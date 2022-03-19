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війна (56233) Запоріжжя (1440) обстріл (20980) ракети (2774) Арєф'єв (5)

Внаслідок російського ракетного обстрілу передмістя Запоріжжя дев'ятеро людей загинули, 17 - поранено, - Арєф'єв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вокзал,запоріжжя

У передмісті Запоріжжя внаслідок ракетних ударів російських окупантів учора, 18 березня, загинули дев'ятеро людей, ще 17 – поранені. Окупанти завдали ударів із реактивних систем залпового вогню "Смерч" по військовому полігону, одному з прилеглих до нього заводів та кар'єру.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як повідомляв секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, обстріл стався у п'ятницю вранці близько 08:00. Окупанти використовували ракетні системи великої потужності. Для ліквідації наслідків удару виїхали аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС, Нацполіції та медики, але російські окупанти не дали їм доїхати: завдали другого ракетного удару. Були пошкоджені санітарні та пожежні автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

Внаслідок двох ракетних ударів дев'ятеро людей загинули (зокрема й один представник ДСНС), 17 поранено (зокрема, троє представників ДСНС та двоє цивільних), ще п'ять осіб отримали травми.

Ареф'єв також повідомив, що протягом доби українські захисники під Запоріжжям знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи завдавати вогневих поразок як на передньому краї, так і вглиб оперативної структури та бойових порядків противника.
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Смерть кацаппским оккупантам ! Только лютая смерть тварям !
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19.03.2022 16:50 Відповісти
ну як беруть ще в полон кацапню і годують чебуречками з чайком!?а сігаретки теж дають!? ну ну
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19.03.2022 16:52 Відповісти
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19.03.2022 16:56 Відповісти
Я одного не могу понять . Они ,что шапки неведимки одевают , из-за чего и могут подъехать на растояние выстрела к городу?
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19.03.2022 16:58 Відповісти
"Шапка-невидимка" РСЗО Смерч ( гуглим).
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19.03.2022 17:24 Відповісти
В Миколаєві спали військові в казармі, кажуть десь 200 війскових загинули! Уродиии !- хто ложить військових в казарму спати коли іде війна . Уроди!!!
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19.03.2022 17:05 Відповісти
Ну суки рашиські варвари смерті вам і вашим рідним і терорестичній нациській кліці і бидломасі росіі яка підтримує кривавого ката ,смерть окупантам.
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19.03.2022 17:45 Відповісти
 
 