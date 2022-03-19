Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії, - міністр Хабек
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німецький міністр економіки Роберт Хабек вважає, що Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії. На сьогодні вона приблизно наполовину залежить від російських поставок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
Як заявив Хабек, який на вихідних перебуває з візитом в Катарі і ОАЕ, в майбутньому кожен постачальник повинен бути обмежений забезпеченням від 10% до 20% потреб Німеччини. У країнах Близького Сходу він знаходиться в пошуках поставок скрапленого газу.
Також повідомляється, що він виступає за постачання газу з "недемократичних країн". За його словами, є велика різниця між країнами, де ситуація з правами людини є проблемною, і Росією, яка веде агресивну війну в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Між іншим... Україна уже один раз демілітаризовувалася, при чому - на користь росії , віддавши їй свою ядерну зброю.
Що з цього вийшло?
Тепер Путлєр вимагає знову, наступної, чергової демілітаризації... -тобто, щоб ми віддали ( і знову ж йому) і звичайну зброю.
Тоді він взагалі зможе брати нас практично голими руками... любою бандою, на кшталт Гіркіна - в 50 бойовиків!
Кацапів, як державу чи народ, вони ж не засуджують. Тільки режим є "злий".
Фашисти Мля
а как там adg или как ее
альтернатива для германии
газпромовские деньги видимо надо отрабатывать...
в настоящий момент, число сеть агентов, работающих на кремль, в одной только Германии насчитывает более 2000 человек.
Але, *****, чому тільки перед ними?
Українці набагато більше постраждали в ДСВ. То чому ***** почуття провини тільки перед росіянами???
А теперь у тех начались ломки. Зависимость лечится .
Главное вовремя остановится!
Меркель ещё не посадили ?