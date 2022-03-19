В російську армію вербують людей на Avito, а нідерландський власник це замовчує, - Дубілет
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito замовчує масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах повідомив бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Зараз цей сайт закритий для іноземного трафіку, але якщо зайти на нього через російські IP, то можна легко знайти багато об’яв щодо військової контрактної служби.
У компанії Prosus є також бізнеси в Україні та Польщі — це OLX. Він пише, що співробітники українського та польських офісів дуже болісно переживають цю війну та неготовність головного офісу не те що бойкотувати, а бодай видаляти ці військові об’яви, та тиснуть на хедофіс з усіх боків.
"Ми закликаємо Prosus та холдинг Naspers терміново як мінімум починати активно видаляти усі об’яви на військову тематику на Avito. А як максимум — негайно припинити свій бізнес в росії у тій чи іншій формі", - пише Дубілет.
Будь ласка, зачекайте...
Например, "без убега из Украины", "как минимум
перваяодна рука", "не ссытца при упоминании Бандеры" и т.п.?
Про паляницу, наверное, даже спрашивать бесполезно
Проте в публікації російського журналу "Експерт" (посилання в першому коментарі), яка називається "Из богатой страны не уезжают" (авжеж багатої, це ми ще подивимось!), можна прочитати таке: "...игрок рынка керамики - компания с польским капиталом Cersanit - тоже не спешит покидать российский рынок. «Мы думаем не столько о сумме потерь, сколько о проблеме существования нашего производства в перспективе от двух до двенадцати месяцев», - заявил Юрий Ковтун, генеральный директор Cersanit в России". Ну і далі міркування цього манагера з українським прізвищем (як завжди не обходимося без зрадників).
Хочеться почути ставлення до цього компанії Cersanit та державних органів Республіки Польща,
а також українського представництва компанії, якому ще працювати (хочеться сподіватися) в нашій державі (ТОВ «Церсаніт Інвест»
м. Київ, 03124 бул. В. Гавела (І. Лепсе), 4. Бізнес-центр Silver Centre +38 044-593-30-35 [email protected]
https://expert.ru/.../11/iz-bogatoy-strany-ne-uyezzhayut/