Зеленський закликає швейцарські банки заморозити активи росіян, відповідальних за війну проти України

Президент України Володимир Зеленський закликав до заморожування рахунків у швейцарських банках росіян, які відповідають за розв'язання війни в Україні.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи в парламенті Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У ваших банках зберігаються гроші тих, хто розв'язав цю війну", - сказав він.

"Це теж боротьба проти зла, щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків. Це велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, міста яких руйнують за наказами тих, хто живе у ваших громадах, хто насолоджується життям у вашій державі, і було б справедливо позбавити їх цих привілеїв", - сказав президент України.

Зеленський наголосив: "Я хочу, щоб ви були як українці в питанні про бізнес, який працює в Росії, попри війну, убитих людей, зруйновані міста".

"Good food – good life". Так звучить слоган компанії "Нестле". Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії навіть зараз, коли звучать погрози іншим країнам Європи, ядерний шантаж", - сказав президент.

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"Коли Швейцарія з нами - ми точно успішніші, коли Україна з вами - ви точно сильніші", - заявив Зеленський.