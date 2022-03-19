УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16004 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
28 295 54
Велика Британія (3656) війна (56233) НАТО (5114) погрози (459) Воллес (212)

Путін дав ясно зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми перебуваємо в небезпеці, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для союзників по НАТО в інших частинах Європи.

Водночас Воллес похвалив реакцію Великої Британії на українську кризу, додавши, що наразі в Україну направляється додаткове обладнання.

Читайте також: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak, - глава Міноборони Воллес
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
СОБАКА КОЛИ САМА ДУЖЕ БОЇТЬСЯ-ПОСТІЙНО ГАВКАЄ.ОТАК І пУТІН У СВОЄМУ ОБІСРАНОМУ ЇМ САМИМ БУНКЕРІ...
показати весь коментар
19.03.2022 14:57
+17
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
19.03.2022 15:00
+14
яка змістовна новина
показати весь коментар
19.03.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка змістовна новина
показати весь коментар
19.03.2022 14:55 Відповісти
Угу. Мабуть щоб усіх заспокоїти.
показати весь коментар
19.03.2022 15:08 Відповісти
И что ты предлагаешь? Сложить оружие и выйти с поднятыми руками, потому что у куйло есть ЯО? Так и у вас оно есть!!!
показати весь коментар
19.03.2022 14:55 Відповісти
Підсциківають сери,кацапського )(уйла.
показати весь коментар
19.03.2022 14:56 Відповісти
він просто констатує очевидне, не більше!
показати весь коментар
19.03.2022 14:59 Відповісти
Половина наты ссытся кацапов, вторая половина от них зависит экономически.
показати весь коментар
19.03.2022 15:02 Відповісти
Не звертайте увагу на цих істериків. Багато людей тут почали розводити зраду на кожному кроці. Свіфт відключили, ввели санкції і відмовляться від нафти. Але цим людям що не скажи всюди зрада. Навіть пво дадуть, думаю і літаки з часом теж. Може я сліпий але поясніть мені фактами де тут зрада?
показати весь коментар
19.03.2022 15:44 Відповісти
СОБАКА КОЛИ САМА ДУЖЕ БОЇТЬСЯ-ПОСТІЙНО ГАВКАЄ.ОТАК І пУТІН У СВОЄМУ ОБІСРАНОМУ ЇМ САМИМ БУНКЕРІ...
показати весь коментар
19.03.2022 14:57 Відповісти
Лучшая защита - нападение, а ссыкливое Ната, даже, не может ответить словами на прямые угрозы Боснии и Герцеговины со стороны кацапов. Что там по беспилотникам, которые упали в Хорватии и Румынии?
показати весь коментар
19.03.2022 14:58 Відповісти
Ты, когда садишься за руль, находишься в гораздо большей опасности, чем в опасности ядерной войны. Волков бояться - в лес не ходить.
показати весь коментар
19.03.2022 14:58 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
19.03.2022 15:00 Відповісти
Путину бы исповедаться и по собороваться принять последнее причастие и покаяться в своих грехах..... если он должен пойти под суд Человеческий и избежит его (суд) и наказание по нему-- то Бог ему никогда не простит эти согрешения...никакие молитвы никаких Патриархов и святых не будут восприняты Богом.. а пугать о это все от бессилия.. Душа его поражена ЗЛОМ Абсолютным как знать может то чего он достиг на сегодня-- он отдал нечто как ему казалось ерунду ДУШУ СВОЮ ... Бог только может попустить все замыслы и деяния... а может и не попустить... ПУТИН ЛИШЬ ПАЗЛ В КАРТИНЕ-- которую целиком делает Бог...
показати весь коментар
19.03.2022 15:00 Відповісти
пазлы войны,разрушения,кровопролития,смерти - пазлы дьявола.Не надо дьявольский промысел на Бога валить.
показати весь коментар
19.03.2022 15:04 Відповісти
Для этого у ***** есть даже своя церковь.
показати весь коментар
19.03.2022 15:09 Відповісти
То дайте зрозуміти ***** , що він і його ********* теж в небезпеці . .
Інакше він буде шантажувати Європу і весь світ безкінечно .
Третя світова вже почалась , зрозумійте ж ви нарешті . Досить ховатись за Україною .
Пора вам показати - хто в Європі господар .
показати весь коментар
19.03.2022 15:06 Відповісти
Третья мировая война действительно началась, но пока что - в информационном пространстве.
В информационной войне куйло уже почти нанесло по НАТО ядерные удары, а НАТО, вместо того, чтобы пошарить в штанах и отыскать у себя остатки мужества, почему-то продолжает бояться. То есть, к сожалению, третью мировую информационную войну НАТО пока подчистую проигрывает.

