В російську армію вербують людей на Avito, а нідерландський власник це замовчує, - Дубілет

Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito замовчує масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах повідомив бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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Зараз цей сайт закритий для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього через російські IP, то можна легко знайти багато об’яв щодо військової контрактної служби.

У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі — це OLX. Він пише, що співробітники українського та польських офісів дуже болісно переживають цю війну та неготовність головного офісу не те що бойкотувати, а бодай видаляти ці військові об’яви, та тиснуть на хедофіс з усіх боків.

"Ми закликаємо Prosus та холдинг Naspers терміново як мінімум починати активно видаляти усі об’яви на військову тематику на Avito. А як максимум — негайно припинити свій бізнес в росії у тій чи іншій формі", - пише Дубілет.

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