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Ворог з початку вторгнення здійснив майже 1500 авіанальотів, запустивши майже 500 ракет, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, станом на 24-й день протистояння, противник завдав 291 ракетного удару, застосував 459 ракет наземного, морського та повітряного базування.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку бойових дій противник завдав 291 ракетного удару, застосував 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, здійснив 1403 авіаційних нальоти. Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, а саме об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворог досяг мети на Донецькому напрямку. Противника зупинено в напрямку на Миколаїв.

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В ЗСУ наголосили, що противник продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці. Для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ використовується мережа закладів охорони здоров’я міста Гомель і Гомельської області Республіки Білорусь. Так, для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію Республіки Білорусь перекинуто окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Чому Пентагон заявляє про вдвічі більшу кількість випущених ракет?
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19.03.2022 15:29
+4
Ніхто не буде скидувати Зеленського, якщо він не наробить дурниць. Тобто, не прибере з конституції пункт про НАТО і не підпише мтр, який вигідний москалям.
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19.03.2022 15:35
+4
Green sheet - где де просралі ваші с - 300, с - 400 не знаю, Українські - там де треба!
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19.03.2022 15:40
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І скинув купу фугасних бомб.
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19.03.2022 15:28 Відповісти
Жодна європейська країна таке би не витримала.
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19.03.2022 15:29 Відповісти
https://gur.gov.ua/content/******************-559-bombardyrovochnoho-avyatsyonnoho-polka.html
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19.03.2022 15:29 Відповісти
Чому Пентагон заявляє про вдвічі більшу кількість випущених ракет?
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19.03.2022 15:29 Відповісти
Казали більше тисячі...
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19.03.2022 15:39 Відповісти
Ну что. Началось то что я прогнозировал еще в начале широкомасштабного, военного вторжения рашки в Украину, а именно о захвате Украины путем революционного движения которое начнется в рашке и затянет с собой и Украину. После того как власти в рф поняли что захватить Украину классическим методом не получится, они уже начинают внедрять план Б, а именно революция 2.0 которую начнут как бы простые граждане россии, а на самом деле спецслужбы КГБ

На информационном поле врага, появилось множество лиц "из народа" риторика которых сводится к необходимости свержения элит в россии и в Украине. В ближайшее время, если брать исторические фрагменты, должен появится Ленин 2.0 с идеями светлого будущего для великой страны ссср 2.0 на которые могут повестись многие из украинцев.

Это говорит о том, что против Украины уже раздернута идеологическая пропаганда внедряющая эти махровые идеи в наше общество. Украинцам стоит быть предельно благоразумными и устойчивыми исключительно на своей победе против рашизма.

Сейчас появится много информации о зраде и необходимости военного свержения власти во главе с Зеленским. Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, поэтому зарядитесь идеей что украинцы это одна семья в одном государстве, все остальные от Антихриста. Помните к чему привела первая октябрьская революция - геноцид, репрессии нищета и железный занавес
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19.03.2022 15:30 Відповісти
Ніхто не буде скидувати Зеленського, якщо він не наробить дурниць. Тобто, не прибере з конституції пункт про НАТО і не підпише мтр, який вигідний москалям.
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19.03.2022 15:35 Відповісти
Сейчас НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя раскалывать общество, но скурпулезно просеять всю ВЛАСТЬ на предмет ЗРАДЫ. Пятая колонна - это нож в спину, а она есть и немалая. Почему пустили орков через перешеек? Почему невозможно помочь погибающему Мариуполю? ВСУ и все кто защищает страну с оружтем в руках ГЕРОИ, но им нужна помощь и содействие и не "говорящих ртов".
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19.03.2022 16:16 Відповісти
CNN передает из Николаева что в атакованной казарме погибли десятки военнослужащих ВСУ. Я блин одного понять не могу, как на этой стадии войны, в хорошо известных врагу казармах еще могут находиться солдаты ??? Это как ??
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19.03.2022 15:34 Відповісти
А где наши С-300, С-400? Просрали?
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19.03.2022 15:35 Відповісти
Green sheet - где де просралі ваші с - 300, с - 400 не знаю, Українські - там де треба!
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19.03.2022 15:40 Відповісти
было полно времени но урод заявил что для него важнее -дороги...
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19.03.2022 15:41 Відповісти
еще 500 крылатых ракет от Кучмы у расеи осталось, так что не расслабляемся!
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19.03.2022 15:47 Відповісти
А ПЕНТАГОН каже про 1080 ракет що руські окупанти запустили по Україні.
Виходи 50% ракет що стартували тільки долітають!
Це добре.
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19.03.2022 15:49 Відповісти
я теж вчора читала про 1050 ракет.
іще майже стільки ж у них залишається((
начебто
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19.03.2022 17:01 Відповісти
 
 