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війна (56233) Ходорковський (48)

Якщо не закриєте небо України зараз, буде ще більша війна, - Ходорковський - Заходу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходорковський

Російський політик і колишній політв’язень Кремля Михайло Ходорковський розкритикував західних лідерів за недостатню реакцію на російське вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у авторській колонці для британського видання The Economist.

Читайте також: Дупою крутити – зараз не той час. Або ви публічно кажете, що Путін – воєнний злочинець, або ви з ним на одній лаві підсудних, - Ходорковський - російським олігархам

"Вам (лідерам Заходу – Ред.) треба збагнути, що Путін вважає, що він вже давно воює з Америкою, а не з Україною. І зараз Америка і НАТО поводяться так, наче вони відступають. І він не єдиний головоріз (у світі – Ред.), хто бачить цю ситуацію саме таким чином. Інші бандити спостерігають і чекають на слушний момент, поки приниження Америки стане очевидним для всього світу", - зазначив Ходорковський.

Він вважає, що якщо Путіна не спинити в небі над Україною, НАТО доведеться воювати з ним на землі.

"А щодо ядерної зброї, то в російського президента манія величі. Його не полишають думки, щоб стати історичним діячем рівня Сталіна. Але він не самогубець, бо інакше не сидів би на протилежному кінці шестиметрового стола від своїх посіпак. Він наважиться застосувати ядерну зброю лише, якщо буде певен у тому, що ніхто її не застосує проти нього у відповідь. Але із кожнем днем, як НАТО відмовляється запроваджувати "безпольотну зону" в небі над Україною, його впевненість росте.

Я би не хотів, щоби моя країна вступила у світовий конфлікт із НАТО, але намагання поговорити з головорізом без застосування сили проти нього призведе саме до світової війни", - додав він.

У колонці Ходорковський наполягає, що Путін сприймає будь-які намагання знизити рівень ескалації з боку західних урядів як вияв слабкості та нерішучості. На думку Ходорковського, служба Путіна в органах КДБ та його зв’язки з криміналітетом у Санкт-Петербурзі в 1990-х роках виховали в ньому ментальність убивці й бандита.

Колишній політв’язень Кремля пояснює, що в колі російських бандитів небажання вдаватися до сили є ознакою слабкості та упослідженості. Тому, наголошує Ходорковський, дипломатичні зусилля Заходу в очах Путіна виглядають саме як слабкість.

Він стверджує, що Путін постійно розпочинав агресивні війни проти сусідів, щоби здобути підвищення свого політичного рейтингу серед росіян та відволікти увагу від інших проблем. Саме тому Путін почав війну в Грузії 2008 року, анексував Крим у 2014 та розпочав війну на Донбасі.

Проте, Ходорковський має певність, що після війни в Україні 2022 року, Росія ослабне в будь-якому разі. За його словами, економіка зазнає нищівного скорочення та втрат через запроваджені санкції, а суспільно-політична ситуація буде нестабільною через те, що в Росію багато солдатів повернуться у трунах за будь-яких обставин: як і в разі поразки, так і в разі перемоги окупаційних військ РФ в Україні. Він переконаний, що українці будуть вести партизанську війну, вбиваючи російських окупантів, навіть якщо Путін дотисне і окупує всю Україну.

2024 року повинні відбутися наступні президентські вибори в Росії, тож, застерігає Ходорковський, Путін ладен розв’язати нову війну. На думку політика, наступними жертвами агресії РФ можуть стати Польща або країни Балтії, якщо НАТО і США не втрутяться і не нанесуть удар Путіну за агресію.

Михайло Ходорковський – опозиційний російський бізнесмен, якого зараз називають одним з головних опонентів Путіна. У 2005 році бізнесмена за політичними мотивами ув'язнили на 10 років, а майно його нафтової компанії "ЮКОС" через аукціон привласнила державна "Роснефть".

