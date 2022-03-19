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бензин (182) паливо (408) Денис Шмигаль (2695)

Шмигаль: За новими правилами в Україну вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бензин

В Україні у зв'язку з війною та подорожчанням пального уряд запровадив нову цінову формулу. Зокрема, прибрав акциз та знизив ПДВ. Як наслідок, ціни на пальне подекуди впали на 10 грн за літр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй  фейсбук-сторінці.

"Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу. Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і на бензин, і на дизель досягає 10 грн за літр. Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт - з Європи. Але головне, що цей імпорт почався", - наголосив прем'єр.

За його словами, за новими правилами, в Україну вже заїхали перші 1000 тонн палива.

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Хто знає, що з автогазом?
Його ніде немає.
Це через мертветчука його поставляли з Білорусі?
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19.03.2022 17:38 Відповісти
У нас періодично десь появляється, але швидко зникає.
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19.03.2022 19:43 Відповісти
Eto tovar dvoinogo naznačenija. Jeto i Moskva znaet. Vy kogda nibudi perestanete sebe po morde bitu predostavliaja infu vragu? Kogda nibudi načniote uvažati žertvy prinošennye vo imia vašei svobody? Ili vy uže gotovitesi peresmotreti konstituciju?
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19.03.2022 18:25 Відповісти
Ну от цікаво, а на хрена про це трубити на весь світ?. Розумію, мокшанці може і самі про це знають, але тобі лишній раз чого пиз...ти?
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19.03.2022 19:11 Відповісти
Щоб народ заспокоїти, ніякого секрету тут нема, це не зброя, це гуманітарний і економічний аспект.
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19.03.2022 19:44 Відповісти
 
 