З Маріуполем є лише уривчастий зв'язок, вуличні бої тривають четвертий день, - Геращенко
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Наразі ситуація в Маріуполі надзвичайно складна, там уже четвертий день ведуться вуличні бої.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поінформував під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо ситуації в Маріуполі – вона надзвичайно складна, із Маріуполем є лише уривчастий зв'язок через радіо з нашими військовими. Там уже четвертий день ведуться вуличні бої. Це вкрай складна ситуація, тому що Маріуполь абсолютно, повністю оточений", - поінформував Геращенко.
Говорячи про Маріупольський драматичний театр, він не виключив того, що, якщо Маріуполь буде захоплений загарбниками, то вони намагатимуться приховати свій військовий злочин і просто засипати або вивезти руїни з тілами людей, або закопати їх так, щоб ніхто не знав, скільки насправді там осіб загинуло.
"Але ми все одно зафіксуємо – через показання свідків, - скільки людей було там. Тому що все це можна буде встановити", - уточнив Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
цей жирний боров вже гірший за Геббельса !!!
@neumerherwam
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2m
Я не развожу зраду,но!Как поступила достоверная инфа,что отстранили от дела человека, который был «глазами» наших воинов на Донбассе.Видать занозой в сраке для рук-ства Украины сидят те люди,что не сдают Донбасс России.Придёт время и вас ждёт очень большое разочарование в кумирах
он очень старается захватить мариуполь. и он не собирается потом выходить.
российская сторона на переговорах постоянно говорит о таком пункте, как "вывод войск из Украины", хотя они не собираются этого делать. Они об этом говорят, чтобы украинцы охотнее сдавали свои города, считая что "А! все равно потом россия выведет все войска в результате переговоров".
Если не было сил удержать, почему не отступить? Тупо повторяется Дебальцево, Аэропорт...
Чего все думают, что власть, которая всегда врала будет говорить правду сейчас.
русский корабльГеращенко...