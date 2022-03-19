Україна подала позов до суду ООН проти Росії як держави, а не її політичної верхівки. Кожний громадянин РФ має відчувати свою відповідальність за злочини, - Джапарова

Рішення Міжнародного суду ООН, який наказав Росії зупинити військове вторгнення в Україну, суттєво не змінить позиції агресора, однак це черговий аргумент для світової спільноти, щоб посилити тиск на Росію з метою приведення її поведінки до норм міжнародного права, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Суттєво це позиції агресора не змінить, звісно. Однак цивілізовані держави отримали дуже потужний юридичний сигнал від найбільш авторитетного судового органу про те, що російська агресія є незаконною та невиправданою. Це вкладається у політичну позицію всіх інших країн. Це дуже важливе для нас проміжне рішення. Це черговий аргумент для світової спільноти для посилення тиску на Росію з метою приведення її поведінки до норм міжнародного права, того, що називається ruled based order", - сказала Джапарова на брифінгу в Українському медіацентрі в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що українська дипломатія та Міністерство закордонних справ України рішуче до останнього боротимуться за українську позицію.

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"Ми юридично доведемо, що нинішній кремлівський режим - це режим військових злочинців і, без перебільшення, варварів та людожерів. Ми також вважаємо, що кожен винний має бути притягнутий до відповідальності" - заявила Джапарова.

"Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії саме як держави, а не її політичної верхівки. Для нас це важливо ще й з тієї точки зору, щоб кожний громадянин Російської Федерації відчував свою відповідальність фактично за дозвіл лідерам здійснювати злочини проти українських громадян, проти цивільного населення", - сказала Джапарова.

"Ми також вважаємо, що кожний винний має бути притягнутий до відповідальності і кожна мовчазна згода громадян рф із злочинними діями буде обтяженням, співучастю у війні проти України", - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ.