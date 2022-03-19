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Bosch іде з РФ, бо деталі фірми використовували в російських танках, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Україна змогла довести, що росіяни незаконно використовували у своїй військовій техніці деталі виробництва німецької фірми Bosch.

Про це розповів у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, позаминулого тижня українські військові захопили колекцію техніки РФ військової - броньоавтомобіль "Тигр" та зенітний комплекс "Панцир", в яких були встановлені деталі німецької компанії Bosch.

"Ми з фахівцями все ретельно перевірили, і за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу", - розповів Кулеба.

Читайте: Bosch зупиняє виробництво на своїх заводах у Росії

Це звинувачення, за його словами, спричинило "землетрус" в німецьких медіа. Bosch офіційно оголосила про зупинку роботи в Росії.

"Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні - це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки", - підсумував Кулеба.

Bosch іде з РФ, бо деталі фірми використовували в російських танках, - Кулеба 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Німці, які ж ви, ****, іуди...
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19.03.2022 16:59
+31
Очевидно, что если бы не поймали за руку, то эта шарага продолжала бы делать кровавые деньги.
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19.03.2022 17:02
+23
Все логично, фашисты прошлого спонсируют фашистов настоящего
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19.03.2022 17:01
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19.03.2022 16:59 Відповісти
Німці, які ж ви, ****, іуди...
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19.03.2022 16:59 Відповісти
война - херня!
главное маневры!

По Бошу и доказывать ничего особо не надо. О немецком говнизме в сотрудничестве с армией рашки уже потихоньку писала и скандалила местная пресса.
Кулеба просто громко сказал об этом для большой аудитории.

вот здесь все расписано по нашим дорогим "озабоченным и виноватым перед Россией" с 2015 по 2020 гг.
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19.03.2022 17:57 Відповісти
Все логично, фашисты прошлого спонсируют фашистов настоящего
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19.03.2022 17:01 Відповісти
Очевидно, что если бы не поймали за руку, то эта шарага продолжала бы делать кровавые деньги.
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19.03.2022 17:02 Відповісти
і казати про "свободу предпринимательской деятельности"!
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19.03.2022 17:18 Відповісти
та не!

тут историческая вина немецкого народа перед русским, которую они искупают оружием для убийства украинцев
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19.03.2022 17:59 Відповісти
а як на рахунок історичної вини німецького народу перед українським? а перед польським народом? а перед білоруським народом? москва мов бариня пообкладала тоді свою сраку "республіками" як подушками, закрила свою задницю чужими землями чужими людьми.
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19.03.2022 18:17 Відповісти
бо ми самі дозволяли їй це робити:

хто тільки із світових політиків не бував на парадах Пабєди та не носив дідів на палках
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19.03.2022 19:06 Відповісти
А якщо не у воєнній техніці - то нехай буде, так?
Бош чи не монополіст в різноманітних блоках управління. Також в паливних системах всіх можливих автомобілів
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19.03.2022 17:02 Відповісти
Я думаю, там багато чого, але починати слід з акумулятора. Уявіть, як би жахливо в морозні ночі заводились їхні шайтанмашини, якби не гарний та новий бошевський акумулятор.
УКРАЇНЕЦЬ! Памятай- купуючи акумуллятор BOSH, (та й іншу продукцію цієї фірми), ти робиш можливим гарне просування Україною русофашистської техніки, опосередковано зраджуючи Батьківщину.
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19.03.2022 18:53 Відповісти
там десь є бош
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19.03.2022 17:03 Відповісти
та да, куди не стань повсюду Bosch
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19.03.2022 17:22 Відповісти
+ 100 !

там десь немає Боша (Сіменса, Мерседеса, Фольксвагена, Райнметалла і т.д.) ?

Європа своїми технологіями створювала армію диявола !
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19.03.2022 18:01 Відповісти
Я как раз эту передачу смотрела……и уже писала на ЦН…..
Кулеба всё(!!!) по полочкам разложил=>дипломатично, НО дал понять двойную «моральность» некоторыхрешений немецкого правительства…….
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19.03.2022 17:03 Відповісти
Кулеба красавчик, такого професійного міністра закордонних справ в України не було жодного разу!
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19.03.2022 17:07 Відповісти
Клімкін теж був непоганим , але Кулеба просто Звір в хорошому сенсі цього слова. Б'ється за Україну всіма доступними і недоступними способами.
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19.03.2022 17:52 Відповісти
ну міністри закордрнних справ у нас завжди були на висоті - профі !
крім яниковських, звісно
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19.03.2022 19:08 Відповісти
типа они не знали
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19.03.2022 17:09 Відповісти
знали.

