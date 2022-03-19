УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16147 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
28 595 10
війна (56233) виплати (484) Міноборони (5264) премія (293) воєнний стан (322) ЗСУ (5693)

Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення військових під час війни: На виплати спрямовано понад 15 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони спрямувало понад 15 млрд грн. на виплату грошового забезпечення та додаткову винагороду військовослужбовцям

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони. 

Як зазначається, Міністерство оборони України у стабільному режимі здійснює перерахування коштів до військових частин для виплати грошового забезпечення військовослужбовців та додаткової винагороди. Станом на 19 березня виплати профінансовано на суму понад 15 млрд грн. Процес виплат триватиме орієнтовно до 28 березня.

"Відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 на виконання Указів Президента України в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, починаючи з 24 лютого 2022 року виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Всім воїнам-строковикам на період воєнного часу будуть додатково платити 30 тис. грн на місяць, - Міноборони

Водночас, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів - розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Порядок виплат відображено в інфографіці.

Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення військових під час війни: На виплати спрямовано понад 15 млрд грн 01

У разі виникнення запитань щодо виплат Міноборони рекомендуємо військовослужбовцям діяти за таким алгоритмом:

1. Звернутися до заступника командира по роботі з особовим складом підрозділу для централізованого вирішення у фінансові службі.

2. В індивідуальних випадках, які містять суттєві особливості, звертатися безпосередньо до фінансової служби частини.

3. У випадку необхідності додаткових консультацій звертатися на "гарячу лінію" Департаменту фінансів Міністерства оборони України за телефоном (044) 271-35-59.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а теробороні?
показати весь коментар
19.03.2022 14:47 Відповісти
Смотря какая терроборона, или в Харькове, или в Черновцах, к примеру, одни воюют, а другие курят папиросы. Сейчас все депутаты и чиновники будут в теробороне Закарпатья или Тернополя. Тоже вояки?
показати весь коментар
19.03.2022 15:05 Відповісти
закон дозволяє бюджетникам -депутатам і чиновникам отримувати два рази зарплату з бюджету?
показати весь коментар
19.03.2022 15:16 Відповісти
Да причем тут зарплата ? Чиновники и без нее хорошо живут, они туда идут для получения участника боевых действий.отсидится в теробороне Тернополя, а потом будет кричать что он участник Куликовской битвы...
показати весь коментар
19.03.2022 15:21 Відповісти
Себе любимым докинули 30 тысяч автоматом, за отсидку, за питьё кофе и болтовню в кабинете.
А тем, кто под обстрелами - "пропорционально участию".
показати весь коментар
19.03.2022 15:25 Відповісти
пів міста працювали в києві. єдина робота в місті залишилась в зсу але й туди не беруть . пока не нужен
де заробляти?
показати весь коментар
19.03.2022 15:34 Відповісти
а де прайс за пвдбиту ворожу техніку ? В Чечні чітко оформляли премії за вбитого зомбі - солдата 100 баксів ,за зомбі- охфіцера 300 баксів ,а за прапорщика здається нічого не платили і їх заборонено було вбивати
показати весь коментар
19.03.2022 16:05 Відповісти
А деякі тероборонівці з заходу вже на сході, так що якось так...
показати весь коментар
19.03.2022 16:35 Відповісти
Тут ребята еще не так все просто. Полиции, ДСНС, УДО, Службе судовой охороны тоже так платят. И вот вопрос, с х..я так платят удо и судовой охороне? Эти уе..ки сидят по норам и них не деляют, а им повышенные зарплаты. Все бл..дь молчат, а деньги вместо героев идут на выкорм этих мразей.
показати весь коментар
19.03.2022 19:35 Відповісти
 
 