Ходорковський засудив російське військове вторгнення в Україну 24 лютого. 
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Топ коментарі
+35
ВСЬОМУ ЗАХОДУ-ЯКЩО ХОВАТИ ГОЛОВУ У ПІСОК ТО ОБОВ'ЯЗКОВО ПОСТРАЖДАЄ ВЛАСНА ДУПА...
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19.03.2022 17:22
+20
Никто и не закроет, кроме Нас...
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19.03.2022 17:21
+13
***** берет НАТО и Европу на слабо. А на самом деле все просто. Ну скинул он ЯБ на Киев. И что вы думаете он на этом остановиться? Следующие цели - Львов и Варшава. Вы этого ждете? Ни хрена вы не знаете про руцький мир. Вам неведома их поговорка : "Против лома нет приема - если нет другого лома"
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19.03.2022 17:28
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Никто и не закроет, кроме Нас...
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19.03.2022 17:21 Відповісти
ВСЬОМУ ЗАХОДУ-ЯКЩО ХОВАТИ ГОЛОВУ У ПІСОК ТО ОБОВ'ЯЗКОВО ПОСТРАЖДАЄ ВЛАСНА ДУПА...
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19.03.2022 17:22 Відповісти
вона вже страждає, але вони поки думають, що відкупляться!
жадібні лошари!
до них не дійшло!
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19.03.2022 17:48 Відповісти
Сарана Ненаситна. Зупиняється коли Здихає. Лише
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19.03.2022 17:27 Відповісти
уж не думал что запад так будет обтекать
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19.03.2022 17:24 Відповісти
а шо, правда думали, что джоны и полы на F-16 будут у нас над головой шугать?
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19.03.2022 17:27 Відповісти
Повинні
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19.03.2022 17:28 Відповісти
повинні були б...якбі ми у 2008 до нато вступили би...
а так маємо те,що маємо
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19.03.2022 17:31 Відповісти
а что Афганистан уже в НАТО? Почему там летают НАТОвские F-16 а в Украине нет?
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19.03.2022 17:39 Відповісти
ты отстал от жизни...никто там не летает,уже давно.и именно потому,что афган не в нато.
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19.03.2022 17:49 Відповісти
До до диктуй записую неуч, сперва почитай об оперции НАТО в Афганистане, называется "Решительная поддержка"
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19.03.2022 17:58 Відповісти
и шо?чем это бесполезное занятие закончилось?диктовать не буду,гугл в помощь
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19.03.2022 18:03 Відповісти
Украине много не надо, достаточно небо закрыть, а на суше твоих руских соприматов и так нафаршируем
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19.03.2022 18:09 Відповісти
чем?
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19.03.2022 18:11 Відповісти
Скажи спасибо за это меркельше
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19.03.2022 17:40 Відповісти
а йуляхе спасибо не хочешь сказать?именно она не подала вовремя заявление.кстати,где она,чета ни слуху ни духу
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Заявление в итоге было подано, а меркельше с французским ********* это дело слили
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19.03.2022 17:52 Відповісти
******?
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19.03.2022 17:35 Відповісти
По запросу Киева, на законных основаниях могли закрыть небо, могли ввести миротворцев. Но с.ка сцутся
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19.03.2022 17:42 Відповісти
та тут кто угодно будет сцаться вписываться за страну, которая на пятом году войны делает непредсказуемые выборы.
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19.03.2022 18:02 Відповісти
В Афганистан вписались? В СИрию вписались? У США и НАТО там базы расположены.
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19.03.2022 18:04 Відповісти
сирийцы и пуштуны не ****** с кацапами сотню лет кряду, поэтому в каком нибудь Алеппо или Кундузе у кацапов нет оснований на что-то претендовать, чем в Донецке или Севастополе.
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19.03.2022 18:34 Відповісти
лять, малец они со времен с Афганистана воют в чужих странах против США, И Донецк и Севастополь это тоже что и Абхазия и Осетия и Приднестровье. И они будут идти до тех пор пока не получат сапогом по **@лу. Колективная импотентность запада, стимулируют кремлевских гднид гадить дальше.
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19.03.2022 18:44 Відповісти
еще раз - вы видели смешанные пуштунскоросийские семьи? А переселенных тамбовчан в Кундузе? Вот поэтому там не только американские лётчики могли летать, а вообще какие угодно. И бросьте наконец эту совковую инфантильность - вам никто ничего не должен. Можете хоть моргенштерна выбрать президентом, и ******* с этой же проблемой наступающего кацапизма еще тридцать лет. Литовцы и эстонцы использовали окно возможности, а не жевали жвачку про мышебратьев и одинорот, поэтому им никакого "закрытия" не понадобилось. А если мы и в этот раз ******* наше окно возможностей с *********** наездами на НАТО, то потом нам надо будет через тридцать лет просить не только "закрыть небо", но и "закрыть землю".
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19.03.2022 19:16 Відповісти
Надо ж тебе, в Югославии пуштунскоросийские семьи. "НАТО никому ничего не должны, это оборонительный альянс" - Столтенберг заикаясь боязно повторяет. Но рано или поздно им прийдется воевать с Россией. Вопрос это будет вместе с Украиной, или ***** мобилизирует украинцев и кинет против НАТО как кадыровцев, и прочих. - Потом будет сложнее, потому что предложеный Россией ранее документ по безопасности западу, о НАТО в границах какого года? Ааа значит апетит далеко за пределами Украины.
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19.03.2022 19:49 Відповісти
так вы ничего и не поняли. Да в общем-то подобные беседы уже несколько лет со своими родственниками, больными зеленым ватным патернализмом, меня уже закалили. Но честно говоря, после вашего пассажа "", я понял, что ваша болезнь зашла сильно далеко, поэтому не вижу смысла далее тратить на вас время.
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19.03.2022 21:19 Відповісти
Последний аргумент, все кто не согласен с его мнением -больны, а он здоров. Ладно, чаще проветривай в своей палате
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19.03.2022 21:32 Відповісти
в моей палате пациентов своих хватает мозги вправлять, поэтому чужие долбойобы, ожидающие "манны небесной" мне не нужны. Лечитесь своими силами.
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19.03.2022 21:42 Відповісти
то не палата у вас, а секта *********
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19.03.2022 22:20 Відповісти
Именно. Поэтому посторонние мне уже лишние.
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19.03.2022 23:00 Відповісти
В Сирии летали F-16 и не только, что мешает им летать в Украине? Боятся?
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19.03.2022 17:34 Відповісти
А чому тільки в Сирії? Афганістан, Ірак, Лівія, Югославія...
Але в Україні не можна.
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19.03.2022 17:36 Відповісти
в Сирии американские F-16 летали не для того, что бы сбивать росийские Миг-29.
Нет, не боятся. Просто им тут ***** делать. Как бы нет никаких юридических причин.
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19.03.2022 17:59 Відповісти
А у русни есть юридические основания геноцид проводить? По запросу Киева законно можно и миротворцев разместить, не п..ди то очем не знаеш. Все решаемо
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19.03.2022 18:06 Відповісти
если тридцать лет с кацапами жахаться в десна, то конечно у них есть все основания нас уничтожать. Об этом говорит вся их история. А вот миротворцев нам никто не должен. Каждая страна сама выбирает себе путь, и решает, кого себе выбирать вождями, кормчими или наёмными менеджерами. И за вас самих никто решать не будет. Если в следующий раз выберем аниматора из египетского отеля, то кто ж нам доктор.
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19.03.2022 18:28 Відповісти
Рейган актер, президент США и ?
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19.03.2022 18:36 Відповісти
Рейган такой же актёр, как Макейн лётчик. И они последний раз играли в кино и летали на боевом самолёте, когда Вас еще в проекте не было. Рейган до своего президентства тридцать лет был членом партии, профсоюзным деятелем в масштабе всех США, губернатором Калифорнии восемь лет. В отличие от персонажа, которого из сауны игорьвалерича и московских кавээнов, где он обсирал Украину, недолугий избиратель выбрал во время войны с опять же с москвой, управлять сорокамиллионным государством.
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19.03.2022 19:02 Відповісти
постсовок, что поделаеш, большой процент топили за Бойко
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19.03.2022 19:12 Відповісти
не переводите стрелки на персонажей, которые ничего не решали, и никогда уже не будут решать. Страна получает ту власть, которую выбирает, и за каждый выбор надо уметь расплачиваться. И часто неправильный выбор стоит тысяч, а иногда и десятков тысяч жизней тех же избирателей.
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19.03.2022 19:24 Відповісти
как это ничего не решают, персонажи из Лугандонии, которые кричали "Путин Веди Войска", "Расея, Расея, Расея" свокопитеки и сепарня как раз и разожгли эту войну. На этих идиотов Путин и сделал ставку.
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19.03.2022 20:04 Відповісти
путину эти персонажи *****. Даже если бы их вообще не было, он бы все равно на нас напал бы. А основная ставка у него на обширный балласт социума категории "какая разница".
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19.03.2022 21:08 Відповісти
ходорковский изготовился.
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19.03.2022 17:25 Відповісти
Вони з Навальним вже вирішують, хто буде наступним президентом. Але забули про Габишєва
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19.03.2022 17:37 Відповісти
Да. Бо росіяни таке бидло, що путінські війни у них визивають захват і ріст рейтингу путіна.
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19.03.2022 17:25 Відповісти
Незнищувати Зло,знищити дім!!!
Віддати людорерам дітей та жінку
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19.03.2022 17:25 Відповісти
***** берет НАТО и Европу на слабо. А на самом деле все просто. Ну скинул он ЯБ на Киев. И что вы думаете он на этом остановиться? Следующие цели - Львов и Варшава. Вы этого ждете? Ни хрена вы не знаете про руцький мир. Вам неведома их поговорка : "Против лома нет приема - если нет другого лома"
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19.03.2022 17:28 Відповісти
Слабше,неслабше, а пертиметься й поширюватиме Гангрену.
.
Легке загальне зараження крові?
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19.03.2022 17:31 Відповісти
ну кто еще не напоминал о себе темой про "закрытое небо"?
шота все специалисты молчат о закрытии,выступают лишь те,кому нужен пиар
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19.03.2022 17:28 Відповісти
Нуууу
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19.03.2022 17:32 Відповісти
так отож
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19.03.2022 17:34 Відповісти
Все об этом просили

