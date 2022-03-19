Зеленська просить Всесвітню раду церков стати посередником в організації гуманітарних коридорів

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков і повідомила, що в Україні вже понад 100 загиблих дітей. Вона просить Всесвітню раду церков стати посередником в організації гуманітарних коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила у Фейсбуку.

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"Розстріляні на блокпостах разом із батьками, посічені уламками снарядів на рідних подвір’ях, завалені уламками власних будинків, змучені через недоїдання, зневоднення та відсутність медичної допомоги. Вони лежать у тимчасових похованнях на своїх подвір’ях і в братських могилах.

Там мають знати, що в Україні за ці три тижні з’явилися братські могили.

Навіть рука не піднімається писати такі слова у ХХI столітті, а очі, певно, відмовляються читати.

Що в Україні є міста-мученики: Маріуполь, Суми, Охтирка, Харків, Буча, Гостомель, Ворзель, Ізюм, Волноваха... Що тисячі українців шукають родичів, які не виходять звідти на зв'язок. І ця невідомість – найстрашніша.

І що наша мета – щоб ці люди нарешті взяли слухавку. Поїли гарячих страв. Отримали лікування.

Що ворог регулярно зриває наші спроби влаштувати "дороги життя".

Закликала Раду з її колосальним авторитетом стати посередником в організації справжніх гуманітарних коридорів.

Та вплинути на організації, від яких це залежить, щоб вони також стали до роботи, а не спостерігали осторонь!", - написала вона у листі.

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