УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14780 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 578 15
армія РФ (13448) війна (56233) Дмитро Дубілет (123)

В російську армію вербують людей на Avito, а нідерландський власник це замовчує, - Дубілет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

avito

Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito замовчує масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах повідомив бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Читайте також: Компанія Metro, яка не пішла з РФ, погрожує українському офісу відключенням від централізованих закупівель, - Дубілет

Зараз цей сайт закритий для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього через російські IP, то можна легко знайти багато об’яв щодо військової контрактної служби.

У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі — це OLX. Він пише, що співробітники українського та польських офісів дуже болісно переживають цю війну та неготовність головного офісу не те що бойкотувати, а бодай видаляти ці військові об’яви, та тиснуть на хедофіс з усіх боків.

"Ми закликаємо Prosus та холдинг Naspers терміново як мінімум починати активно видаляти усі об’яви на військову тематику на Avito. А як максимум — негайно припинити свій бізнес в росії у тій чи іншій формі", - пише Дубілет.

Читайте також: Російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва і перестав підкорятися центральному офісу, - Дубілет
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Написал сообщение на ФБ нашего правительства. В прошлый раз мне ответили в течение дня.
показати весь коментар
19.03.2022 16:39
+12
Дякую.
показати весь коментар
19.03.2022 16:43
+11
Если в рашаармию, напоминаю "2!-армию мира" вербуют уже через Авито, то ситуация совсем плохая
показати весь коментар
19.03.2022 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Написал сообщение на ФБ нашего правительства. В прошлый раз мне ответили в течение дня.
показати весь коментар
19.03.2022 16:39 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
19.03.2022 16:43 Відповісти
Ребята, это это такая фигня по сравнению с тем, что вы делаете, защищая Европу и мир от рфашизма...
показати весь коментар
19.03.2022 16:45 Відповісти
Будь-яка соломинка може остаточно переламати хребет нашого спільного ворога.
показати весь коментар
19.03.2022 16:52 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
19.03.2022 16:52 Відповісти
Если в рашаармию, напоминаю "2!-армию мира" вербуют уже через Авито, то ситуация совсем плохая
показати весь коментар
19.03.2022 16:47 Відповісти
Интересно, а как там указывают требования к такого рода товару?

Например, "без убега из Украины", "как минимум первая одна рука", "не ссытца при упоминании Бандеры" и т.п.?
Про паляницу, наверное, даже спрашивать бесполезно
показати весь коментар
19.03.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 16:52 Відповісти
Українці швидко перетворили російське військо з армії №2 на м"ясорубку №1.
показати весь коментар
19.03.2022 17:41 Відповісти
Чем больше мусора приедет, тем чище мир Мы сделаем..
показати весь коментар
19.03.2022 16:47 Відповісти
Прошу донести інформацію до польського уряду й польської бізнес-спільноти. Саме польські брати зараз найбільше підтримують Україну. У значний мірі завдяки позиції Польщі Європейським Союзом запроваджено нищівні санкції проти російської економіки.
Проте в публікації російського журналу "Експерт" (посилання в першому коментарі), яка називається "Из богатой страны не уезжают" (авжеж багатої, це ми ще подивимось!), можна прочитати таке: "...игрок рынка керамики - компания с польским капиталом Cersanit - тоже не спешит покидать российский рынок. «Мы думаем не столько о сумме потерь, сколько о проблеме существования нашего производства в перспективе от двух до двенадцати месяцев», - заявил Юрий Ковтун, генеральный директор Cersanit в России". Ну і далі міркування цього манагера з українським прізвищем (як завжди не обходимося без зрадників).
Хочеться почути ставлення до цього компанії Cersanit та державних органів Республіки Польща,
а також українського представництва компанії, якому ще працювати (хочеться сподіватися) в нашій державі (ТОВ «Церсаніт Інвест»
м. Київ, 03124 бул. В. Гавела (І. Лепсе), 4. Бізнес-центр Silver Centre +38 044-593-30-35 [email protected]

https://expert.ru/.../11/iz-bogatoy-strany-ne-uyezzhayut/
показати весь коментар
19.03.2022 16:48 Відповісти
Ніби в РФ вже він заблокований. І зі сторони власника а не "россамострілнадзору".
показати весь коментар
19.03.2022 16:51 Відповісти
Если Avito из раши уйдёт, то это серьёзный такой удар
показати весь коментар
19.03.2022 16:59 Відповісти
Лол. Набір м'яса онлайн. На довбаному авіто. Це так жалюгідно що аж смішно.
показати весь коментар
19.03.2022 17:02 Відповісти
Почекайте, ще наші громадяни будуть розміщать об'яви на олх "продам танки другої в світі армії"
показати весь коментар
19.03.2022 17:28 Відповісти
 
 