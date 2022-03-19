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РФ може використовувати перемовини, щоб укріпити власні позиції та рухатися далі, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Російська Федерація ймовірно продовжує укріпляти свої позиції та використовує переговори як чергову спробу шантажу або ж впливу. Однак, окупанту досі не вдалося виконати навіть "мінімальних" завдань.

Про це під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми з вами вже дуже знаємо РФ у війні. Вони абсолютно все використовують для того, щоб укріпити власні позиції та рухатися далі. Вони не полишають своєї ключової мети - це повний контроль над Україною. У них є задача "мінімум", є задача "максимум", які вони перед собою ставлять. Поки що вони жодної цілі не досягли",- заявила Маляр.

За словами Маляр, Росія й надалі планує просуватися, у зв’язку з чим сьогодні ніхто не виключає того, що окупант використовує переговори для перегрупування своїх сил.

Також читайте: РФ використовує переговори для перегрупування військ, - глава МЗС Великої Британії Трасс

"Ми всі повинні усвідомлювати, що в РФ є плани просуватися далі, а війна триває на тому рубежі, щоб не дати їй це зробити. І дійсно всі 8 років вони використовували переговори як додатковий інструмент впливу чи шантажу. Тому сьогодні це теж ніхто не виключає",- додала заступник міністра оборони.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
КАЦАПСЬКІ СВИНІ ЗАВЖДИ ТАК РОБИЛИ...
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19.03.2022 16:36
+12
Абсолютно слушна точка зору.
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19.03.2022 16:36
+11
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19.03.2022 16:45
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КАЦАПСЬКІ СВИНІ ЗАВЖДИ ТАК РОБИЛИ...
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19.03.2022 16:36 Відповісти
Абсолютно слушна точка зору.
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19.03.2022 16:36 Відповісти
В російську армію шукають людей на Avito (це дочірна компанія нідерландського холдингу Naspers). Нідерландці не лише не пішли з росії, а і толерують оголошення про набір війська

На російському Avito щодня з'являються десятки оголошень про набір до війська. Сайт закритий для іноземного трафіку, але через російські IP можна легко знайти багато о оголошень про військову контрактну службу.

Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito мовчить про масові оголошення на їх майданчику.

У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі - це OLX. На запити київського офісу з проханнями вийти з росії чи хоча б видаляти військові об'яви, центральний офіс не реагує.
https://t.me/UkraineNow/6079
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19.03.2022 16:38 Відповісти
100 відсотків та і є!
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19.03.2022 16:38 Відповісти
Не просто МОЖЕТ, а они обязательно этим воспользуются - в принципе переговоры для этого и создавались как дополнительный способ для перегруппировки и восстановления сил.
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19.03.2022 16:42 Відповісти
Дык саме цим вони й займаються.
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19.03.2022 16:45 Відповісти
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19.03.2022 16:45 Відповісти
ЗСУ це розуміє, але влада працює на іншу сторону
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19.03.2022 16:54 Відповісти
Еще одна из "стада" прозрела. И года не прошло
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19.03.2022 16:46 Відповісти
Не може, а використовує. Треба називати речі своїми іменами. Не може бути перемир'я з москалями. Хіба нас історія нічого не вчить.
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19.03.2022 16:48 Відповісти
хочеться вірити, що зараз, не залишилось в керівництві України тих, що не усвідомлюють що таке росія, чи може ще хтось залишився???, ау СБУ, контрозвідка, добрий ранок..
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19.03.2022 16:49 Відповісти
Сбу заарештувало влітку 2020 року спецуру ЗСУ яка готувала повторення рейду за Цемахом в тили сепарів. Про яке сбу ви говорите
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19.03.2022 16:52 Відповісти
Якщо у України і Українського Війська є спроможність зараз добивати орду, це потрібно робити ЗАРАЗ. Орда-це якесь нелюдське потойбічне зло, якому ненависно усе людське. Орда бажає тільки жрать, срать, вбивати, грабувати, плюндрувати і пишатися собою.
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19.03.2022 16:49 Відповісти
Під час Мінську 2 кацапи зайняли позиції в наших тилах і витіснили із Дебальцево.
Під час перемовин замінували ДАП.
Може досить наступати на граблі? Хоча слуги в цей час робили для рашки серіали- звідки їм знати
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19.03.2022 16:50 Відповісти
В Украине кацапы могут двигаться только на ТОТ СВЕТ ,других вариантов НЕТ !
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19.03.2022 16:51 Відповісти
"Може"? Буду страшно здивованний якщо в них колись були якісь інші плани. Лише сподіваюсь що наші дипломати це також розуміють...
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19.03.2022 16:52 Відповісти
Це як в Чеченських війнах.
Перемир*я на 3,5 роки і потім нова війна.
Я думаю кожен українець має розуміти, що кацапня ніколи не відчепиться від нас. Ніколи.
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19.03.2022 16:52 Відповісти
ИСТИНА!
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19.03.2022 17:01 Відповісти
Да никуда он не может уже двигаться. Он застрял.
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19.03.2022 17:03 Відповісти
"Росія й надалі планує просуватися, у зв'язку з чим сьогодні ніхто не виключає того, що окупант використовує переговори для перегрупування своїх сил."

А пока идут переговоры, ЗСУ курят и лускают семечки? Кто-то на секунду меняет что-то в военных действиях только потому, что там якобы о чем-то договариваются? Я думаю если есть мозги, никто не обращает внимания на переговоры и при малейшей возможности лупит врага. Странные заявления не первый раз.
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19.03.2022 17:04 Відповісти
***, піз...дець! Так ти ж заступниця Міністра оборони України. Розкажи це Дєрьмаку, Подляку і Люсі А. Нахера ти нам це розповідаеш? Ми і так в курсі!
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19.03.2022 17:18 Відповісти
Чи це читачі цензор.нет запропонували розпочати переговори з орками?
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19.03.2022 17:20 Відповісти
Глава МЗС Великобритании Трасс: рф використовує переговори для перегрупування військ"
Цензор 8:39
https://m.censor.net/ua/news/3326662/rf_vykorystovuye_peregovory_dlya_peregrupuvannya_viyisk_glava_mzs_velykoyi_brytaniyi_trass

Сами задуматься не могут?
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19.03.2022 17:36 Відповісти
Додуматься
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19.03.2022 17:39 Відповісти
Так робіть з цього висновки, унеможливуйте такий варіант.
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19.03.2022 18:16 Відповісти
Договрюйте Ганно-"..у цьому їм активно допомагають деякі представники української влади"!
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19.03.2022 18:38 Відповісти
 
 