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Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії, - міністр Хабек

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хабек

Німецький міністр економіки Роберт Хабек вважає, що Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії. На сьогодні вона приблизно наполовину залежить від російських поставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

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Як заявив Хабек, який на вихідних перебуває з візитом в Катарі і ОАЕ, в майбутньому кожен постачальник повинен бути обмежений забезпеченням від 10% до 20% потреб Німеччини. У країнах Близького Сходу він знаходиться в пошуках поставок скрапленого газу.

Також повідомляється, що він виступає за постачання газу з "недемократичних країн". За його словами, є велика різниця між країнами, де ситуація з правами людини є проблемною, і Росією, яка веде агресивну війну в Україні.

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Топ коментарі
+53
А ЧОМУ БУЛА-ДОСІ ЩЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДУРНОЮ...
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19.03.2022 17:40
+45
Привет Меркель
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19.03.2022 17:40
+24
Ой, я вас умоляю, можно подумать, что она сейчас поумнела...
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19.03.2022 17:42
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А ЧОМУ БУЛА-ДОСІ ЩЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДУРНОЮ...
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19.03.2022 17:40 Відповісти
судячи з висловлюваннь канцлера... щей якою...
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19.03.2022 17:44 Відповісти
скорее паскудной , чем дурной .
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19.03.2022 17:46 Відповісти
Продажной принимала со всех сторон! А теперь, "ну я дурная". шлюхи так и делают
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19.03.2022 17:53 Відповісти
Не дурна, а підла і корумпована.
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19.03.2022 17:59 Відповісти
А ми- НІ?

Між іншим... Україна уже один раз демілітаризовувалася, при чому - на користь росії , віддавши їй свою ядерну зброю.

Що з цього вийшло?

