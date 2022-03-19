В уряді Великої Британії анонсували санкції на експорт товарів подвійного призначення та технологій до РФ
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Поряд з фінансово-економічними санкціями щодо Російської Федерації, які вступили в силу в результаті постанови уряду Великої Британії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт до РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.
Про це в офіційному коментарі Guildhall заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Окрім фінансових заходів (прийнятих урядом Великої Британії 1 березня. – Ред.), за повним узгодженням з Сполученими Штатами Америки та ЄС, ми введемо в дію нові торгові обмеження та жорсткий експортний контроль, аналогічний до того, який вже реалізують США. Ми висунемо новий закон, який заборонятиме експорт до Росії всіх товарів подвійного призначення включно з високотехнологічною продукцією та критично важливим технологічним обладнанням, а також комплектуючими в різних секторах, включно з електронікою, телекомунікаціями та сферою космосу", - заявили в британському МЗС.
Стосовно фінансових санкцій щодо РФ в британському МЗС уточнили, що йдеться про заходи, які вступили в дію в результаті постанови уряду Сполученого Королівства, прийнятої 1 березня.
"1 березня ми прийняли постанову, якою заборонені будь-які фінансові операції з Центральним банком Росії, Міністерством фінансів РФ та російським Фондом національного добробуту. Після переговорів Великої Британії з міжнародними партнерами, 2 березня Європейський Союз заявив, що до 12 березня із системи SWIFT буде виключено 7 російських банків. Цьому рішенню сприяв тиск Сполученого Королівства. Ці заходи щодо структур, які вже перебувають під санкціями, вжиті у співпраці зі США та ЄС гарантують, що російські банки більше не зможуть користуватися SWIFT для транзакцій з банками в будь-якій країні, незалежно від того, чи ввела ця країна санкції проти Росії", - йдеться в у заяві.
"Нові повноваження також дозволять нам заборонити російським державним та приватним компаніям залучати кошти у Великій Британії, заборонити операції з їхніми цінними паперами та надання кредитів. Ми також обмежимо суму грошей, доступну для отримання громадянами Росії з депозитів на їхніх банківських рахунках у Великій Британії. Активи сотень юридичних та фізичних осіб будуть заморожені, зокрема, виробників, які спонсорують військову машину РФ та президента Путіна. Також сюди входить заборона на польоти компанії "Аерофлот" до Великої Британії", - йдеться у заяві МЗС Сполученого Королівства.
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Давайте, поднажмите, верните это быдло-недострану с ядерной дубиной в каменный век, где по их поведению им и место. Пусть это будет для Запада уроком - десятки лет вели себя с паРашей, как с нормальной страной, покупали у них энергоносители, а паРаша за эти деньги понаделала оружия и теперь угрожает тем, за чьи деньги она так прибарахлилась!
Задача украинской дипломатии, кроме всего - максимально убедить все политические силы ЕС, Великобритании и США, что паРаша - это страна-террорист, которая посреди свободной Европы истребляет мирный народ, женщин и детей, громит жилые дома! Надо укоренить эту мысль на Западе, а ещё надо показывать им все ролики с обычными россиянами, которые поддерживают этот терроризм, чтобы тупые дауны вроде Шольца не могли блеять, что это якобы один куйло виноват, а обычные россияне "не при чём". Вот это должно быть одной из главных задач Зеленского и МИД (поставка нужного оружия, конечно, на первом месте, но на "полуторном" - полная и постоянная изоляция ядерных фашистов). Вместо обработки украинского народа на тему нашего членства в НАТО займитесь активнее изоляцией паРаши, чтобы и после ухода куйла ни одна цивилизованная страна не имела с паРашей никаких дел.
И тут есть потенциально большая проблема - санкции ввели за факт военных действий паРаши, т.е. когда она их прекратит - все марионеточные холуи (немцы, французы, итальянцы, венгры и т.д.) будут продавливать снятие санкций, вот потому надо вселить им в их жадные головы, что нельзя иметь дело с фашистами. А мирное соглашение должно 100% подразумевать возврат к границам Украины по состоянию на 2013 год и немедленную выплату паРашей репараций в долларах США за всё, что они сотворили после 23.02.2022, и если там пропишут отказ от членства в НАТО и иностранных военных баз, то ни в коем случае нельзя сокращать армию и отказываться от любого вооружения, разработанного нашими КБ в годы независимости или используемого нами в годы независимости (кроме ядерного). Иначе, простите, незачем было столько терять - если вы собираетесь подождать развала паРаши, то, к сожалению, спецслужбы там настолько хорошо истребляют все "угрозы", что надо, чтобы ни одну из нынешних санкций с них не сняли и вдобавок перестали покупать их нефть и газ, иначе паРаша снова восстановится, будто ничего не произошло.