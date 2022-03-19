Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах": "Не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками""
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Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ", - йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗС України зазначив, що триває 24-та доба спротиву повномасштабній агресії: "Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації".
"Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил. Закликаю - не розколюйте державу!
Слава Україні!" - підсумував Залужний.
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6 хв ·
Нам зараз кажуть: без критики влади. Добре, стараємося. А питання ставити ми зобов'язані. Уже були серйозно зроблені акценти від Юрія Бутусова: чому не були підірвані мости та дамба на в'їзді з Криму, що так полегшило швидкий ввід військ та таке стрімке й на першому етапі безперешкодне їх просування на півдні України. Про це ж нагадує і Олександр Погребиський. До 2019 року закладки вибухівки були на місці й приказ про підрив залишався в силі. Хто й коли видав розпорядження розмінувати дороги для потенційного агресора? А якщо саботаж, то чий? Бо появляються якісь дані про час розмінування, але я не бачив підтверджень, то не буду поширювати чуток. А вільний вхід ворогів з Криму - це ж не тільки окупація частини Херсонщини, це й колони, які пішли на Бердянськ і далі на Маріуполь. Наші сили в зоні ООС не допустили прориву фронту. Місто-мученик опинилося в облозі за рахунок сил, які зайшли з Криму. Тому питання ніхто не знімає.
А краще взагалі щоб їх усунули.
- проиграли;
- слив;
- зрада!!!
17 ч. ·
Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.
В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.
Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.
В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
Та ситуація в політичних колах наразі не певна.
Державу розколюють не ті, хто застерігає владу від зради національних інтересів, а ті, хто за допомогою мас-медіа піаряться на крові, вдаючи з себе рятівників нації, а своїх опонентів виставляючи зрадниками; ті, хто намагається підмінити поняття перемога поняттям мир, вуалюючи під цим самим миром капітуляцію; ті, хто намагається переконати країну, що військовим шляхом Маріуполь не звільнити, а треба тільки вивести звідти цивільних (здавши при цьому Азов на розтерзання оркам?); ті, хто розказує, що внесення курсу на НАТО в Конституцію було великою помилкою; а також ті, хто втягнув Залужного в ці політичні розборки, використавши його авторитет для прикриття своєї зради!
Ну а агрумент типу "Якщо ти такий розумний, то іди і воюй" - це взагалі на рівні дешевого тролінгу. Воєнкомати переповнені бажаючими, чергі нескінчені, кажуть, що людей завертають звідти, бо чи то місць не вистачає, чи зброї. І за таких умов тролити людей аргументом "іди і воюй"... Схоже, що текст для Залужного писав Арестович. )