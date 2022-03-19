РФ може використовувати перемовини, щоб укріпити власні позиції та рухатися далі, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська Федерація ймовірно продовжує укріпляти свої позиції та використовує переговори як чергову спробу шантажу або ж впливу. Однак, окупанту досі не вдалося виконати навіть "мінімальних" завдань.
Про це під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми з вами вже дуже знаємо РФ у війні. Вони абсолютно все використовують для того, щоб укріпити власні позиції та рухатися далі. Вони не полишають своєї ключової мети - це повний контроль над Україною. У них є задача "мінімум", є задача "максимум", які вони перед собою ставлять. Поки що вони жодної цілі не досягли",- заявила Маляр.
За словами Маляр, Росія й надалі планує просуватися, у зв’язку з чим сьогодні ніхто не виключає того, що окупант використовує переговори для перегрупування своїх сил.
"Ми всі повинні усвідомлювати, що в РФ є плани просуватися далі, а війна триває на тому рубежі, щоб не дати їй це зробити. І дійсно всі 8 років вони використовували переговори як додатковий інструмент впливу чи шантажу. Тому сьогодні це теж ніхто не виключає",- додала заступник міністра оборони.
Будь ласка, зачекайте...
На російському Avito щодня з'являються десятки оголошень про набір до війська. Сайт закритий для іноземного трафіку, але через російські IP можна легко знайти багато о оголошень про військову контрактну службу.
Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito мовчить про масові оголошення на їх майданчику.
У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі - це OLX. На запити київського офісу з проханнями вийти з росії чи хоча б видаляти військові об'яви, центральний офіс не реагує.
https://t.me/UkraineNow/6079
Під час перемовин замінували ДАП.
Може досить наступати на граблі? Хоча слуги в цей час робили для рашки серіали- звідки їм знати
Перемир*я на 3,5 роки і потім нова війна.
Я думаю кожен українець має розуміти, що кацапня ніколи не відчепиться від нас. Ніколи.
А пока идут переговоры, ЗСУ курят и лускают семечки? Кто-то на секунду меняет что-то в военных действиях только потому, что там якобы о чем-то договариваются? Я думаю если есть мозги, никто не обращает внимания на переговоры и при малейшей возможности лупит врага. Странные заявления не первый раз.
Цензор 8:39
https://m.censor.net/ua/news/3326662/rf_vykorystovuye_peregovory_dlya_peregrupuvannya_viyisk_glava_mzs_velykoyi_brytaniyi_trass
Сами задуматься не могут?