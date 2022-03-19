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Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах": "Не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками""

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які перебувають у "тилових містах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗС України зазначив, що триває 24-та доба спротиву повномасштабній агресії: "Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа та світ, - Залужний

"Тож я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил. Закликаю - не розколюйте державу!

Слава Україні!" - підсумував Залужний.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+112
Дякую, хлопці. Вірю нашим ЗСУ!
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19.03.2022 14:33
+82
Арестоуича в Маріуполь відправити першим, скот
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19.03.2022 14:34
+50
"Люся", Подоляка, Дєрьмак, СерДещ, - вже пів відділення. Йдіть може хоч курей у кацапських солдат відіб'єте, експерди.
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19.03.2022 14:38
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знающие люди говорят , шо там и было все заминировано до 19 года , а шо потом ... пока тайна , узнаем наверное после войны , кто слил ЮГ и Мариуполь конкретно ..... кстати за 4 дня до начала войны после визита Ахметки были погашены печи Азовстали , ни на какие мысли не наводит ?? на верное он шото знал уже.....
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19.03.2022 17:20 Відповісти
Почему Залужный не дал коментарий на счет казармы в Николаеве?
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19.03.2022 15:12 Відповісти
Ти вимагай коментарів у зеленого кагалу по "великому крадівництву".
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19.03.2022 15:29 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.03.2022 15:16 Відповісти
ВСУ , это единственная государственная структура , которой я доверяю на 200% , хоть некоторые и приписывают Зеленскому поддержку 97% ,но я ему не верю , особенно в свете последних слов о прекращении войны и особенно условиях и договоренностях этого так называемого мира! Если посмотреть историю Украины , то наши вооруженные формирования почти всегда одерживали победы , если только не были ослаблены политиками до предела , но всегда эти победы усилиями политиков были превращены в поражения! Не верю политикам! Особенно тем , которые 2.5 года ловили болт на армию!
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19.03.2022 15:19 Відповісти
Нищення кацапії.
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19.03.2022 15:30 Відповісти
Мне сейчас некогда , я на блок пост иду через 2 минуты. Но коротко скажу - капитуляция России на наших условия ! Все остальное - это замораживание конфликта и война через 5-10 лет , причем еще более жестокая ,с большим количеством жертв , с Россией которая учтет ошибки и станет сильнее! И дело не в *****! Найдется новое Хайло , которое опять полезет! Пока Россия не решит так называемый Украинский вопрос или мы не решим Российский вопрос , нас ждет ВОЙНА ! И этого никто не изменит! Все , я иду !
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19.03.2022 15:32 Відповісти
россиянская военная мощь оказалась немощью ))))
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19.03.2022 16:23 Відповісти
Однозначно.
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19.03.2022 18:00 Відповісти
Здать тебя на органы...вырученные средства на счет ВСУ!
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19.03.2022 15:32 Відповісти
Тарас Чорновіл

6 хв ·



Нам зараз кажуть: без критики влади. Добре, стараємося. А питання ставити ми зобов'язані. Уже були серйозно зроблені акценти від Юрія Бутусова: чому не були підірвані мости та дамба на в'їзді з Криму, що так полегшило швидкий ввід військ та таке стрімке й на першому етапі безперешкодне їх просування на півдні України. Про це ж нагадує і Олександр Погребиський. До 2019 року закладки вибухівки були на місці й приказ про підрив залишався в силі. Хто й коли видав розпорядження розмінувати дороги для потенційного агресора? А якщо саботаж, то чий? Бо появляються якісь дані про час розмінування, але я не бачив підтверджень, то не буду поширювати чуток. А вільний вхід ворогів з Криму - це ж не тільки окупація частини Херсонщини, це й колони, які пішли на Бердянськ і далі на Маріуполь. Наші сили в зоні ООС не допустили прориву фронту. Місто-мученик опинилося в облозі за рахунок сил, які зайшли з Криму. Тому питання ніхто не знімає.

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19.03.2022 15:24 Відповісти
грамотно і чітко відповів ....
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19.03.2022 15:27 Відповісти
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 СЛАВА УКРАЇНІ, ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ
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19.03.2022 15:35 Відповісти
Залужний має повне право "послать абдрєстовіча слідом за рускім корабльом". Можете не стримуватися, пане Головнокомандучий!
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19.03.2022 15:39 Відповісти
только на этом сайте обсырают власть и армию!!! вам не стыдно ****** тыловые?!бутусов ты не окуел ,своих шавок заткни не время сейчас сраться!!!
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19.03.2022 16:27 Відповісти
А вы,шавки зелёные,себя к Армии,которая воюет вопреки вашим хотелкам,к себе не прилепляйте
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19.03.2022 16:46 Відповісти
ДЕНЬГИ и свалить побыстрее
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19.03.2022 17:10 Відповісти
Порадьте заткнутись стефанчуку, аристовичу і подоляку.
А краще взагалі щоб їх усунули.
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19.03.2022 19:03 Відповісти
Шана, Вам, Генерал Залужний!!! Шана Вам усьому Українському Війску!!! Ваша слава, Ваша хоробрість, Ваша героїчна наснага збереже Україну!!! Смерть ворогам! Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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19.03.2022 16:35 Відповісти
Эти же слова хочется и некоторым комментаторам на Цензоре сунуть под нос. Которые:

