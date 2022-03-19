Нормалізація відносин з Путіним, як ми це зробили у 2014 році, після подій в Україні буде помилкою, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нормалізувати відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після подій в Україні - було б помилкою.

"Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку",- заявив Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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