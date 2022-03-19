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Новини За кордономВійна в Україні Війна
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Джонсон пояснив, чому Путін почав війну: "Він боявся, що Україна стане прикладом для Росії"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський президент Володимир Путін розпочав агресію проти України через те, що вона, як вільна й демократична країна, становила загрозу для його правління.

"Він (Путін. - Ред.) не дуже вірив у те, що Україна планує найближчим часом вступити в НАТО. Він чудово знав, що не було планів про розміщення ракет (Альянсу. – Ред.) на українській землі. Він не дуже вірив у напівмістичну нісенітницю, яку писав про походження російського народу. Насправді ж, я думаю, він злякався України зовсім з іншої причини. З кожним роком, коли Україна просувалася з реформами до більшої свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся, що Україна стане прикладом, і боявся, що йому з цього приводу будуть докоряти", - сказав Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він додав, що в путінській Росії людей посадять до в’язниці на 15 років лише за те, що вони називають вторгнення вторгненням, а "якщо ви виступаєте проти Путіна на виборах, то вас отруюють або розстрілюють".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон

За його словами, саме тому, що Україна та Росія були історично близькі, Путін був наляканий впливом цієї української моделі на Росію.

Джонсон наголосив, що кремлівський господар сильно прорахувався, напавши на Україну.
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Топ коментарі
+27
Цей Джонсон знає гниле нутро русні краще всіх наших експертів, за вийнятком одного. Не ***** боявся що Україна стане успішною і розвинутою, а всі кацапи цього боялись, бо нема нічого гіршого для кацапа коли народ який вони принизливо клеймять "молодшим братом" буде більш розвинутим і багатим ніж вони.
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19.03.2022 16:05
+24
Ох как же Джонсон далек от расийских реалий. Этот скот и рабы никогда не будут свободными как украинцы, у них генетически заложено так - поклоняться царям.
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19.03.2022 16:02
+21
Ога, а еще он боялся, что Земля налетит на небесную ось. Он ПРОСТО боялся украинцев. Боялся и ненавидел. Всю свою никчемную жизнь.
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19.03.2022 16:03
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А кому это было не понятно с самого начала?
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19.03.2022 16:02 Відповісти
Арестовичу і Зеленському
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19.03.2022 16:38 Відповісти
Нехай Джонсон пояснить це недолугому Арестовичу, а не тому, що в "Конституції був напрямок до НАТО". І взагілі, нехай оті Ярмаки з Арестовичами їдуть до Ростову й там розповідають як натівська Україна загрожує рАссеюшке - там їх підтримають!
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19.03.2022 17:22 Відповісти
Ох как же Джонсон далек от расийских реалий. Этот скот и рабы никогда не будут свободными как украинцы, у них генетически заложено так - поклоняться царям.
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19.03.2022 16:02 Відповісти
А що він не так сказав?
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19.03.2022 16:22 Відповісти
Сказал, что росияне посмотрят на нас и тоже захотят стать свободными. Но это фантастика, рабы свободными априори стать не могут. Их царь с "высочайшего позволения" освободил о рабства в 19, а не они сами. Тупо нация рабов и ничего там не изменить.

