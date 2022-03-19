Міноборони оприлюднило розміри грошового забезпечення військових під час війни: На виплати спрямовано понад 15 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони спрямувало понад 15 млрд грн. на виплату грошового забезпечення та додаткову винагороду військовослужбовцям

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, Міністерство оборони України у стабільному режимі здійснює перерахування коштів до військових частин для виплати грошового забезпечення військовослужбовців та додаткової винагороди. Станом на 19 березня виплати профінансовано на суму понад 15 млрд грн. Процес виплат триватиме орієнтовно до 28 березня.

"Відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 на виконання Указів Президента України в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, починаючи з 24 лютого 2022 року виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів - розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Порядок виплат відображено в інфографіці.

У разі виникнення запитань щодо виплат Міноборони рекомендуємо військовослужбовцям діяти за таким алгоритмом:

1. Звернутися до заступника командира по роботі з особовим складом підрозділу для централізованого вирішення у фінансові службі.

2. В індивідуальних випадках, які містять суттєві особливості, звертатися безпосередньо до фінансової служби частини.

3. У випадку необхідності додаткових консультацій звертатися на "гарячу лінію" Департаменту фінансів Міністерства оборони України за телефоном (044) 271-35-59.