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Україна подала позов до суду ООН проти Росії як держави, а не її політичної верхівки. Кожний громадянин РФ має відчувати свою відповідальність за злочини, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джапарова

Рішення Міжнародного суду ООН, який наказав Росії зупинити військове вторгнення в Україну, суттєво не змінить позиції агресора, однак це черговий аргумент для світової спільноти, щоб посилити тиск на Росію з метою приведення її поведінки до норм міжнародного права, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Суттєво це позиції агресора не змінить, звісно. Однак цивілізовані держави отримали дуже потужний юридичний сигнал від найбільш авторитетного судового органу про те, що російська агресія є незаконною та невиправданою. Це вкладається у політичну позицію всіх інших країн. Це дуже важливе для нас проміжне рішення. Це черговий аргумент для світової спільноти для посилення тиску на Росію з метою приведення її поведінки до норм міжнародного права, того, що називається ruled based order", - сказала Джапарова на брифінгу в Українському медіацентрі в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що українська дипломатія та Міністерство закордонних справ України рішуче до останнього боротимуться за українську позицію.

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"Ми юридично доведемо, що нинішній кремлівський режим - це режим військових злочинців і, без перебільшення, варварів та людожерів. Ми також вважаємо, що кожен винний має бути притягнутий до відповідальності" - заявила Джапарова.

"Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії саме як держави, а не її політичної верхівки. Для нас це важливо ще й з тієї точки зору, щоб кожний громадянин Російської Федерації відчував свою відповідальність фактично за дозвіл лідерам здійснювати злочини проти українських громадян, проти цивільного населення", - сказала Джапарова.

"Ми також вважаємо, що кожний винний має бути притягнутий до відповідальності і кожна мовчазна згода громадян рф із злочинними діями буде обтяженням, співучастю у війні проти України", - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ.
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Держава???? Царство ипучее..
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19.03.2022 16:18 Відповісти
Абсолютно правильно. Других хрюских не бывает. Кацапы народец дерьмо, селекция которого осуществлялась столетиями.
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19.03.2022 16:19 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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19.03.2022 16:32 Відповісти
Кацапы должны ответить за все смерти в Украине
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19.03.2022 16:22 Відповісти
І як мінімум за три останні століття.
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19.03.2022 16:33 Відповісти
Як би не намагалися розповідати про "простьіх росиян,одурманенньіх пропагандой" , треба розуміти-***** це лише чиряк на купі гною.Кожен з них винен, і крапка.
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19.03.2022 16:26 Відповісти
И что? Это поможет чем-то? Мертвые на том свете будут счастливы, что кого-то там заочно осудили.
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19.03.2022 16:26 Відповісти
Мене завжди дивувало, що Захід якось відрізняв кацапів та кремль, і кричав, що звичайний кацап не повинен страждати в результаті санкцій. ПОВИНЕН! Якраз потрібно більше бити по їх холодильнику, нехай дохнуть, а не вигодовувати "ніжками", як у 90-х. Це була тотальна помилка Буша. Кожен кацап повинен на своїй кожі відчути, що він винен у політиці своїх господарів.
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19.03.2022 16:30 Відповісти
3брод пяниx скотів це росія
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19.03.2022 16:33 Відповісти
Організувати спілку, "кара вбивцям", вишукувати ІРОДІВ-ВБИВЦЬ на протязі років, десятиліть і знищувати, знищувати і знищувати ВСІХ причетних до звірств, не тільки по Київщині, а всюди де скоєні вбивства, щоб земля горіла у них під ногами, щоб ковток їжі, або води не змогли зробити не подумавши, що вона отруєна....СМЕРТЬ ВИРОДКАМ !!!!!
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05.04.2022 16:41 Відповісти
 
 