Посмотрите просто воскресный митинг в москве против войны Украине. На 1 протестующего 30 ментов и 50 фотографирующих! Стыд и срам.
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19.03.2022 16:47 Відповісти
Дивилась....а також потрапило в ютуб інтерв'ю : ви за своєю волею сюди приїхали( в Лужники)? Та яке там? Заштовхали до автобуса і привезли
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19.03.2022 17:00 Відповісти
Ога, а еще он боялся, что Земля налетит на небесную ось. Он ПРОСТО боялся украинцев. Боялся и ненавидел. Всю свою никчемную жизнь.
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19.03.2022 16:03 Відповісти
влалимир путин.... *******, Пи-да-ра-си-на.
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19.03.2022 16:03 Відповісти
Пассивный...
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Цей Джонсон знає гниле нутро русні краще всіх наших експертів, за вийнятком одного. Не ***** боявся що Україна стане успішною і розвинутою, а всі кацапи цього боялись, бо нема нічого гіршого для кацапа коли народ який вони принизливо клеймять "молодшим братом" буде більш розвинутим і багатим ніж вони.
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Да, Джонсон не учитывает, что ***** у москалей коллективное. Но это лечится. История Германии это доказывает.
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19.03.2022 17:26 Відповісти
Бл.. висновок з паралельної реальності. Вже після Грузіі ,Сиріі,після анексии Криму та Донбасу можно було зрозуміти ,що ви ведучи бізнес з кацапієй ви проплачуєте вбивсто ні у чому неповинних людей.Коли ви це проковтнули, і продовжили спосувати кацапів ,ви дали ***** зелене світло розвязати війну в Україні.
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19.03.2022 16:05 Відповісти
Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року. Ракети, літаки, торпеди, бомби. Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, незважаючи на ембарго. Найбільше Франція та Німеччина. https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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19.03.2022 16:43 Відповісти
ДЖОНСОН-РОЗУМНИЙ,АЖ СТРАШНО...
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19.03.2022 16:06 Відповісти
Британцы вообще очень умные люди, без сарказма
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19.03.2022 16:14 Відповісти
ТАК І Я-БЕЗ САРКАЗМУ...
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19.03.2022 16:16 Відповісти
Відкриття зробив. Україна про це 20 років кричала.
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19.03.2022 16:07 Відповісти
Уважаю господина Джонсона, но всё-таки попрошу украинцев, в том числе и русскоязычных, не причислять к многомиллионному стаду баранов-расисян, которые визжали как идиоты, после аннексии Крыма, которые своим бездействием и только умничанием в Интернете сами себя загнали в весёлые 1930-е с самым настоящим НКВД и ГУЛАГОМ и которые сегодня всё никак не могут прийти в себя, пытаясь совместить Айфон со Сраленым. В здоровой голове это никак не укладывается и мы никоим образом не можем стать примером для всей этой Дичи. Рузке исправит только десантирование в состояние полу-КНДР
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19.03.2022 16:08 Відповісти
Походу тільки англійці розуміють що і до чого і тепер говорять так само як і минула влада Європі твердила. Прозріння приходить за пізно. Здається приказка :"Моя хата з краю я нічого не знаю"- то про Європейців.
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19.03.2022 16:08 Відповісти
Нет, это просто борьба двух моделей, допотопной "имперской" и модели национальных государств.

Имперская модель допускает возможность захвата других стран и народов, чтобы эти страны потом своими колониями держать, а население этих стран своими рабами. Как россия сейчас чеченов держит, дагестанцев, татар.

