Джонсон пояснив, чому Путін почав війну: "Він боявся, що Україна стане прикладом для Росії"
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський президент Володимир Путін розпочав агресію проти України через те, що вона, як вільна й демократична країна, становила загрозу для його правління.
"Він (Путін. - Ред.) не дуже вірив у те, що Україна планує найближчим часом вступити в НАТО. Він чудово знав, що не було планів про розміщення ракет (Альянсу. – Ред.) на українській землі. Він не дуже вірив у напівмістичну нісенітницю, яку писав про походження російського народу. Насправді ж, я думаю, він злякався України зовсім з іншої причини. З кожним роком, коли Україна просувалася з реформами до більшої свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся, що Україна стане прикладом, і боявся, що йому з цього приводу будуть докоряти", - сказав Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він додав, що в путінській Росії людей посадять до в’язниці на 15 років лише за те, що вони називають вторгнення вторгненням, а "якщо ви виступаєте проти Путіна на виборах, то вас отруюють або розстрілюють".
За його словами, саме тому, що Україна та Росія були історично близькі, Путін був наляканий впливом цієї української моделі на Росію.
Джонсон наголосив, що кремлівський господар сильно прорахувався, напавши на Україну.
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Посмотрите просто воскресный митинг в москве против войны Украине. На 1 протестующего 30 ментов и 50 фотографирующих! Стыд и срам.
Имперская модель допускает возможность захвата других стран и народов, чтобы эти страны потом своими колониями держать, а население этих стран своими рабами. Как россия сейчас чеченов держит, дагестанцев, татар.
Модель национальных государств говорит: "Одна нация - одна страна!". Вот украинцы имеют свою страну - Украину. Поляки имеют свою страну - Польшу. Греки имеют свою страну - Грецию.
Что касается ошибок допущенных Порошенко так у Зеленского было достаточно времени что бы провести раследование, но мне почему то кажется что многие обвинения это наративы рашки которые с упорством ретранслировали на г+г и прочих помойках.
Поэтому они хотели держать Украину на коротком поводке .
Ну и естественно их жаба душила пипец как !!! - а это безвиз и Европа, повышения уровня жизни , новые рабочие места и возможности . Украина расцветала .
Они этого никак не могли допустить …
вона вкрадена, щоб довести давнє походження московитів і приліпити їх до словян , якими вони ніколи не були і не є, бо це дика азійська орда з штучною мовою, породжена на суміші татар, угро -фінів, та інших племен, але так і не стала цивілізованою масою, бо народом, чи нацією цей конгломерат назвати неможливо!