Тепер Путлєр вимагає знову, наступної, чергової демілітаризації... -тобто, щоб ми віддали ( і знову ж йому) і звичайну зброю.
Тоді він взагалі зможе брати нас практично голими руками... любою бандою, на кшталт Гіркіна - в 50 бойовиків!
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19.03.2022 17:55 Відповісти
Хабек всегда называл это глупостью. Просто у него теперь есть и трибуна, и реальный повод.
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19.03.2022 17:56 Відповісти
Привет Меркель
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19.03.2022 17:40 Відповісти
У травні 2014 року, коли російські солдати на Донбасі вже розтинали людям животи та стріляли в підлітків за жовто-блакитний прапор, я виступала в Берліні на Європейському форумі письменників. І коли у своїй промові я порівняла Путіна з Гітлером і Сталіним, модератор був настільки шокований, що мені вимкнули мікрофон, а в публікації це порівняння вилучили. Минуло вісім років. Скільки ж людських життів можна було б урятувати, якби ЄС і США вісім років тому усвідомили факт, що новий Гітлер готовий продовжити з того місця, де зупинився попередній. Якби нинішній пакет санкцій був застосований до Росії ще тоді, одразу після анексії Криму, якби зло назвали злом і опирались йому, замість заплющувати очі й поступатися, - ми не були б там, де ми зараз. - Оксана Забужко https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 18:26 Відповісти
Так перед ней еще Шредер валюту по карманам паковал, он даже какую-то должность в компании связанной с газпромом занимал, если мне память не изменяет
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Меркель просто тусилила то.что начал Шредер
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19.03.2022 20:12 Відповісти
Коли думаєте розумнішати?
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19.03.2022 17:40 Відповісти
так Шредер старался как мог...
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19.03.2022 17:41 Відповісти
Жаль что это стало доходить только ценой жизни тысяч украинцев, разрушенными городами и миллионами беженцев
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19.03.2022 17:41 Відповісти
Скорее, стало доходить от мысли, что они - следующее блюдо для *****. На жизни украинцев им плевать.
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19.03.2022 17:48 Відповісти
"меркель дура! шрёдер дура!" ))
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19.03.2022 17:42 Відповісти
Она всегда дурная . Особенно в прошлом веке . И теперь никаких выводов из прошлого не сделала .
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19.03.2022 17:42 Відповісти
Ой, я вас умоляю, можно подумать, что она сейчас поумнела...
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19.03.2022 17:42 Відповісти
Шота напоминает 1933 год
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19.03.2022 17:42 Відповісти
Суку меркельшу прилюдно повесить на александрплац.
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19.03.2022 17:43 Відповісти
там у не есть патрон Шрёдер , который восседает возле копыт Пукина .
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19.03.2022 17:44 Відповісти
Его нужно рядом вешать
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19.03.2022 17:45 Відповісти
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 17:43 Відповісти
Следующей будет попытка охранять бункер на Урале. "Вторая" армия мира может воевать только против собственного населения и стран которые поступаются по огневой мощи раз в 20.
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19.03.2022 17:55 Відповісти
Нужно было бы чтобы ***** **@нуло по какому-то немецкому городу - вот тогда в рейхе прозрели бы очень быстро.
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19.03.2022 17:44 Відповісти
все може бути,там вистачає російськомовних так що все може бути ,так би мовити прийде "захищати" руzкий мир...
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19.03.2022 17:47 Відповісти
Це точно бундес міністр? Походу Бандера своїх агентів в Німеччині починає розконсервовувати))
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19.03.2022 17:45 Відповісти
Он и его партия выступали проив сп2 задолго до войны, в отркытую говоря, что сп2 - это дуло, приставленное к виску Украины. Весь остальной бундетаг в это время весело крутил пальцем у виска.
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19.03.2022 17:58 Відповісти
Просто дурістю це важко пояснити,потрібно прослідкувати корупційну складову яка тягнеться з ФРН до москви.
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19.03.2022 17:45 Відповісти
Це ще м'яко сказано....
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19.03.2022 17:50 Відповісти
Дурна, корумпована і сциклива
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19.03.2022 17:47 Відповісти
Хабарі від Фуйла брати були не дурні??
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19.03.2022 17:47 Відповісти
А Шредер з Меркель не вважають, що були дурні. Думали, що грошики ж не тхнуть. Але їх зрадливі гроші почали смердіти. Я чим більше дітей гине в Україні, тим більше вони смердять.
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19.03.2022 17:47 Відповісти
Німеччина не була дурною. Вона було розбещена і корумпована кацапськими хабарами. І зараз їй легше визнати себе "дурною" ніж "корумпованою". Тобто аморальною і продажною. А так "ну... помилочка трапилась ... якось виправимо з часом..."
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19.03.2022 17:47 Відповісти
Найкорумпованішою в Світі!!!
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19.03.2022 17:52 Відповісти
Це не так. Риба гниє з голови. "Голова" Німеччини згнила, але тіло і хвіст ще в порядку, що вселяє поміркований єврооптимізм.
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19.03.2022 18:44 Відповісти
Угу. Тим більше, що вони зараз стараються обмежуватися тільки тимчасовими заходами. Все надіються, що кацапні вдасться якось виплисти з дна і можна бути спокійно "нормалізовувати" відносини.
Кацапів, як державу чи народ, вони ж не засуджують. Тільки режим є "злий".
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19.03.2022 17:52 Відповісти
Дійшло. Потрібно Шредера, Меркель та інших штангельциркулів потрусити і зажати пальці в двері .