Модель национальных государств говорит: "Одна нация - одна страна!". Вот украинцы имеют свою страну - Украину. Поляки имеют свою страну - Польшу. Греки имеют свою страну - Грецию.
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Думка Джонсона така ж сама,тільки він висловив її трохи інакше
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19.03.2022 16:20 Відповісти
Согласен на 100%
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Як януковоща скинули, всім зрозуміло було.
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19.03.2022 16:12 Відповісти
Наконец-то кто-то в Европе начинает разбираться в парадигме *****
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Россию жаба давит, если кто-то живет лучше и они все идут ломать. Только сильная Армия и ядерное оружие может защитить Украину от нападений! Нужно у Великобритании просить ядерное оружие!
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Отож бо Арестовичу - послухай розумну людину, а не верзи нісенітниці про НАТО!
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Обіцяти не жинитись, зараз треба повернути своє. А далі Віденський статут, обіцяне під обстрілами до виконання не обов'язкове.
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19.03.2022 16:24 Відповісти
Лучше потерять часть территории, чем независимость. После внедрения швейцарской модели армии переиграть историю уже не получится - нечем будет.
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19.03.2022 17:30 Відповісти
Украина пример всему миру! ...***** подонок для всего мира! Выход для утырка один - застрелица!
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Даже Джонсон понял пускай и с запозданием что успешная и независимая Украина это смерть рашки, а вот представители нашего ОП считают что виноват Порошенко потому что он яко бы в 2019 сделал изменения в конституции (хотя за это проголосовало конституционное большинство ВР) а сама война началась за долго до его президентства в феврале 2014.
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19.03.2022 16:14 Відповісти
Порошенко зассал или уничтоить гиркина, или направить его колонну в россию. Второй раз в Иловайске. Это видимые крупные преступления, все остальное должны расседовать Украинские прокуроры и судить Украинский суд.Повторяю - УКРАИНСКИЙ, потому что до этих пор их небыло.
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19.03.2022 16:36 Відповісти
Ещё раз для одарённых - война началась 20 февраля 2014 Порошенко стал презедентом 7 июня 2014
Что касается ошибок допущенных Порошенко так у Зеленского было достаточно времени что бы провести раследование, но мне почему то кажется что многие обвинения это наративы рашки которые с упорством ретранслировали на г+г и прочих помойках.
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19.03.2022 16:55 Відповісти
Слухайте Ви, лизосракий - нам не можна зараз гризтися, але вiддiляйте "зерна вiд полови", це не така давня iсторiя. Прошу Вас, ставайте вже ЛЮДЬМИ - не продавайтесь i бережiть ЧЕСТЬ.
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19.03.2022 17:04 Відповісти
Поэтому можно начинать оскорблять и нести несусветную чушь прикрываясь войной.
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19.03.2022 17:14 Відповісти
Де Ви бачите "чушь"? А за рiзкiсть пробачте, це для того щоб Ви прийшли до тями i почали мислити.
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19.03.2022 21:06 Відповісти
Будущие предатели формирует общ. Мнение, и это плохо..
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19.03.2022 17:21 Відповісти
💯
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19.03.2022 16:19 Відповісти
Не погано було б пояснити це тому довбню Арестовичу, щоб воно не плело маячню з екрану.
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19.03.2022 16:24 Відповісти
Спасибо, Кеп! Но есть еще +1500 причин у плешивого ублюдка.
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19.03.2022 16:27 Відповісти
У ***** развивается бешенство нужно эту тварь Уничтожать немедленно всеми силами . Нужна воздушная помощь земная морская все что есть .. Анализы уже тут не нужны . Тварь нужно уничтожать....
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19.03.2022 16:30 Відповісти
Саме так і заздрили, говорячи, що "хохли це все на вкрадені у російсій гроші набудували" (за принципом вкраденого газу). Тому і руйнують все
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19.03.2022 16:35 Відповісти
рассеяне такие тупые, что сдохнут с голоду скорей чем выйдут на улицы.
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19.03.2022 16:35 Відповісти
Думаю ,что предпосылок начать войну было много .Одна из главных предпосылок -ненависть к украинцам,их свободолюбие,мужество,необычное сплочение нации,к тому же бесстрашие перед рашей и «пу»,непоклонение его диктаторскому режиму ,как это делалось прежде до 2014 года.И дааа ,он боится ,что руцкий народ пойдёт по пути Украины..,хотя мы знаем,что рашистский менталитет отличается от украинского и то ,что они последуют направлению Украины-мало вероятно…возможно они «что то»переймут ,но не в большом стиле..
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19.03.2022 17:15 Відповісти
Не согасен русская молодежь прозападеая, в сайте спортсру наибольшие лайкы у тех кто против войны и изоляции..
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19.03.2022 17:20 Відповісти
