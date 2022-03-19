Нормалізація відносин з Путіним, як ми це зробили у 2014 році, після подій в Україні буде помилкою, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нормалізувати відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після подій в Україні - було б помилкою.
"Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку",- заявив Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Топ коментарі
+43 Василий СПРУТ
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+38 26c97767
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+37 Назар Курта
показати весь коментар19.03.2022 16:26
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Разве что нефть по себестоимости в обмен на продовольствие.
Сейчас везде в мире нужно начинать розбирать российские военные преступления.
БУДЕТ КАК КИМ ЧЕН ЫН. НЕРУКОПОЖИМАЕМЫМ!
Ще невідомо чи не гахне та потвора по вас дорогі гаранти,бо путлер чхав на усі домовленності з НАТО. .
Или после войны у запада какие-то другие планы насчёт этого выродка ???
Забрати у Рашки Ядерну Зброю!