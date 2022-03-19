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На Київщині триває активна фаза, - голова ОВА Павлюк про бої навколо столиці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

павлюк,олександр

За словами голови Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, триває активне протистояння навколо Києва. Він не уточнив, скільки населених пунктів і які саме вдалося звільнити від російських військ, пославшись на те, що бої ще тривають.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Активні дії тривають, ворог переходить до оборони рубежів, активно окопується, проводить заходи щодо логістичних маршрутів для поповнення боєприпасів, але не відмовився від продовження активних дій у бік Києва. Він вивчає, ми вивчаємо, наносимо удари, знищуємо колони, знищуємо штаби, бази, склади, йде активна фаза. Ситуація контрольована, як такого загострення немає. Щодо звільнення населених пунктів можна буде сказати після того, як фаза закінчиться і ми стабілізуємо ситуацію", – сказав генерал.

За словами Павлюка, ситуація в Бучі, Гостомелі та Ірпені наразі незмінна: російські військові активно переходять до оборони, окопуються і не дають українській армії розвивати наступальні дії.

"Противник у ході переходу до оборони продовжує обстрілювати наші населені пункти. Тільки за вчорашній день знищено й пошкоджено 21 будівлю соціального напрямку. Тому противник хаотично обстрілює населені пункти, максимально завдаючи ураження саме місцевому населення, щоб залякати, змусити людей боятися, тікати. ЗСУ тримають рубежі і дають противнику достойну відповідь", – доповів голова ОВА.

Також дивіться: Збито ворожий вертоліт в Бучанському районі на Київщині, - ОВА. ФОТО

За даними Київської ОВА від 19 березня, під обстрілами перебувають Макарівська громада, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун. Російські військові окопалися в Бучанській та Немішаївській громадах. Іванківська, Димерська та Поліська громади перебувають у стані гуманітарної катастрофи, Славутич – заблоковано. В Нових Петрівцях внаслідок обстрілів горить сміттєзвалище. По Броварському району їздить ворожа техніка.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
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19.03.2022 18:27
+16
ця рязаньська лапотна ссиковня ніколи не візьме Київ і ніколи не буде на Подолі.
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19.03.2022 18:32
+14
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19.03.2022 18:32
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19.03.2022 18:27 Відповісти
Вот такая она денафикация по касапски...
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19.03.2022 18:28 Відповісти
И вообще, активная фаза при пассивном касапе - п0рнуха какая-то получается.. но касапам нравится..
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19.03.2022 18:30 Відповісти
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19.03.2022 18:32 Відповісти
ця рязаньська лапотна ссиковня ніколи не візьме Київ і ніколи не буде на Подолі.
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19.03.2022 18:32 Відповісти
Кацапы грьобані тікайте або здавайтесь поки живі , так як скоро вас всіх закопають під землю 😡
ніхто із вас не залишиться живим на нашій землі !!
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19.03.2022 18:32 Відповісти
Которотше, зрозумів, можна було писати простіше, що нічого не виходить.
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19.03.2022 18:32 Відповісти
От мені просто цікаво...
Невже в рашці хтось в своєму розумі міг подумати, що люди з Чернігову, Бучі, Ірпеню, Броварів, Борисполю ХОЧЕ жити як в Сизрані чи Мурманську? (не говорю вже про Київ) Міста розвивались, забудовувались, покращувались...
А тут їх вирішили "звільнити". Від чого питається?
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19.03.2022 18:38 Відповісти
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19.03.2022 18:54 Відповісти
Так їх, бийте їх, дорогенькі, нищіть! щоб вони горіли у пеклі!
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19.03.2022 18:58 Відповісти
Не закопувати це лайно в українській святій землі - бо ж наші рідні хробаки отруються від нього! Спалити всіх, попіл у капсулу - та у дупу їхнього пахану *********!
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19.03.2022 19:55 Відповісти
 
 