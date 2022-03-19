Очікуємо на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян, будемо гнати потім до Луганська, - Гайдай. ВIДЕО
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Наразі із Луганщини евакуюють людей та очікують на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян із зайнятих ними позицій.
Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив в Сєвєродонецьку 19 березня під час евакуації жителів області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми вивозимо людей і домовляємося про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів. Фури заповнюємо догори – їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом", – повідомив Гайдай.
Він також прокоментував поточну безпекову ситуацію в області: "Зараз тривають бої в Рубіжному та Попасній, однак нам вдалося звідти евакуювати людей. Я вірю в наші Збройні сили – ми очікуємо на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян із зайнятих ними позицій".
"Будемо гнати потім до Луганська, я в цьому впевнений на 100%", - додав він.
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🔻 Білими пов'язками росіяни визначають свою армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку, наголошують «азовці».
На информационном поле врага, появилось множество лиц "из народа" риторика которых сводится к необходимости свержения элит в россии и в Украине. В ближайшее время, если брать исторические фрагменты, должен появится Ленин 2.0 с идеями светлого будущего для великой страны ссср 2.0 на которые могут повестись многие из украинцев.
Это говорит о том, что против Украины уже раздернута идеологическая пропаганда внедряющая эти махровые идеи в наше общество. Украинцам стоит быть предельно благоразумными и устойчивыми исключительно на своей победе против рашизма.
Сейчас появится много информации о зраде и необходимости военного свержения власти во главе с Зеленским. Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, поэтому зарядитесь идеей что украинцы это одна семья в одном государстве, все остальные от Антихриста. Помните к чему привела первая октябрьская революция - геноцид, репрессии нищета и железный занавес
. . . а чого - не до державного кордону ????????
так?