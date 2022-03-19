Bosch іде з РФ, бо деталі фірми використовували в російських танках, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна змогла довести, що росіяни незаконно використовували у своїй військовій техніці деталі виробництва німецької фірми Bosch.
Про це розповів у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, позаминулого тижня українські військові захопили колекцію техніки РФ військової - броньоавтомобіль "Тигр" та зенітний комплекс "Панцир", в яких були встановлені деталі німецької компанії Bosch.
"Ми з фахівцями все ретельно перевірили, і за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу", - розповів Кулеба.
Це звинувачення, за його словами, спричинило "землетрус" в німецьких медіа. Bosch офіційно оголосила про зупинку роботи в Росії.
"Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні - це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки", - підсумував Кулеба.
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главное маневры!
По Бошу и доказывать ничего особо не надо. О немецком говнизме в сотрудничестве с армией рашки уже потихоньку писала и скандалила местная пресса.
Кулеба просто громко сказал об этом для большой аудитории.
вот здесь все расписано по нашим дорогим "озабоченным и виноватым перед Россией" с 2015 по 2020 гг.
тут историческая вина немецкого народа перед русским, которую они искупают оружием для убийства украинцев
хто тільки із світових політиків не бував на парадах Пабєди та не носив дідів на палках
Бош чи не монополіст в різноманітних блоках управління. Також в паливних системах всіх можливих автомобілів
УКРАЇНЕЦЬ! Памятай- купуючи акумуллятор BOSH, (та й іншу продукцію цієї фірми), ти робиш можливим гарне просування Україною русофашистської техніки, опосередковано зраджуючи Батьківщину.
там десь немає Боша (Сіменса, Мерседеса, Фольксвагена, Райнметалла і т.д.) ?
Європа своїми технологіями створювала армію диявола !
Кулеба всё(!!!) по полочкам разложил=>дипломатично, НО дал понять двойную «моральность» некоторыхрешений немецкого правительства…….
крім яниковських, звісно
але необхідно було "повозити мордою по асфальту",щоб ПРИЗНАЛИСЬ.
по-перше, різко скоротять свої прибутки
по-друге, навіть мінімальний прибуток їм буде дуже важко вивести з московії
санкції-с
Коли це почалося?Виявляється, що наприкінці лютого 2015 року Європейська комісія за лобіювання посадовців ФРН дозволила створити КамАЗу спільне підприємство із німецьким концерном Daimler, виробником автомобілів марки Mercedes-Benz. Таким чином німці отримали 15% акцій російського автомобільного гіганта.А ось переговори щодо продажу цінних паперів російського підприємства німецькому Daimler проводив друг дитинства гендиректора компанії «Ростех» Сергія Чемезова - Віталій Мащицький. Йому належить 11% акцій компанії КамАЗ. Цікаво, що і держкомпанія "Ростех", і її керівник Чемезов (близький соратник Путіна) перебувають у штрафних списках Євросоюзу. Але це не заважає на базі того ж КамАЗа створювати необхідні російському ВПК комплектуючі.
Тим часом Daimler не єдина німецька компанія, яка допомагає російському ВПК триматися на плаву всупереч санкціям.
Наприклад, Ульяновський механічний завод - головний російський виробник систем протиповітряної оборони - купує засоби вимірювання у німецьких корпорацій ROHDE та SCHWARZ. Науково-продуктивний комплекс «Геофізика», який розробляє оптико-електронні системи для потреб космічних сил, авіації, Військово-морського флоту, Сухопутних військ, закуповує запчастини з німецької фірми PFERD. Науково-виробниче об'єднання «Стріла», яке займається розробкою військових радарів, на постійній основі набуває верстатів OPTIUM.
А недавно открытое «Кировское машиностроительное предприятие», выпускающее ракеты для комплексов ПВО, получает оборудование от германской корпорации Trumpf и германо-японской компании DMG Mori.
то останеться ванька-водій жопою на землі навіть без шолома.
а мы-то думали, что Bosch кацапам только шуруповёрты экспортирует. А вот оно что!!!
Вот мне интересно, что немцы правда нас восемь лет за дебилов держали и думали, что мы не знали об их поставках на авиационные и ракетостроительные предприятия рф??
встановлюються на російський Т-90 та іншу техніку.Останнім часом щоб уникнути санкційних заборон, французькі виробники продають свою продукцію на азіатські та африканські ринки,в Індію. А там уже на товар чекають російські покупці.
На загинувших украінців та їх діточок Бошу начхати