- проиграли;
- слив;
- зрада!!!
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19.03.2022 16:45 Відповісти
А никто к Армии -слив и зрада -не применяет...так что научитесь отделять зелёных шавок о воинов -они не одно и то же...а то мы пахали,называется
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19.03.2022 16:49 Відповісти
+++++++
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19.03.2022 18:01 Відповісти
украинцы воюют за Украину, а не за зеленского
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20.03.2022 02:40 Відповісти
генерал прогнав "зацікавлених осіб" із штабів. 200 % вірно. Люська коментує тільки після інфи Генштабу. Тому і починають пащекувати в мережі. На форумі гібридників видно здалеку, мене порадувало як форумчани реагують на пащекування відомого в широких колах трансвестіта. Так тримати.
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19.03.2022 17:07 Відповісти
это будущий Президент Украины!
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19.03.2022 18:34 Відповісти
Та щас, с него ещё надо спросить за провал на южном направлении, и за Мариуполь в частности.
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19.03.2022 18:55 Відповісти
Только перед тем вспомните слова верховного - если я отдам деньги в ЗСУ, то как я дороги строить буду? Буквально за неделю две перед войной.
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19.03.2022 19:00 Відповісти
Юрій Бутусов

17 ч. ·



Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.

В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.

Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.

В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
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19.03.2022 18:59 Відповісти
Сейчас арестович вам ответит - матом, оскорблениями - ну, как всегда.
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19.03.2022 19:02 Відповісти
Аби ж політика не заважала армії, а сприяла.
Та ситуація в політичних колах наразі не певна.
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19.03.2022 19:02 Відповісти
Не зрозуміло, для чого Залужний намагається так нахабно брехати і маніпулювати! Наші громадяни всі як один підтримують армію і героїзують захисників вітчизни. А в зраді звинувачують виключно політичне керівництво держави, і мають на те причини. Як можна заявляти, що звинувачення в зраді Зеленського, Єрмака, Подоляка, Татарова, Арестовича чи Арахамії є приниженням наших захисників? Залужний сам принижує наших бійців, коли по суті асоціює їх з цими мерзотниками.
Державу розколюють не ті, хто застерігає владу від зради національних інтересів, а ті, хто за допомогою мас-медіа піаряться на крові, вдаючи з себе рятівників нації, а своїх опонентів виставляючи зрадниками; ті, хто намагається підмінити поняття перемога поняттям мир, вуалюючи під цим самим миром капітуляцію; ті, хто намагається переконати країну, що військовим шляхом Маріуполь не звільнити, а треба тільки вивести звідти цивільних (здавши при цьому Азов на розтерзання оркам?); ті, хто розказує, що внесення курсу на НАТО в Конституцію було великою помилкою; а також ті, хто втягнув Залужного в ці політичні розборки, використавши його авторитет для прикриття своєї зради!
Ну а агрумент типу "Якщо ти такий розумний, то іди і воюй" - це взагалі на рівні дешевого тролінгу. Воєнкомати переповнені бажаючими, чергі нескінчені, кажуть, що людей завертають звідти, бо чи то місць не вистачає, чи зброї. І за таких умов тролити людей аргументом "іди і воюй"... Схоже, що текст для Залужного писав Арестович. )
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19.03.2022 21:02 Відповісти
Було звернення МОУ що до заборони публікування фото та відео матеріалів наслідків обстрілів мордором території України . Сайт Бутусова опублікував фото вражень вінницької телевежі першим десь перед обідом з детальним описом попадань . Питання ..... Хто є Бутусов ?
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19.03.2022 21:12 Відповісти
дерьмак, молчавший 2 недели, люся-проститут, подоляк, лещенко, трахамония-агрохимия... из них эксперты, как из дерьма пуля...
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20.03.2022 05:01 Відповісти
в тылу легко *******,а ********* этих ушлепков на передке та еще работа.хай гавкают. мы гордимся ВАМИ пацаны.
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20.03.2022 05:24 Відповісти
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