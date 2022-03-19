Маємо разом примусити Путіна до миру – Порошенко закликав союзників до рішучості
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFMTV закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для примушення Путіна до миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".
"Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню – це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація – ніяких компромісів за рахунок України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю", – наголошує п’ятий президент.
"Друга рекомендація – не вірте Путіну. Жодного разу він не дотримався тих зобов’язань, які Росія і Путін брали на себе. Ми маємо бути сильними і примусити Путіна до миру", – вважає Порошенко.
"На жаль, я маю констатувати, що Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність. Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров'ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, – глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони – в тому числі і країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш. Якщо Путін не зупиниться, якщо Путін не відведе війська, ви маєте робити санкції жорсткішими. Збільшувати військову допомогу Україні, робити українські Збройні сили більш потужнішими – і саме через такі механізми зупинити Путіна як агресора", – наголошує Порошенко.
"Все залежить від нас з вами. Не перекладайте нічого на Путіна. Повчіться в українців, у нас. Якими рішучими ви маєте стати. Це наша спільна війна – і я твердо переконаний, це буде наша з вами спільна перемога", – резюмує Порошенко.
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Якщо ні , то хто , Саша Пончик ?
Не надо путать. НАТО коллективный орган, решивший помогать Украине оружием. А вот как раз наоборот отдельные страны отказываются поставлять оружие Украине.
1 кадр 19:50
2 кадр 22:00
ведь ты же взрослый и легко ответишь ?
то есть, до подписания какого-то договора.
А только потом уже на всемирных выборах НАТО или ООН ты сможешь отдать свой голос за расформирование НАТО и ООН
До речі, сподіваюсь тепер для всіх очевидно хто займався підривом військових складів в Україні з 2014?
Бо зокрема знаменитий Антон Гєращєнко роками бігав по ефірам і вбивав під чуби, що винні були Порошенко з Муженком, хто ж ще.
І багато ж хто вірив та проклинав саме їх, замість путінських диверсантів, бо "враг же нє в крємлє".
Це взагалі була найуспішніша спецоперація кремля перед новою війною - коли більшість українського населення зненавиділа своїх державників, поставила під сумнів ефективність розвитку армії, а потім спокійно спостерігала як мусорня переслідує військових.
Завжди на часі не забувати, що на посадах продовжують перебувати корисні ідіоти типу того клоуна Гєращєнка, а вони несумісні з теперішнім викликом перед країною.
треба довбати європейців і макати у їхнє ж гівно !
на заході новий зелений божок - "україньский Черчіль"
зрозімють все папізже.
вони не знають деталей, а в них, як звісно, і ховається диявол.
Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!
Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.
Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
слухати ,, плач Ярославни" про закрите небо 😡і кожного разу пояснювати , що наша краіна не Є членом НАТО , але вони надають стільки зброї , скільки нам вистачить до повноі перемоги і ми повинні дякувати іх за це 🙁
Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.
Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
Сарафанное радио. Срабатывает долго, потому что долго доходит.
Зато потом процесс пойдёт легко: научатся косить от призыва
и сразу сдаваться в плен.
18 хв ·
Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один - путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності.
Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: «слово за слово, чем-то по столу». І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну.
Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль - у Кремль.
ВСУ наш главный переговорщик...
Потому убеждать надо ближайшее окружение.
Тех, у кого есть возможность закрыть этот кейс.