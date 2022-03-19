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СБУ за добу затримала трьох колаборантів та терориста з угруповання "Сомалі"

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Співробітники Служби безпеки України минулої доби затримали посібників російських окупантів у низці регіонів України, бойовика терористичного угруповання "Сомалі" та шахраїв, які виманювали гроші, призначені для української армії.

"У Рівненській області спецназ СБУ затримав чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для завдання авіаударів. У Дніпропетровській області СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші, призначені для оборони українських міст", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією СБУ, у Вінницькій області бійці "Альфи" схопили бойовика так званої "ДНР", який був сапером у терористичному угрупованні "Сомалі".

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Також СБУ повідомляє про затримання ще одного зрадника в Києві, який "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" та російської армії дані про бійців та техніку ЗСУ.

На Одещині, як йдеться у повідомленні відомства, затримано місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони.
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Зачем они нам живые???? Эти хуже зверей ....
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19.03.2022 15:00 Відповісти
СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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19.03.2022 15:00 Відповісти
За це велике дякую!
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19.03.2022 15:04 Відповісти
навіщо нам знешкоджені, нам потрібні розстіляні, так буде вірно!
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19.03.2022 15:06 Відповісти
СБУ та розвідка з контрозвідкою, добрий вам ранок, як ся маєте? чи ситі ви, чи бува не бідуєте?, як вам тепер спиться після початку війни, скільки зрадників які обкрадали нашу країну в ВПК та й в усіх сферах ви тепер знешкодили?, ось тут вище люди вам пишуть про літак Мрію, а ще, де наші крилаті та й інші ракети, хоча вибачте що вас тубую, герої ви наші, бережіть себе! гололовне не перетруждайтеся!
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19.03.2022 15:19 Відповісти
колаборанти, це зрадники, брати у полон сенсу нема, одразу розстрілювати. Бойовик сомалі, так само, по українському карному законодавству - бандит, терорист. Женевська конвенція розповсюджується лише на військовополонених, а ці мерзотники не військові, а карні злочинці.
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19.03.2022 17:18 Відповісти
 
 