Им в НАТО никто не может объяснить, что их страх передаётся и их армии, и их простым людям? А вот нападёт куйло - как они в таком состоянии воевать будут? Если боевой дух на нуле - на поле боя можно не появляться. А куйло им сказало, что может на них напасть, и это ТАК они "готовятся" к возможной войне - ссут в штаны? Такое ощущение, что они просто молятся сейчас, чтобы куйло не напал на страну-члена НАТО, и пытаются его уговорить не нападать любым способом. Самолёты нельзя давать - хорошо, не дадим, только не убивай нас!
показати весь коментар
19.03.2022 15:23 Відповісти
Выглядит как очередное откладывание личины в штаны...
показати весь коментар
19.03.2022 15:06 Відповісти
Всех тупых,которые торочат одно и то же НАТО нас слило,боится-в спам
показати весь коментар
19.03.2022 15:11 Відповісти
Он знает , что скоро подохнет.
Вот и решил отомстить ,всем кто его (обидел словом)
показати весь коментар
19.03.2022 15:12 Відповісти
путин - х у й л о
показати весь коментар
19.03.2022 15:25 Відповісти
пока путин жив то в опасности весь мир
показати весь коментар
19.03.2022 15:12 Відповісти
Царь вивіз своїх кабаївських вишкрябків в Швейцарію, в надії на те, що там бомбити не будуть. Надіємося, що Швейцарія їх депортує, до папи в бункер.
показати весь коментар
19.03.2022 15:13 Відповісти
НАТО дает оружие и данные разведки,ВСУ проходили совместные учения с НАТО.
И какая то тварь уровня лаптеголового обсырает НАТО
показати весь коментар
19.03.2022 15:13 Відповісти
А яку зброю надсилає Британія? Ніде про це не говорили.
показати весь коментар
19.03.2022 15:16 Відповісти
Я маю на увазі зараз. Раніше надсилали, а зараз начебто нової зброї не обіцяли.
показати весь коментар
19.03.2022 15:17 Відповісти
Тебе должны лично доложить?
показати весь коментар
19.03.2022 15:20 Відповісти
Обещали , и очень интересное
показати весь коментар
19.03.2022 15:37 Відповісти
Шановний Хантер,ти хоч статтю з Воллес дочитав до кінці,чи ти тільки пишеш,а не читаєш? Велика Британія передає Україні ПЗРК Stars....кінець назви дочитай.
показати весь коментар
19.03.2022 15:41 Відповісти
NLAW они поставляли, а сейчас будет вкусняшка Starstreak. И еще много чего из амуниции и боеприпасов.
показати весь коментар
19.03.2022 15:46 Відповісти
стакато ти в слові россосія та ***** зробив багато помилок....
показати весь коментар
19.03.2022 15:32 Відповісти
Це дуже добре, що всі розуміють, тому всі будуть допомагати і в ********** надії нема.
показати весь коментар
19.03.2022 15:17 Відповісти
десь прочитав - страшна росія наступала на нато, але по дорозі трапилось село на Сумщині.
показати весь коментар
19.03.2022 15:19 Відповісти
Эго слова означают следующее,что ПНХ представляет серьезную угрозу и помощи Украине будет столько,сколько нужно.Если сказать,что ПНХ ноль без палочки,тогда налогоплатильщики спросят,а с какого мы так помогаем Украине,она сама справится
показати весь коментар
19.03.2022 15:19 Відповісти
Нужно смотреть на факты, а не на угрозы. А факты - это слабая боеспособность хвалёной русской армии. А языком Вова пусть как угодно машет. Как Жванецкий говорил: "Что слышим - делим, что видм - умножаем".
показати весь коментар
19.03.2022 15:19 Відповісти
Обезьяну с гранатой все боятся..
показати весь коментар
19.03.2022 15:20 Відповісти