https://www.5.ua/amp/suspilstvo/poroshenko-bilia-************-budynku-u-vasylkovi-zaklykav-soiuznykiv-zakryty-nebo-nad-ukrainoiu-270491.html
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19.03.2022 17:54 Відповісти
Не нападет ху.ло на НАТО потому что он получит кизды в Украине и ватное стадо взвоет от нищеты.
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19.03.2022 17:28 Відповісти
Біснуваті,якій логіці підпорядкрвуються??
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19.03.2022 17:33 Відповісти
реально в тероборону варто було піти навіть через певні ситуації
їде крутелик, підрулює до блок-посту і тиче нам якесь посвідчення
але ж ми люди цивільні, я в тих корочках ніх не розумію і не розумію як розпізнати фальшивку
поправив автомат - відкривай багажник а ксиву засунь собі подалі, не створюй чергу
мовчки виходить і відкриває
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19.03.2022 17:31 Відповісти
В историю он уже вошёл. Но лишь ******
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19.03.2022 17:33 Відповісти
Сидить воно умнічає, ходорковський той. Чого ти свою москальщину проти ***** не підняв, сидить тепер роспорядження роздає, кому що робить. Тебе рускій корабель зачекався. Хороших москалів не існує.
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19.03.2022 17:36 Відповісти
Надо вагоны побольше загружать русскими трупаками, и тогда их мамки и папки, родственники на митингах будут поактивнее принимать участия. Хватит пленных.
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19.03.2022 17:37 Відповісти
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 17:43 Відповісти
рекомендую цікаве інтерв'ю з українським вояком

