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Зеленський закликає швейцарські банки заморозити активи росіян, відповідальних за війну проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав до заморожування рахунків у швейцарських банках росіян, які відповідають за розв'язання війни в Україні.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи в парламенті Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У ваших банках зберігаються гроші тих, хто розв'язав цю війну", - сказав він.

"Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, міста яких руйнують за наказами тих, хто живе у ваших громадах, хто насолоджується життям у вашій державі, і було б справедливо позбавити їх цих привілеїв", - сказав президент України.

Зеленський наголосив: "Я хочу, щоб ви були як українці в питанні про бізнес, який працює в Росії, попри війну, убитих людей, зруйновані міста".

"Good food – good life". Так звучить слоган компанії "Нестле". Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії навіть зараз, коли звучать погрози іншим країнам Європи, ядерний шантаж", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі європейські порти слід заблокувати для РФ. Російські комерційні судна мають йти за російським військовим кораблем, - Зеленський

"Коли Швейцарія з нами - ми точно успішніші, коли Україна з вами - ви точно сильніші", - заявив Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
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19.03.2022 17:51
+6
Парад в мацКВАбадi:
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19.03.2022 17:57
+4
Избирательность в данном случае неуместна. Всех россиян и белорусов, так будет правильней.
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19.03.2022 17:53
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19.03.2022 17:51 Відповісти
Они картонных солдат на надувных Арматах покатит. Но я не против увидеть там ВСУ.
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Избирательность в данном случае неуместна. Всех россиян и белорусов, так будет правильней.
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19.03.2022 17:53 Відповісти
.......не думаю что у простых "рабов" обоих режимов есть там счета......
.....а вот счета некоторых "украинцев", особенно пересиживающих на испанских и иже виллах, неплохо бы поискать .....
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19.03.2022 18:03 Відповісти
У "простых "рабов"" там счетов нет 100%.
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19.03.2022 23:24 Відповісти
ШВЕЙЦАРЦІ-ЗРОБІТЬ ЛАПАТНІКАВ НІЩЄБРОДАМІ,ВИ ЦЕ МОЖЕТЕ...
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19.03.2022 17:56 Відповісти
Парад в мацКВАбадi:
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19.03.2022 17:57 Відповісти
❗️Ситуация в Украине продемонстрировала, что система ООН нуждается в реформах, заявил Чавушоглу.
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19.03.2022 17:59 Відповісти
ВАУ! Не тільки українці це зрозуміли.
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19.03.2022 18:03 Відповісти
НАТО, Евросоюз, ООН всё это является крайне недееспособными организациями если возможна нынешняя агрессия русни, Турки с первых дней войны, называют всё своими именами.
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19.03.2022 18:09 Відповісти
ну если сама турция говорит - то вабще! это та турция, которая отказывается против рашки вводить санкции, или другая?
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20.03.2022 11:50 Відповісти
👏 Турция хочет признания независимости Украины и прилагает все усилия для достижения мира, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы решительно возражали против аннексии Крыма в 2014 году. Если бы мир тогда дал должный ответ, то сегодня мы бы не оказались в такой ситуации", - добавил Чавушоглу.
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20.03.2022 23:18 Відповісти
Ведь именно против независимости Украины ведётся война.
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20.03.2022 23:20 Відповісти
Але всі джерела які це повідомляють кацапські(
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19.03.2022 18:04 Відповісти
К моему большому сожалению, я умею читать по азербайджански и по русски, я не могу ничего ответить Вам на Ваше высказывание.
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19.03.2022 18:11 Відповісти
А ЗАОДНО І УКРАЇНСЬКИХ ОЛІГАРХІВ ТА ПЕРЕДАТИ ДЛЯ ПОТРЕБ АРМІЇ!!!!!!
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19.03.2022 18:10 Відповісти
🤢 Без комментариев. Ереван сегодня.
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19.03.2022 18:17 Відповісти
Банки Грузии не обслуживают карты платежной системы «Мир».

Как сообщили представители Национального банка Грузии, прием карт российской платежной системы для оплаты на территории страны считается нарушением закона.
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19.03.2022 18:18 Відповісти
Україна - ЄДИНА з країн, яка не заморозила майно та активи майже 15 тис. російських компаній, в той час як Зеленський до всіх на Заході з цим чіпляється. Чому так? Хто в долі?

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19.03.2022 18:59 Відповісти
 
 