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церква (659) Олена Зеленська (225)

Зеленська просить Всесвітню раду церков стати посередником в організації гуманітарних коридорів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленська

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до Всесвітньої ради церков і повідомила, що в Україні вже понад 100 загиблих дітей. Вона просить Всесвітню раду церков стати посередником в організації гуманітарних коридорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленська повідомила у Фейсбуку.

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"Розстріляні на блокпостах разом із батьками, посічені уламками снарядів на рідних подвір’ях, завалені уламками власних будинків, змучені через недоїдання, зневоднення та відсутність медичної допомоги. Вони лежать у тимчасових похованнях на своїх подвір’ях і в братських могилах.

Там мають знати, що в Україні за ці три тижні з’явилися братські могили.

Навіть рука не піднімається писати такі слова у ХХI столітті, а очі, певно, відмовляються читати.

Що в Україні є міста-мученики: Маріуполь, Суми, Охтирка, Харків, Буча, Гостомель, Ворзель, Ізюм, Волноваха... Що тисячі українців шукають родичів, які не виходять звідти на зв'язок. І ця невідомість – найстрашніша.

І що наша мета – щоб ці люди нарешті взяли слухавку. Поїли гарячих страв. Отримали лікування.

Що ворог регулярно зриває наші спроби влаштувати "дороги життя".

Закликала Раду з її колосальним авторитетом стати посередником в організації справжніх гуманітарних коридорів.

Та вплинути на організації, від яких це залежить, щоб вони також стали до роботи, а не спостерігали осторонь!", - написала вона у листі.

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Топ коментарі
+16
ленка,у тебя нет шансов...там уже верещучка оседлала тему
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19.03.2022 18:10
+13
На каждый выпад Пидоросии должен быть контр удар от Украины. За блокаду Мариуполя и других городов нужно закрыть РПЦ в Украине а московских попов выгнать в шею из страну в один день. Нужно просто перестать быть терпилами.
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19.03.2022 18:12
+13
.....а кто сейчас не хайпиться на войне?........все кинулись зарабатывать политический капитал на перспективу........скоро и ярые ОПZжисты повылазят из под полов........
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19.03.2022 18:15
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ленка,у тебя нет шансов...там уже верещучка оседлала тему
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19.03.2022 18:10 Відповісти
.....а кто сейчас не хайпиться на войне?........все кинулись зарабатывать политический капитал на перспективу........скоро и ярые ОПZжисты повылазят из под полов........
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19.03.2022 18:15 Відповісти
На каждый выпад Пидоросии должен быть контр удар от Украины. За блокаду Мариуполя и других городов нужно закрыть РПЦ в Украине а московских попов выгнать в шею из страну в один день. Нужно просто перестать быть терпилами.
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19.03.2022 18:12 Відповісти
нє палучіца, москальських попів обіцяв захищати Усік.
А його братан Ломаченко робить ноги з України, можливо навіть вивезуть в бебібоксі.
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19.03.2022 18:22 Відповісти
Церкви для орків-не авторитет. рпц-це секта, в них навіть томасу немає!
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19.03.2022 18:15 Відповісти
Рада...всесвітня....церков.... посередники...організація. Ну реально-ні про що. Зате "лєнкапопєрдоліло" пропіарилась.
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19.03.2022 18:18 Відповісти
Ще одна консерва вылизла. Ленка-скумбрия по 8. Следующий на очереди Елдак, расскажет как правильно укладывать тревожну вализу.
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19.03.2022 18:26 Відповісти
До речі, а де Лєнка фізично??? Точно не в Україні!!! Блазень встиг вивезти все своє кодло ще перед війною!!!
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19.03.2022 18:28 Відповісти
Якщо вивіз, то правильно зробив. А ви б не вивезли?
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19.03.2022 18:46 Відповісти
Неужели?ленку вывез за недели три- четыре до вторжения ,а нам,в это время, рассказывал,что свинособаки нападать не собираются
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19.03.2022 19:32 Відповісти
Що значить правильно зробив??? Вона перша леді, і її обов'язок бути в Україні, разом з головою держави, а бо бути першою леди це не тільки престиж, а ще і відповідальність, і в такий тяжкий час їй було б чим зайнятись!!!!
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19.03.2022 22:37 Відповісти
ПРЕКРАСНО!Только у нелюдей ,где шеф есть дьявол,врядли служители Бога чем то смогут изменить ситуацию..
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19.03.2022 18:42 Відповісти
Лєнка, нєбось, в Іспанії десь ніжиться. а смм-щики її написують.
у 2014-му вона дані про українських військових передавала. думає, ми забули.
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19.03.2022 19:00 Відповісти
Это действительно правда.доказана?
Это не подстава была?
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19.03.2022 19:11 Відповісти
А кому та Ленка ,в 2014м,так нужна была,чтоб ее так подставлять...
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19.03.2022 19:34 Відповісти
А де наша перша леді перебуває?Де сховалася?
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Гріє дупу десь в Іспанії чи в Італії!!!
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19.03.2022 22:39 Відповісти
 
 