Вангую,что прибегают боты с медодичками и пишут всякий бред в сторону НАТО
показати весь коментар
19.03.2022 15:22 Відповісти
Он постоянно это трындит,надо делать свое дело и не обращать внимание на окурка.
показати весь коментар
19.03.2022 15:24 Відповісти
Правильно он говорит,пусть 100 раз повторит
показати весь коментар
19.03.2022 15:26 Відповісти
Полностью согласен с вами но окурок будет также угрожать Прибалтам. Да они вообще там в рашке чокнулись обсуждают на центральных каналах вторжение в Прибалтику.
показати весь коментар
19.03.2022 15:35 Відповісти
В спам собаку бешенную.Гуманитарная помощь,прием беженцев это не помощь?Каждая страна занимается своим делом,кто гуманитарными вопросами,другие поставки вооружения
показати весь коментар
19.03.2022 15:25 Відповісти
Все он верно говорит.Так обязан говорить каждый лидер.военный стран Евросоюза.что бы люди понимали что угроза всех касается .что необходимо затянуть пояса и отказаться от энергоносителей лаптей и т.д и т.п. чтобы все те жители Европы понимали что. дороже топливо стало и проблемы с продуктами питания из за угрозы сумасшедшего "карлика на болотах" несет всей Европе и Миру.а не из-за Украины.да пускай забирает че он там хотел ."я". теряю деньги из за этого.уже не так весело телик смотреть .они должны понимать что это не где то то там и у нас все будет хорошо.Об этом должны там трубить с утра до вечера.А в частности Германия.устраивает карусель всей Европе с манерой педанта .аккуратно виляя .шаг вперед .два назад.Франция. раскачиваются. доводя все это до последнего.
показати весь коментар
19.03.2022 15:29 Відповісти
Дайте Украине ядерное оружие и ***** перестанет вас пугать. Оно будет знать что за базар надо отвечать. Тут у **** попка не очень то железное, вернее жиденькое. Вспомните Эрдоган кожанный кинжал ***** так нежно предоставил, ни один Турецкий помидор не пострадал.
показати весь коментар
19.03.2022 15:30 Відповісти
Нє, сонечко, ядерна зброя, то не іграшка. Так запроста нею не розкидуються.
показати весь коментар
19.03.2022 15:45 Відповісти
Путін розуміє , що він труп. Питання-коли і хто.
показати весь коментар
19.03.2022 15:44 Відповісти
він в це ще не хоче вірити
показати весь коментар
19.03.2022 15:46 Відповісти
невже вже всі ще не зрозуміли що все що кацапія киздить - то просто блеф....- протів реального НАТО - читай США вони просто ніхто та ніщо ....- ото все що зайшло та залітало в уКРАЇНУ БУЛО Б ЗНИЩЕНО НА ПРОТЯЗІ ДОБИ І ПРИ ЦЬОМУ НЕ ЗАГИНУВ БИ НІ ОДИН ШТАТОВСЬКИЙ ВОЯКА .... - АНАЛОГІЧНО У НИХ ІЗ ЯДЕРНИМ ...
показати весь коментар
19.03.2022 15:45 Відповісти
Я реально , не понимаю западных экспертов . Война уже идет , продовольственный кризис , на горизонте . Применят они ЯО или нет , с едой и бензином будет часть тела то шо с низу , и это в данном случае не орган , а состояние мировой экономики . Кучка вонючих зомби ,(120000000) держит в заложниках весь Мир , . Та сделайте уже превентивный удар по ***** . Делов то, пять минут и мир вздохнет спокойно
показати весь коментар
19.03.2022 15:48 Відповісти
Ua_analytic, Та шо ***** , там таких 72%
показати весь коментар
19.03.2022 15:50 Відповісти
Якось собі Воллеса трохи іншим уявляв...
показати весь коментар
19.03.2022 15:58 Відповісти
А в той час десь на Москві...
показати весь коментар
19.03.2022 16:02 Відповісти
 
 