А что с другими сейтами???Лайкать на сайте -это одно..а выходить на улицы,протистовать,бороться против рашизма -это другое ..и как показывает действительность ..не на долго хватило сил ..поэтому я и говорю .Они «ЧТО ТО»переймут ,но Майдана там не будет.
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19.03.2022 17:32 Відповісти
Легко говорить это живя в свободнлм обществе, в советское время украинцы не особо бастовали. Первыми были мы казахи 1986, потом прибалты, кавказцы, до августа 91 вами управляли коммунисты, по факту они обявили независимость..
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19.03.2022 19:44 Відповісти
Я не буду сейчас ВСЮ историю украинцев вспоминать ,начиная с Киевской Руси…они много раз бастовали и воевали..и дааа до 1991 года мы все «дружно «жили в ссср,о распаде которого так плачевно вспоминает «пу».В 1991 году Украина обрела самостоятельность и стала независимой от раши…Я опять же не буду вдаваться в историю Украины после 1991 года ,но одно было видно ,даже после провозглашения независимости раша пыталась оставить Украину в лоне своего влияния ..частично это получилочсь,частично -нет..Не получилось это потому ,что большая часть Украинцев желал европейский путь развития ..,вот и пошли одна революция за другой ..Меня не покидает чувство ,что план полного захвата Украины ,начал зарождаться в голове «пу»после Оранжевой революции и окончательно созрел после Майдана.Украинская нация за последние 8 лет (после первой войны 2014 года)очень изменилась Она стала ОКОНЧАТЕЛЬНО именно такой ,какой я ее описала,но для этого ей нужно было пережить Майдан,первую часть войны в 2014 ,чтобы ОКОНЧАТЕЛЬНО всем фронтом сейчас встать на защиту своей земли…Вот именно это огромное изменение «пу»не заметил или не захотел заметить..не учёл ..он рассчитывал ,что Украина привиде массы войск и оружия поступит как с Крымом в 2014 году Возможно сейчас он это понимает и именно этот ЗАКАЛ его пугает и он боится ,чтобы руцкие не стали такими же ,как украинцы.Ему нужны рабы ,по типу Лукашенко и других ,такими легче управлять…А Украина сейчас настолько далека от Раши..не знаю сколько понадобится времени чтобы произошло хоть маленькие сближение...
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19.03.2022 20:16 Відповісти
Абсолютно согласен, путлера интересует только его власть, остальное вторично, и незря рушить инфроструктуру, он хочеть видеть украину бедной страной, но этого не будет..
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19.03.2022 17:18 Відповісти
Просто без Украины , московия теряет всю свою ИСТОРИЮ , все «сказки» их разваливаются на глазах…
Поэтому они хотели держать Украину на коротком поводке .
Ну и естественно их жаба душила пипец как !!! - а это безвиз и Европа, повышения уровня жизни , новые рабочие места и возможности . Украина расцветала .
Они этого никак не могли допустить …
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19.03.2022 17:19 Відповісти
Напрасно боїться. немає на росії такого народу, а насенню ерефії не можня дати приклад.
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19.03.2022 18:07 Відповісти
Якщо у путіна є фобії то нехай ним займуться психіатри.Мета війни росії ясна як божий день-знищити Україну як державу і знищити український народ.Тактика війни проста.Спочатку кинути в бій розхідний матеріал попро бувати як зреагує Україна вивчити слабкі моменти а потім використати козир .Принцип війни нехтування всіма правилами ведення війни"на войне все средства хороши"Орду треба чимось кормити тому розбомбили наші міста щоб методом мародерства російська армія здобувала собі їжу і все необхідне.Дичина гребе все що може і вихваляється перед своїми бабами телевізорами телефонами награбованими речами.Найбільший трофей для орків унітаз.Мабудь для росії це санкційний товар.Також їм дали дозвіл і наказ"херачить всех подряд"Вони переконані що воюють з нацистами.Вид розрушених будинків морально підтримує орків вони відчувають себе героями.А в цей час керівництво расєї корегує свої геополітичні плани і наносить ракетні удари.
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19.03.2022 18:29 Відповісти
Нафыг НАТО ядерна зброя, якщо в Альянсу немає духу навіть пригрозити ним Путлеру? Дайте Україні зброю середньої дальності, яка здатна знищити принаймні 100 мільйонів росіян на захід від Уралу, і українці продемонструють світу як треба розмовляти з ботоксним "нью-імператором", або з тими, хто залишиться після нього.
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19.03.2022 19:33 Відповісти
Це, якщо по мудрому, а на хлопський розум, то у ***** і його сиру ************ (населения) бешенство матки. Україна проводить лікувальний процес.
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19.03.2022 20:12 Відповісти
ты прав Аркашка, твоя жопа шире.
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19.03.2022 20:28 Відповісти
Він просто не знає історії, але це і не дивина, він виходить з сьогоденних реалій, але московія завжди прагнула знищити Україну і українців як націю, бо в неї немає своєї історії, і
вона вкрадена, щоб довести давнє походження московитів і приліпити їх до словян , якими вони ніколи не були і не є, бо це дика азійська орда з штучною мовою, породжена на суміші татар, угро -фінів, та інших племен, але так і не стала цивілізованою масою, бо народом, чи нацією цей конгломерат назвати неможливо!
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19.03.2022 22:01 Відповісти
 
 