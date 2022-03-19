Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах": "Не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками""

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗС України зазначив, що триває 24-та доба спротиву повномасштабній агресії: "Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації".

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"Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил. Закликаю - не розколюйте державу!

Слава Україні!" - підсумував Залужний.