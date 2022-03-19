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ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

оон

ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити неправдиві приводи для війни з Україною приречені на провал.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Усі спроби Росії створити неправдиві приводи для її варварської війни з Україною приречені на провал. Жодна дрібниця не залишиться поза увагою, щоб притягнути Росію та її посадових осіб до відповідальності за злочини проти України", - написав Ніколенко у Twitter у суботу.

Читайте: У Росії розповіли про чергову "біолабораторію в Україні"

Автор: Ольга Лузан
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арест кипренского @freekiprensky

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19.03.2022 15:44 Відповісти
Да пошли они все *****! Что хотим, то и разрабатываем. Если бы у нас было био оружие, вся расия лежала бы ногами вверх, как на той фотке с солдатом в окопе. Обратите лучше внимание на *********, где новичком травят всех кому не лень
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19.03.2022 15:45 Відповісти
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19.03.2022 15:52 Відповісти
Навіть якби вони й були в реальності - в чому проблема? В козлмордії таких лабораторій як грязі і що?
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19.03.2022 15:51 Відповісти
легенда с нацистами видно плохо стала работать...пришлось новую сочинять
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19.03.2022 15:53 Відповісти
А как же бабушки с пирожками?
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19.03.2022 15:55 Відповісти
Бабусям - респект!!Там мікробіологія найвищого гатунку!!
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19.03.2022 17:00 Відповісти
********** українців вважає біологічною зброєю.
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19.03.2022 16:14 Відповісти
Натовські українські фашисти з хімічною і бактеріологічною зброєю. Я нічого не пропустив
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19.03.2022 16:22 Відповісти
 
 