але необхідно було "повозити мордою по асфальту",щоб ПРИЗНАЛИСЬ.
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19.03.2022 17:12 Відповісти
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19.03.2022 17:10 Відповісти
Є ЩЕ ДУЖЕ МЕРЗЕННИЙ СІМЕНС ЯКИЙ ДУЖЕ ДОПОМАГАЄ ЛАПАТНІКАМ ЩЕ З 2014-го...
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19.03.2022 17:12 Відповісти
всі, хто залишиться в московії вести бізнес
по-перше, різко скоротять свої прибутки
по-друге, навіть мінімальний прибуток їм буде дуже важко вивести з московії
санкції-с
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19.03.2022 17:15 Відповісти
Потрібно підіймати питання про відповідальність уряду ФРН з російським агресором бо більшість ******** озброєнь РФ виробляла за участі німецьких компаній і це вже відбувалося після окупації Криму та запровадження санкцій!
 Коли це почалося?Виявляється, що наприкінці лютого 2015 року Європейська комісія за лобіювання посадовців ФРН дозволила створити КамАЗу спільне підприємство із німецьким концерном Daimler, виробником автомобілів марки Mercedes-Benz. Таким чином німці отримали 15% акцій російського автомобільного гіганта.А ось переговори щодо продажу цінних паперів російського підприємства німецькому Daimler проводив друг дитинства гендиректора компанії «Ростех» Сергія Чемезова - Віталій Мащицький. Йому належить 11% акцій компанії КамАЗ. Цікаво, що і держкомпанія "Ростех", і її керівник Чемезов (близький соратник Путіна) перебувають у штрафних списках Євросоюзу. Але це не заважає на базі того ж КамАЗа створювати необхідні російському ВПК комплектуючі.
Тим часом Daimler не єдина німецька компанія, яка допомагає російському ВПК триматися на плаву всупереч санкціям.
Наприклад, Ульяновський механічний завод - головний російський виробник систем протиповітряної оборони - купує засоби вимірювання у німецьких корпорацій ROHDE та SCHWARZ. Науково-продуктивний комплекс «Геофізика», який розробляє оптико-електронні системи для потреб космічних сил, авіації, Військово-морського флоту, Сухопутних військ, закуповує запчастини з німецької фірми PFERD. Науково-виробниче об'єднання «Стріла», яке займається розробкою військових радарів, на постійній основі набуває верстатів OPTIUM.
А недавно открытое «Кировское машиностроительное предприятие», выпускающее ракеты для комплексов ПВО, получает оборудование от германской корпорации Trumpf и германо-японской компании DMG Mori.
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19.03.2022 17:16 Відповісти
Кулеба - гордість країни.
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19.03.2022 17:16 Відповісти
єдиний профі в зельоному кабміні
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19.03.2022 19:10 Відповісти
познімай з кацапських танків іноземні комплектуючі
то останеться ванька-водій жопою на землі навіть без шолома.
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19.03.2022 17:19 Відповісти
не может быть!!!
а мы-то думали, что Bosch кацапам только шуруповёрты экспортирует. А вот оно что!!!
Вот мне интересно, что немцы правда нас восемь лет за дебилов держали и думали, что мы не знали об их поставках на авиационные и ракетостроительные предприятия рф??
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19.03.2022 17:22 Відповісти
На черзі Франція яка допомагала своїми комплектуючими преозброювати російські винищувачі СУ які скидали 500 кілограмові бомби на Харків Чернігів та інші міста України.
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19.03.2022 17:32 Відповісти
Крім прямих поставок Thales.Спільне виробництво з російським холдингом "Швабе" (входить до складу "Ростех") підприємство на базі "Волзького оптико-механічного заводу" займається виробництвом тепловізорів ,елементів системи керування вогнем які
встановлюються на російський Т-90 та іншу техніку.Останнім часом щоб уникнути санкційних заборон, французькі виробники продають свою продукцію на азіатські та африканські ринки,в Індію. А там уже на товар чекають російські покупці.
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19.03.2022 17:37 Відповісти
Bosch йде з РФ бо не хоче торговати за фуфлі..
На загинувших украінців та їх діточок Бошу начхати
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Взял BOSCH и *****!
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19.03.2022 17:52 Відповісти
В Дюссельдорфе, где расположен центральный офис Бош, сегодня была демонстрация. Пришло 3.500 человек.
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19.03.2022 18:08 Відповісти
С второй стороны становится ясно что российская военная машина без западных запчастей и электроники быстро скатится в сранное говно.
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19.03.2022 19:12 Відповісти
Гарна робота, та ефективна, на відміну від тупих волань закрити небо
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20.03.2022 09:49 Відповісти
 
 