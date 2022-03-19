Путін дав ясно зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми перебуваємо в небезпеці, - Воллес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для союзників по НАТО в інших частинах Європи.
Водночас Воллес похвалив реакцію Великої Британії на українську кризу, додавши, що наразі в Україну направляється додаткове обладнання.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.03.2022 14:57
+17 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар19.03.2022 15:00
+14 Claudia Smith
показати весь коментар19.03.2022 14:55
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Інакше він буде шантажувати Європу і весь світ безкінечно .
Третя світова вже почалась , зрозумійте ж ви нарешті . Досить ховатись за Україною .
Пора вам показати - хто в Європі господар .
В информационной войне куйло уже почти нанесло по НАТО ядерные удары, а НАТО, вместо того, чтобы пошарить в штанах и отыскать у себя остатки мужества, почему-то продолжает бояться. То есть, к сожалению, третью мировую информационную войну НАТО пока подчистую проигрывает.
Им в НАТО никто не может объяснить, что их страх передаётся и их армии, и их простым людям? А вот нападёт куйло - как они в таком состоянии воевать будут? Если боевой дух на нуле - на поле боя можно не появляться. А куйло им сказало, что может на них напасть, и это ТАК они "готовятся" к возможной войне - ссут в штаны? Такое ощущение, что они просто молятся сейчас, чтобы куйло не напал на страну-члена НАТО, и пытаются его уговорить не нападать любым способом. Самолёты нельзя давать - хорошо, не дадим, только не убивай нас!
Вот и решил отомстить ,всем кто его (обидел словом)
И какая то тварь уровня лаптеголового обсырает НАТО