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19.03.2022 17:48 Відповісти
Генітальці...
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Неіснує Німеччини є газососальний придаток орди
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19.03.2022 17:50 Відповісти
Меркель старалась изо всех сил подсаживая Германию на газовую иглу и взращивая монстра путина, по факту её вина в нынешней войне довольно существенна как бы она не прикрывалась тезисами о экономических интересах. К тому же никто не может знать чем эта война закончится для самой Германии или других европейских стран.
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19.03.2022 17:51 Відповісти
З часів Петра 1 Німеччина відверто паразитує на роzії. І якось непомітно для бундючних бюргерів "хвіст почав крутити собакою".
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19.03.2022 18:47 Відповісти
Меркель старалась не качать лодку и быть "хорошей мамой" для всех. Главное чтобы заводы в Германии работали. Такой демократический вариант Лукашенко. То что такая политика пускает западный порядок жизни и частично саму Германию под откос, её кажется мало волновало. Это и сработало в пользу Путина, кому похрен что о нём говорит а Европе. Главное чтобы деньги за нефть и газ капает.
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19.03.2022 18:50 Відповісти
чому була? - вона і зараз не в розумі
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19.03.2022 17:53 Відповісти
Мы в детстве во дворе играли в черепашек-ниндзей и кричали "Шрёдер-вонючка!"
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19.03.2022 17:56 Відповісти
У меня создаётся такое впечатление ,что в Бундестаге ,гн.Хабек -один ,кто был и есть друг Украины.
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19.03.2022 17:57 Відповісти
Це Диагноз і він невиліковний.
Фашисти Мля
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19.03.2022 17:57 Відповісти
Для іміджу корисніше признати себе дурнями ніж цинічними корумпованими щурами?
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19.03.2022 17:57 Відповісти
тут на днях в австрии прикольная весчь открылась. ***** на свадьбу кнайсль, которую он там танцевал, привёз был не только казачий хор, а ещё в подарок ей и сапфировые серёжки за 50k евро. и она молча приняла подарок и заныкала его, не декларировав как госслужащая на те времена. теперь кто-то дорылся, должна как бы вернуть по закону ))) в задаче спрашивается - какие подарки от ***** и на какие суммы не декларировали ни шрёдер, ни меркель, о которых ещё только предстоит узнать в будущем?.
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19.03.2022 17:57 Відповісти
Корупція є всюди. Українці думають, що тільки у нас. Та хєр там. Всюди. І СП2 тому доказ. Найбільший доказ
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19.03.2022 18:08 Відповісти
а как старая шалава комсомолка меркель?
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19.03.2022 17:59 Відповісти
На всякий случай Хабек и его партия всегда говорили, что сп2 - это дуло, приставленное к виску Украины. Теперь ему приходится за Меркелей и Шрёдеров, а заодно и Шольцев, с их политикой умиротворения, отдуваться.
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19.03.2022 18:00 Відповісти
Але ж тут більшість лається не на Хабека, а на Меркель та її поплічників.
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19.03.2022 18:10 Відповісти
партия зеленых?
а как там adg или как ее
альтернатива для германии
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19.03.2022 18:13 Відповісти
адг продолжает подсасывать пуйлу когда все, даже комми, отвернулись. "НАТО виновато".
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19.03.2022 18:43 Відповісти
ну с такой "гениальной" стратегией им точно место обеспечено))) на помойке
газпромовские деньги видимо надо отрабатывать...
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19.03.2022 21:32 Відповісти
Они работают на свой главный электорат: русишдойчей из бывшего ГДР. Так что шансы у них есть.
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19.03.2022 22:32 Відповісти
сперва кацапы внедрили и купила политическую агентуру. потом чере эту агентуру стали осуществлять шпинско-подривную деятельность в интересах *********-фашисткой перерации.
в настоящий момент, число сеть агентов, работающих на кремль, в одной только Германии насчитывает более 2000 человек.
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19.03.2022 18:04 Відповісти
У німців є почуття провини перед росіянами....
Але, *****, чому тільки перед ними?
Українці набагато більше постраждали в ДСВ. То чому ***** почуття провини тільки перед росіянами???
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19.03.2022 18:06 Відповісти
Один, з небагатьох притомних німецьких політиків.
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19.03.2022 18:10 Відповісти
Тільки поки йому не запропонували досить великий хабар. Бербок теж такою була.
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20.03.2022 18:08 Відповісти
Совсем как из старого анекдота: "Если б я был такой умный до того, как моя Сара после".
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19.03.2022 18:10 Відповісти
Один з небагатьох адекватних там.
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19.03.2022 18:36 Відповісти
ситуация исправляется историческими методами вашего фюрера "контора Адольфовна и К" должны висеть возле рейхстага...
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19.03.2022 19:02 Відповісти
Они подсадили на «газовую иглу»Европу…

А теперь у тех начались ломки. Зависимость лечится .

Главное вовремя остановится!
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19.03.2022 19:28 Відповісти
Меркель сделала Германию больной на всю голову.
Меркель ещё не посадили ?
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19.03.2022 20:13 Відповісти
Німеччина розраховувала, що 2-3 дні, і України не стане. І далі кацапський газ та нафта потечуть рікою. Але Україна показала себе суб'єктом світової геополітики, а не розмінною монетою для скурвленого і занепокоєного заходу. Містечковість та недалекоглядність - ось що характеризує "лідерів", зокрема Німеччини.
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19.03.2022 20:31 Відповісти
Саме так.
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20.03.2022 12:48 Відповісти
 
 