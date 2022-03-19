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З Маріуполем є лише уривчастий зв'язок, вуличні бої тривають четвертий день, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Наразі ситуація в Маріуполі надзвичайно складна, там уже четвертий день ведуться вуличні бої.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поінформував під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо ситуації в Маріуполі – вона надзвичайно складна, із Маріуполем є лише уривчастий зв'язок через радіо з нашими військовими. Там уже четвертий день ведуться вуличні бої. Це вкрай складна ситуація, тому що Маріуполь абсолютно, повністю оточений", - поінформував Геращенко.

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Говорячи про Маріупольський драматичний театр, він не виключив того, що, якщо Маріуполь буде захоплений загарбниками, то вони намагатимуться приховати свій військовий злочин і просто засипати або вивезти руїни з тілами людей, або закопати їх так, щоб ніхто не знав, скільки насправді там осіб загинуло.

"Але ми все одно зафіксуємо – через показання свідків, - скільки людей було там. Тому що все це можна буде встановити", - уточнив Геращенко.
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Топ коментарі
+27
Кто нибудь закроет эту помойную яму?
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19.03.2022 15:50
+18
Арештуйне вже накінець цього агента ФСБ!!!
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19.03.2022 15:51
+17
Да закройте ему уже рот!
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19.03.2022 15:52
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Кто нибудь закроет эту помойную яму?
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19.03.2022 15:50 Відповісти
коли вже !!!!!!!!!!

цей жирний боров вже гірший за Геббельса !!!
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19.03.2022 15:57 Відповісти
Арештуйне вже накінець цього агента ФСБ!!!
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19.03.2022 15:51 Відповісти
Да закройте ему уже рот!
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19.03.2022 15:52 Відповісти
хуже, он болтает ерундой
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19.03.2022 15:58 Відповісти
Я бы так сказал, он попросту ничего не знает. Сомневаюсь, что военные делятся инфой с МВД, а те в свою очередь передают ее Антону. Есть офф. группа Азова в телеге, где они публикуют новости с Марика, лучше читать это.
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19.03.2022 15:59 Відповісти
Именно так. У Азова нет паники вообще. Но им очень больно терять товарищей из-за того, что город никак не защищен с воздуха.
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
2m



