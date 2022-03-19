Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк
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Китайська Народна Республіка може стати важливим елементом у системі глобальної системи безпеки у тому випадку, якщо вона приєднається до коаліції цивілізованих країн та засудить дії російської армії в Україні, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Китай може бути важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо він ухвалить правильне рішення підтримати коаліцію цивілізованих країн та засудить російське варварство. Це шанс сісти за стіл на рівних", - написав Подоляк сьогодні у твіттері.
Він також додав, що Захід "має пояснити Пекіну, чим 1,6 трильйона доларів відрізняються від 150 мільярдів доларів" (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно – ред.).
🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022
Будь ласка, зачекайте...
ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...
Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
и как он будет в острые ситуации реагировать?конечно же ждать пока мимо проплывет труп врага...
«Мы защищаем нашу Украину, наши дома и стены. Кто-то с оружием, кто-то словом, а кто-то конкретным делом. На этом наша помощь не ограничится. Мы будем вместе ковать нашу общую победу над агрессором. Слава Украине!», - отметил глава ОДАУ Хикмет Джавадов.
они в лучшем случае отмалчиваться будут и все