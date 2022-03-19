ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні, - МЗС

ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити неправдиві приводи для війни з Україною приречені на провал.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Усі спроби Росії створити неправдиві приводи для її варварської війни з Україною приречені на провал. Жодна дрібниця не залишиться поза увагою, щоб притягнути Росію та її посадових осіб до відповідальності за злочини проти України", - написав Ніколенко у Twitter у суботу.

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