https://youtu.be/1KyToBZxZO4
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19.03.2022 17:44 Відповісти
Кацапы понимают только силу. Мы (как жители постсовка) это отлично знаем. Но я не понимаю, какого черта, весь цивилизованный мир не способен понять такую простую истину - ***** остановится там, где ему дадут в морду! Покажите, что вы сильнее - и ***** уползет в нору.
Все цивилизованные реверансы для него - слабость.
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19.03.2022 17:45 Відповісти
Бандити ще дуже ******* на понт брати.
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19.03.2022 17:50 Відповісти
СОГЛАСНА с каждым словом!Именно так и есть ..Это война между двумя силами мира США и рашей ..предпосылки сложились так ,что к этому это освободительная Украинская война ,за суверенитет и целостность Украинского государства..Я не верю в то,что причиной отказа закрыть небо ,есть страх спровоцировать «третью мировую»,когда она уже идёт …не думаю,что в нато сидят дилетанты Ходорковский умный оппозиционер и если он уже «многое»понял,то думаю,что это уже давно поняли и другие умные люди.,но по каким то причинам они не хотят ввязываться в конфликт..
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19.03.2022 17:54 Відповісти
Ракову пухлину треба видаляти на ранній стадії.
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19.03.2022 18:18 Відповісти
Покажіть цю статтю нашим переговорникам, а то вони не розуміють базових істин, або не хочуть розуміти.
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19.03.2022 18:24 Відповісти
Из последних новостей налёты теперь редкие. Но вовсю бомбит ракетами и пушками. То что вам действительно надо - не закрытие небо (а ПВО для чего), а эффективную противоракетную оборону. Чтобы сбывать Калибров и похожую хрень. И средства для поджарки нацистских Градов и полевой артиллерии.
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19.03.2022 18:40 Відповісти
Кримнашист Ходорковський, мабуть так і не усвідомив , що війна почалась з кримнаш.
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19.03.2022 18:44 Відповісти
***** и тот скот нужно мочить максимальным возможным эмбарго любой продукции. импорт и экспорт с лаптями .должен быть бойкот на все.Украине максимально .на потоке без слов. поставки ленд лиз высокоточного вооружения.ПВО.самолеты броники. каски. медицина. топлево .увы. мы сами должны отвоевать свои территории.никто не хочет давать ***** возможность оправдать эту войну "как войной с НАТО" для внутреннего скотатам должны гнить .тот сброд ********** который знает что они напали.они агрессоры и все несут за это ответственность.
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19.03.2022 18:51 Відповісти
чей крым, ходорковский?
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19.03.2022 23:34 Відповісти
 
 