войск, которые ведут эту тактику уничтожения мирного населения.
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19.03.2022 15:43 Відповісти
Ныне покойный оппозиционный российский политик Борис Немцов, расстрелянный киллером в Москве по заказу Путина на Большом Москворецком мосту хоть и не был врачом-психиатром, но поставил правильный диагноз президенту России: «шизофреник». Как показали дальнейшие события, Борис был абсолютно прав. Только православный коммунист с деформированными мозгами, страдающий тяжёлым расстройством психики, мог отдать команду своим Вооруженным Силам атаковать танковыми дивизиями основного оптового покупателя российского газа - Украину, а сын шамана, не служивший ни одного дня в армии, министр нападения Сергей Шойгу - исполнить безумный Приказ дофюрера.

Путин планировал уничтожить 45 миллионов жителей Украины, а потом превратить в радиоактивный пепел Флориду, Майями и Калифорнию. Кремль много лет работает на развал Украины и использует для этого агентов спецслужб и украинских сепаратистов
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19.03.2022 18:26 Відповісти
Можно ответить на простой вопрос - зачем Россия окружает и пытается блокировать крупные города? Это делается для чего? Как это соответствует твоей великой войны в чистом поле? Вот никак. Потому что Россия варвары. Они не воюют против армии - они воюют с народом.
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19.03.2022 15:33 Відповісти
Короче, ты слился. Что и ожидалось. А ответ очень простой - Россия воюет как варвары в отличии от немцев. Вот и всё.
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19.03.2022 15:37 Відповісти
кому ты эти басни втираешь? По каким лесам полям? Только с дороги сьехали и вся раша техника там навечно утонула... Стратег рашкинского телевизора.... Раша армия в городе это ВСУ обстреливает мирное население... ВСУ в городе, это ВСУ прикрывается мирным населением... Да? Я ничего не попутал?
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19.03.2022 16:02 Відповісти
Переобулся на лету?) По этой логике и города на полях расположены) Все верно? Какие претензии к армии?
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19.03.2022 16:25 Відповісти
Слилось ущербное)))
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19.03.2022 16:32 Відповісти
Чушь здесь пишешь ты козломордый... Когда настанет очередь твоих городов, бросишь их и пойдешь в поле...
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19.03.2022 15:31 Відповісти
Чому війська ЛДНР здебільшого ховаються у міській забудові, а позиції ЗСУ здебільшого за межами великих міст?
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19.03.2022 14:55 Відповісти
Да даже сейчас можно посмотреть где русские предпочитают размешать свои части при захвате - прямо под защитой местных жителей.
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19.03.2022 14:56 Відповісти
Місцеві жителі ні до чого. На них уваги не звертають. У місті простіше тримати оборону. ЛДНР слабші за ЗСУ, отже, у міських боях компенсують свою слабкість. Армія рф сильніша за ЗСУ, отже...
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19.03.2022 15:03 Відповісти
Им страшно, что их убьют. А при живом щите они думают что их не хлопнут. Россия активно использует тактику живого щита.
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19.03.2022 15:06 Відповісти
Ага и именно поэтому раша армия свои войска возле АЭС разместила... Железная логика...
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19.03.2022 16:22 Відповісти
Оборона Бреслау - февраль май 45го. Учите историю и не позорьтесь.
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19.03.2022 14:58 Відповісти
Козломордый, ты у кого симку украл? Как там оборона сталинграда? А как Харьков во второй мировой?
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19.03.2022 15:26 Відповісти
Мыслитель-Теоретик...*** ,пнх козлокопытное...
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19.03.2022 15:55 Відповісти
Во время какого штурма Харькова? Козломордый, ты без вранья жить совсем не можешь? Как там блокада Ленинграда? Что с его гражданским населением? Что с гражданским население сталинграда и остальных городов, которые РККА бомбили с 41-го по 44-й года???
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19.03.2022 16:19 Відповісти
В окружении не был, но блокада была.... И миллионы от голода умерли... Ты не о мирняке перед этим переживал? Или тут вижу, а тут не вижу, а тут рыбу заворачиваю??? Так ЧЬИ города бомбил совок по 44-й год??? Чье население было в этих городах???
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19.03.2022 16:30 Відповісти
Не бреши , софкоїдна рашиська наволоч !

Про "гуманізм" як нацистів так й комуняцької нелюді роспівідай там десь у себе в Мухосранську й тому , хто за життя крім Літерара жодної книжки не прочитав . Й в кого нема близких родічів , що колись у Київі пережили нациську окупацію , й хто на свої очі не бачив зруйнованний Хрещатик й підірвану НКВДістами Лавру .
Ось скільки загинуло киян під руїнами підірванного тим ж НКВДістами Хрещатику ?!
Й чому "свій рідний" будинок на Володимірський ця краснодупа наволоч дбайливо передала в роспорядження Гестапівцям без єдиного пошкодження ?
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19.03.2022 16:50 Відповісти
Анатолій Кузнєцов : "Бабий яр" .
Хто не читав цій правдивий й майже документальний твір не може себе рахувати київським інтелектуалом .
Твір , підтвердженний багатьма свідками тих часів .

Та й архіви СБУ теж давно розсекреченні .
Це йще Валентин Наливайченко зробив .
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19.03.2022 16:55 Відповісти
Боже, бідні люди, бідний Маріуполь
і ні, ніхто не посилає підмогу Азову((
не можна зрозуміти, ну чому так((
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19.03.2022 14:47 Відповісти
я не слухаю цього експерДа ще з часів вагнергейту
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19.03.2022 14:54 Відповісти
Надпись там "ДЕТИ" это как мишень для них..... Читала советы какого-то сирийского военного и ещё он рекомендовал ООН у не рассказывать об убежищах тк они докладывают РФ с целью корректировки наведения огня
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19.03.2022 14:53 Відповісти
У них есть доступ к базе ООН. Россия активно злоупотребляет всеми международными организациями годами.
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19.03.2022 14:55 Відповісти
***
Стараюсь не плакать, хоть горько до жути.
Хоть трудно сдержаться, стараюсь не злиться.
Театр разбомбили. В нем прятались люди.
И я за людей продолжаю молиться.

За все города, где отныне руины,
За все, что успела война искорежить.
О Небо, дай силы сынам Украины
Страну отстоять и врага уничтожить!

Я знаю, что ненависть может пресытить,
Но мне от нее не избавиться ныне.
Дай, Боже, за их злодеянья увидеть
На месте России большую пустыню.

Я.К. 2022.
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19.03.2022 17:55 Відповісти
Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
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19.03.2022 19:23 Відповісти
 
 