Путін дав ясно зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми перебуваємо в небезпеці, - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для союзників по НАТО в інших частинах Європи.

Водночас Воллес похвалив реакцію Великої Британії на українську кризу, додавши, що наразі в Україну направляється додаткове обладнання.

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