Завдяки білоруським залізничникам сьогодні немає сполучення залізницею з Україною, - глава УЗ Камишін

Російська Федерація не зможе вести свої військові ешелони залізницею до України через Білорусь. Завдяки білоруським залізничникам, колії непридатні для цього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін сказав в ефірі каналу "Настоящее время".

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"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - зазначив він.

Він також відмовився уточнювати, з якої дати цього сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії знаходяться в непридатному стані.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається на сьогоднішній день серед залізничників Білорусі", - додав Камишін.

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Нагадаємо, раніше в Офісі президента України оголосили "рейкову війну" і закликали руйнувати залізничну інфраструктуру на окупованих територіях.