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Нормалізація відносин з Путіним, як ми це зробили у 2014 році, після подій в Україні буде помилкою, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що нормалізувати відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після подій в Україні - було б помилкою.

"Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку",- заявив Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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Топ коментарі
+43
С этих ублюдков нельзя вообще санкции снимать
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19.03.2022 16:27
+38
Надеюсь, с паРаши не снимут ни одну санкцию, пока они не уберут своих моральных уродов со всех оккупированных ими территорий.
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19.03.2022 16:25
+37
І не виплатять репарації.
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19.03.2022 16:26
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Надеюсь, с паРаши не снимут ни одну санкцию, пока они не уберут своих моральных уродов со всех оккупированных ими территорий.
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19.03.2022 16:25 Відповісти
І не виплатять репарації.
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19.03.2022 16:26 Відповісти
поки не здадуть всю ядерну зброю
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19.03.2022 16:39 Відповісти
С этих ублюдков нельзя вообще санкции снимать
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19.03.2022 16:27 Відповісти
Він не зупинеться у своїх діях і намірах. Буде іти до кінця. Ніяких перемовин. Бити до перемоги. Не давати пауз для перегрупування.
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19.03.2022 16:30 Відповісти
Если снять с них нефте-газовое эмбарго, то они потом, на заработанные деньги, могут новую войну начать.
Разве что нефть по себестоимости в обмен на продовольствие.
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19.03.2022 16:36 Відповісти
Какое продовольствие? Пусть ягель едят! А то нажрутся и опять на соседей нападать возьмутся
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19.03.2022 17:33 Відповісти
Зараз "бойові речники" йому розкажуть хто винний і що це Британія напала.
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19.03.2022 16:26 Відповісти
ДЖОНСОН-ТАНЦІ НА ГРАБЛЯХ ПОТРІБНО ПРИПИНИТИ...
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19.03.2022 16:26 Відповісти
Ошибка, которая как известно, хуже преступления, началась ещё в далёком 2008 в Грузии. И с тех пор только усугублялась. Результаты мы все сегодня видим. Поэтому только разгром экономики нового Рейха, обнищание упоротых и полная денацификация и демилитаризация. Сори, но без этого НИКАК
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19.03.2022 16:27 Відповісти
Вообще-то ещё с Чечни. Никто точно не знает, сколь сотен тысяч чеченцев были уничтожены военными преступниками. Это был геноцид
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19.03.2022 16:29 Відповісти
И сейчас россии нужно вспомнить все!
Сейчас везде в мире нужно начинать розбирать российские военные преступления.
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19.03.2022 16:34 Відповісти
примерно 200 тысячь за две войны
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19.03.2022 17:11 Відповісти
с населением чуть больше 1млн...
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19.03.2022 17:11 Відповісти
Зеленский, слушай что умные дяди говорят!
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19.03.2022 16:27 Відповісти
На британцев и американцев только и надежда. Бастион западных ценностей. ЕС - проститутки.
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19.03.2022 16:27 Відповісти
Красава. Що тут ще скажеш?
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19.03.2022 16:27 Відповісти
Буде злочинною
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19.03.2022 16:27 Відповісти
ТАК ОН ЖЕ ПРИЗНАН ВОЕННЫМ ТЕРРОРИСТОМ! КАК С НИМ МОЖНО НОРМАЛИЗИРОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ?

БУДЕТ КАК КИМ ЧЕН ЫН. НЕРУКОПОЖИМАЕМЫМ!
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19.03.2022 16:28 Відповісти
А після того що зробив цей фашист можно з ним ще мати відносини? Це як вибачити Гітлеру .
Ще невідомо чи не гахне та потвора по вас дорогі гаранти,бо путлер чхав на усі домовленності з НАТО. .
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19.03.2022 16:28 Відповісти
Поважаю людей, які визнають не лише власні помилки, а навіть помилки своєї держави.
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19.03.2022 16:29 Відповісти
а что, с повешенными военными преступниками принято нормализовывать отношения?...
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19.03.2022 16:29 Відповісти
Хороший путин - мёртвый путин..
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19.03.2022 16:30 Відповісти
навіть мертвим воно не стане хАрошим)
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19.03.2022 16:52 Відповісти
От и не ошибайтеся более, плз.
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19.03.2022 16:30 Відповісти
ось де справжній лідер вільного світу, а не отой "охладєвший ат ната"
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19.03.2022 16:32 Відповісти
***** ждёт суд в Гааге , кто с ним будет восстанавливать какую-либо связь, он жеубийца , террорист, военный преступник ?
Или после войны у запада какие-то другие планы насчёт этого выродка ???
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19.03.2022 16:33 Відповісти
Скажут "надо двигаться дальше, от этого никуда не деться, придётся идти на компромисс" и всё в таком духе.
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19.03.2022 17:00 Відповісти
С кем "нормализация отношений"? Нормализация отношений с глистами в кишечнике? Интересная мысль
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19.03.2022 16:33 Відповісти
Наверное чуть ли не единственный политик Европы который трезво оценивает ситуацию. Не считая Польши и стран прибалтики
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19.03.2022 16:34 Відповісти
Тільки через 8 років почали роздуплятися.
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19.03.2022 16:35 Відповісти
Гарний сигнал Джонсон дав французам з німцями.
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19.03.2022 16:35 Відповісти
Вся росися - один большой коллективный путин. Прибьют этого тупина - появится другой, такой же. В мире будет намного спокойнее если разорвать мордор на несколько враждующих друг с другом улусов. Пусть кошмарят друг друга, на потеху всему прогрессивному человечеству.
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19.03.2022 16:41 Відповісти
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19.03.2022 16:45 Відповісти
***** почти один в один повторяет путь гитлера, так что его итог ясен, как и всего мордора; нормализация будет уже с неким новым Образованием на его месте площадью в несколько раз меньше нынешней
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19.03.2022 16:45 Відповісти
Хоч один Євроадекват. Нова клікуха для всіх хто прозрів в Європі.
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19.03.2022 16:52 Відповісти
Тільки після ДЕМИЛИТАРИЗАЦІЇ!
Забрати у Рашки Ядерну Зброю!
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19.03.2022 16:54 Відповісти
Якщо цивілізований світ не відстоїть Україну і світовий рашистський терорист повністю не виведе свої війска з України ,його дії не засудять в трибуналі і він не заплатить Україні все.що він знищив до остатнього пенса,то після цього любе світове"куйло" зможе диктувати США.НАТО І ЄС СВОЇ УМОВИ,знаючи про безнаказанність рашистського окупанта України.
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19.03.2022 17:03 Відповісти
Боря, дай я ж тебе поцілую - от де людина.
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19.03.2022 17:11 Відповісти
Мене дивує лише одне - на Заході не усвідомлюють що винен не тільки ***** а й кожний без винятку кацап. Їм здається що досить прибрати ***** і все нормалізується. Це помилка. Кацапи оберуть собі найгіршого з себе і це буде *****-2, 3, 4 і т.д.. ***** це вже назва посади лідера. Незважаючи на зміни назв цієї посади - цар, генеральний секретар, президент, ***** - нічого суттєво не змінюється бо "народ слєзам нє вєріт - народ кровушкі жаждєт"... Не було суду над комунізмом як над нацизмом, хоче масштаби злочинів проти людства кокмуністів значно більші і мають тяжчі наслідки... І такий міжнародний суд має відбутися! але зараз не відбудеться - китайська компартія проти.
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19.03.2022 17:14 Відповісти
не с путиным, а с россией
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19.03.2022 17:22 Відповісти
 
 