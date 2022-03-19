Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк

Китайська Народна Республіка може стати важливим елементом у системі глобальної системи безпеки у тому випадку, якщо вона приєднається до коаліції цивілізованих країн та засудить дії російської армії в Україні, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китай може бути важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо він ухвалить правильне рішення підтримати коаліцію цивілізованих країн та засудить російське варварство. Це шанс сісти за стіл на рівних", - написав Подоляк сьогодні у твіттері.

Він також додав, що Захід "має пояснити Пекіну, чим 1,6 трильйона доларів відрізняються від 150 мільярдів доларів" (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно – ред.).