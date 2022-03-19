РНБО попереджає українців про небезпеку мін і розтяжок, які залишають російські війська

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони вчергове нагадує про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

У Центрі закликають українців бути особливо обережними при пересуванні містами, в яких точилися вуличні бої, зокрема під час прогулянок лісами та парками.

"Також уже зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей", - зауважили у Центрі.

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У ЦПД зазначили, що ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди цивільним.

У Центрі протидії дезінформації нагадали, що потрібно робити при натраплянні на підозрілий предмет.

У жодному разі не треба чіпати його, потрібно негайно повідомити про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102), також попередити перехожих про можливу небезпеку, відійти якнайдалі від підозрілого предмета, дочекатися приїзду спеціалістів та його вказати місцезнаходження.