Я не развожу зраду,но!Как поступила достоверная инфа,что отстранили от дела человека, который был «глазами» наших воинов на Донбассе.Видать занозой в сраке для рук-ства Украины сидят те люди,что не сдают Донбасс России.Придёт время и вас ждёт очень большое разочарование в кумирах
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19.03.2022 15:52 Відповісти
знову не знайшлося гіршого гівна, ніж антоша, щоб про це повідомити?
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19.03.2022 15:55 Відповісти
Что вообще происходит?
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19.03.2022 15:58 Відповісти
Геращенко говномет.
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19.03.2022 16:00 Відповісти
Это какой то пиз*ец .вдохновитель.уже всех закопал и вывез.
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19.03.2022 15:59 Відповісти
Він усе злизує з ізраїльських сайтів.
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19.03.2022 16:05 Відповісти
потрібно проводити якусь спецоперацію по деблокаді маріуполя. військові кажуть, якщо туди відправити класичну армійську колону військ, то вона буде розбита авіацією. але зараз час нестандартних рішень. можна послати туди наших військових на звичайних легкових автомобілях, автобусах, фурах. і це не буде проглядатися з повітря як військова колона. і це буде підмога батальйону азов, який сам там веде вуличні бої.
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19.03.2022 16:01 Відповісти
не хорошо!.но то что вы предлагаете когда. туда никто не едет и не ходит а только выезжают.это глупо.
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Там не колонна нужна а полноценное масштабное контрнаступление с зоны ООС на юг. Наступать нужно всеми средствами и теми же темпами что кацы наступали на Энергодар. Хотя бы.
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19.03.2022 16:07 Відповісти
и там образуется брешь где уйдут я хз .сложная задача
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19.03.2022 16:15 Відповісти
Ну естественно резервами закрыть сначала
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19.03.2022 16:56 Відповісти
краще направити танковий корпус... на Геращенко як раз налізе замість броніка танковий корпус (якщо звичайно все начиння повикидати)
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19.03.2022 16:08 Відповісти
Хто небудь наб'є тому Геращенку пику?
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19.03.2022 16:02 Відповісти
хоть закрийте його десь в бомбосховищі
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19.03.2022 16:03 Відповісти
А какая разница что они там готовят? От них ничего не зависит вообще. Просто Россия уже который день рассказывает что они взяли Мариуполь, ведь им удалось прорваться к границам города.
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Они повторяют русскую пропаганду. Вот и всё. Так как питаются на русских помойках.
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Геращенко раздражает людей. Могли бы его отослать завалы разбирать - мужик молодой здоровый
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Антоша в первый день говорил, что на Дерибассовской высадился русский спецназ.
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19.03.2022 16:03 Відповісти
Ну ***-його мать!!! Організуйте якусь штурмову групу з добровольців,вистачить 500-т чол. ,дайте кожному по джавеліну,підніміть в повітря все,що у вас є для підтримки,жахніть з усіх градів,що біля Запоріжжя і пробийте коридор для тих ГЕРОЇВ!!! Пороху припом*ятовують Іловайськ кожен день,а вам будуть це робити--КОЖНУ СЕКУНДУ!!! Ті 500 чи 1000 чол. не спортять погоди за день-два десь під Києвом,чи Дніпром я впевненний,що добровольці знайдуться.
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19.03.2022 16:15 Відповісти
Сколько накатил? От Запорожья до Марика 200 км., а имперцы в 35 км. Какие нах Грады, какие 500 добровольцев,разве что на верную смерть.
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19.03.2022 16:32 Відповісти
Не п*ю і тобі не совітую. Не обов*язково йти в самий Маріуполь,якщо допомогти зі сторони Мелітополя,чи Запоріжжя--це не буде допомога? Я читав звернення ,кажись начальника поліції Маріуполя,який просить допомогти хочаб ПЗРК. Думок є багато як це можливо зробити,але я не маю на увазі,щоб Маріуполь визволити,я маю на увазі,щоб допомогти вийти бійцям. Наскільки я обізнаний,з боку .... війська рашки слабкуваті,от звідти і треба спробувати. А що,краще дивитись як гинуть воїни--це просто ЖАХ!!!** Какие грады,какие добровольци**-- а якщо прості мисливці забирають танки,БТРи і ще багато чого,а русня при першому пострілі розбігається по кущах----ВАРТО ПОДУМАТИ!!!
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19.03.2022 16:52 Відповісти
Мелитополь давно в оккупации, враг от Запорожья в 35 км. У Града макс дальность 20 км . Если не бот - хватит нести ахинею.
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19.03.2022 17:00 Відповісти
Що ти мелиш,який бот,з глузду з*їхав?Достав. Не можу я тут розкручувати свої ідеї,ти перший напишеш,тільки вже не бот,а ЗРАДНИК!!! Ти дивишся на все прямолінійно,дам підсказку,наприклад--Нікополь. Бувало і 200-ті хороших десантників таку погоду робило,що мало не було.
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19.03.2022 17:09 Відповісти
путин пробил коридор для воды в крым. теперь он пробивает сухопутный коридор чтобы соединить крым и донбасс.

он очень старается захватить мариуполь. и он не собирается потом выходить.

российская сторона на переговорах постоянно говорит о таком пункте, как "вывод войск из Украины", хотя они не собираются этого делать. Они об этом говорят, чтобы украинцы охотнее сдавали свои города, считая что "А! все равно потом россия выведет все войска в результате переговоров".
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19.03.2022 16:16 Відповісти
Как-то всё равно на их планы на самом деле. Всё это ничего не значит. Только красивые отчеты для генералов.
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19.03.2022 16:22 Відповісти
А на что все рассчитывали? Держатся до последнего? Умереть всем героями?
Если не было сил удержать, почему не отступить? Тупо повторяется Дебальцево, Аэропорт...
Чего все думают, что власть, которая всегда врала будет говорить правду сейчас.
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19.03.2022 16:23 Відповісти
чим оточений Маріуполь?танками?джавелінів бракує?
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19.03.2022 16:26 Відповісти
русский корабль Геращенко...
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19.03.2022 17:21 Відповісти
Жиди зливають азов
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19.03.2022 17:29 Відповісти
Якщо хтось ще не зрозумів.
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19.03.2022 17:32 Відповісти
Допоможіть Маріуполю!!!!!!!!!°
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19.03.2022 17:36 Відповісти
**** свинорылая, автомат в руки ивместе с обдрыстовичем в прорыв на помощь, слабо такую операцию провести? Или вы только пиздаболить спсобны через интернет?
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19.03.2022 18:16 Відповісти
 
 