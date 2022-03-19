УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14625 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
4 901 28
Китай (1914) Росія (47144) Подоляк Михайло (296)

Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

подоляк

Китайська Народна Республіка може стати важливим елементом у системі глобальної системи безпеки у тому випадку, якщо вона приєднається до коаліції цивілізованих країн та засудить дії російської армії в Україні, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китай може бути важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо він ухвалить правильне рішення підтримати коаліцію цивілізованих країн та засудить російське варварство. Це шанс сісти за стіл на рівних", - написав Подоляк сьогодні у твіттері.

Він також додав, що Захід "має пояснити Пекіну, чим 1,6 трильйона доларів відрізняються від 150 мільярдів доларів" (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно – ред.).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
СМЕРДЮЧИЙ КИТАЙ ФАКТИЧНО ДОЗВОЛИВ ЦЕ ЗРОБИТИ БУНКЕРНОМУ ОБІСРАНОМУ УТИРКУ...
показати весь коментар
19.03.2022 17:38
+7
да, но не высокотехнологичный, а чисто сырьевой придаток.
показати весь коментар
19.03.2022 17:40
+7
ОПЗЭ дрочило на Бэларусь. Україну ******** з Бэларусі.

ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...

Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
показати весь коментар
19.03.2022 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага, но после того как тайвань себе оттяпает.
показати весь коментар
19.03.2022 17:37 Відповісти
Є смачніший шматок.
показати весь коментар
19.03.2022 17:39 Відповісти
да, но не высокотехнологичный, а чисто сырьевой придаток.
показати весь коментар
19.03.2022 17:40 Відповісти
В Сибири там красивая природа, красивые озера.
показати весь коментар
19.03.2022 17:46 Відповісти
та да, в северах много вообще притягательного. но руцкие свои севера капитально засрали.
показати весь коментар
19.03.2022 17:49 Відповісти
а китайці то що? вони ж комуністи, їх якось екологія і все решта не дуже обходить.
показати весь коментар
19.03.2022 18:45 Відповісти
це характепистики Китаю роздають речники МЗС чи Преєидента?
показати весь коментар
19.03.2022 18:36 Відповісти
Консерви знов заспівали свою улюблену пісеньку про нейтральний статус, та міфічних "гарантів". До цього часу не було бажаючіх підписувати гарантії, нема й не буде, бо всі ми бачимо зараз, що всі серуть, та ніхто не хоче з мордором зв'язуватись! Не дуріть народ! Можна подумать після підписаною вами капітуляції хтось схоче стати гарантом?! Не виправдовуйте свої капітулянські перемовини, міфічними байками!
показати весь коментар
19.03.2022 18:14 Відповісти
СМЕРДЮЧИЙ КИТАЙ ФАКТИЧНО ДОЗВОЛИВ ЦЕ ЗРОБИТИ БУНКЕРНОМУ ОБІСРАНОМУ УТИРКУ...
показати весь коментар
19.03.2022 17:38 Відповісти
У китайского Абрама - своя программа.
показати весь коментар
19.03.2022 17:39 Відповісти
Новий переділ світу розпочато...
показати весь коментар
19.03.2022 17:39 Відповісти
ОПа йде по дорозі мокшан-шукає "кришу" від китайців на випадок,коли сша почнуть давити бєню і ко
показати весь коментар
19.03.2022 17:40 Відповісти
Китаю любое ослабление Параши выгодно, поэтому он будет долго осуждать, но очень тихо.
показати весь коментар
19.03.2022 17:41 Відповісти
нікуя це засудження не дасть
показати весь коментар
19.03.2022 17:42 Відповісти
Замість того щоб торгуватися з Заходом за Тайвань, де не має значних ресурсів, їм здається значно вигідніше повернути втрачені території Далекого Сходу окуповані свого часу *********** і які до цього часу стоять занедбані.
показати весь коментар
19.03.2022 17:43 Відповісти
ОПЗЭ дрочило на Бэларусь. Україну ******** з Бэларусі.

ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...

Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
показати весь коментар
19.03.2022 17:45 Відповісти
Подоляка мля, почитай спочатку про Китай, що пишуть експерти по Китаю,потім ляпай.
показати весь коментар
19.03.2022 17:47 Відповісти
Китаю пох
показати весь коментар
19.03.2022 17:48 Відповісти
Подоляк - продажная шлюха. Как и Арестович
показати весь коментар
19.03.2022 17:53 Відповісти
подоляка хочет в гаранты безопасности катай привлечь? .
и как он будет в острые ситуации реагировать?конечно же ждать пока мимо проплывет труп врага...
показати весь коментар
19.03.2022 17:56 Відповісти
🙏 Активисты Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины передали украинской армии 1000 аптечек, сделанных на заказ. Наряду с аптечками были также переданы 1000 банок тушенки и прочие предметы первой необходимости.

«Мы защищаем нашу Украину, наши дома и стены. Кто-то с оружием, кто-то словом, а кто-то конкретным делом. На этом наша помощь не ограничится. Мы будем вместе ковать нашу общую победу над агрессором. Слава Украине!», - отметил глава ОДАУ Хикмет Джавадов.
показати весь коментар
19.03.2022 17:57 Відповісти
Китай видит, что скоро мимо него проплывет труп шизанутой паРаши и уже приготовил багор, что бы его выловить.
показати весь коментар
19.03.2022 17:59 Відповісти
Китаю ***** Лугандон, пардон, гандон. еще раз пардон- какой -то Гонконг! Только Сибирь и Давльний Восток! Америкосы совсем от укрепления такого могущества Китая будут не рады! Но, бункерная крыса сказала - Украина - важней! И россияне массово раскупили, деревянные палочки зуботехнические, рис. и словарь китайско-русских слов! Одна сільська бабуся років 60 тому сказала: коли підніметься китаєць - світу наступить кінець! Європейському світу!
показати весь коментар
19.03.2022 18:10 Відповісти
Де азіати, а де безпека. Подоляк зніми рожеві окуляри.
показати весь коментар
19.03.2022 18:16 Відповісти
нашел на кого надеется)
они в лучшем случае отмалчиваться будут и все
показати весь коментар
19.03.2022 18:27 Відповісти
Що воно,плять,несе?
показати весь коментар
19.03.2022 20:01 Відповісти
Власти западных государств считают, что руководители Украины дают неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией. Ряд государств НАТО опасаются, что Киев пойдет на слишком большие уступки, - The Washington Post.
показати весь коментар
19.03.2022 20:01 Відповісти
 
 