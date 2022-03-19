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Завдяки білоруським залізничникам сьогодні немає сполучення залізницею з Україною, - глава УЗ Камишін

залізниця,колія

Російська Федерація не зможе вести свої військові ешелони залізницею до України через Білорусь. Завдяки білоруським залізничникам, колії непридатні для цього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишін сказав в ефірі каналу "Настоящее время".

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"Я нещодавно звертався до білоруських залізничників із закликом не виконувати злочинні накази і не вести російські військові ешелони в бік України. На сьогоднішній день я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає. Я не буду уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять", - зазначив він.

Він також відмовився уточнювати, з якої дати цього сполучення немає, але підтвердив, що залізничні колії знаходяться в непридатному стані.

"Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників залишилися чесні люди. Я б не хотів їх підставляти. Я вдячний за те, що відбувається на сьогоднішній день серед залізничників Білорусі", - додав Камишін.

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Нагадаємо, раніше в Офісі президента України оголосили "рейкову війну" і закликали руйнувати залізничну інфраструктуру на окупованих територіях.

армія рф (17291) Білорусь (7926) Укрзалізниця (6836) Камишін Олександр (164)


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Топ коментарі
+68
ЦИМ ЧУДОВИМ НЕВІДОМИМ БІЛОРУСЬКИМ ЗАЛІЗНИЧНИКАМ-РЕСПЕКТ...
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19.03.2022 18:54
+37
Ну хоч залізничники намагаються відмити Білорусь яку заплямував їхній таракан ************.
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19.03.2022 18:54
+34
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19.03.2022 19:01
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ЦИМ ЧУДОВИМ НЕВІДОМИМ БІЛОРУСЬКИМ ЗАЛІЗНИЧНИКАМ-РЕСПЕКТ...
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19.03.2022 18:54 Відповісти
Можливо, скоро невідомі білоруські артилерісти нанесуть удар по російським інтервентам...
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19.03.2022 19:06 Відповісти
Ну хоч залізничники намагаються відмити Білорусь яку заплямував їхній таракан ************.
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19.03.2022 18:54 Відповісти
Живя в концлагере не сильно разгонишься активничать. Херсон, как пример.
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19.03.2022 20:16 Відповісти
А шо Херсон?! Там люди борятся с оккупантами как могут. Несмотря на то, что он русскоязычный в основном там оккупантов посылают ***** на русском, а гимн поют Украины. Люди не боятся даже вооруженных до зубов свинособак, которые в любой момент могут открыть по ним огонь. А это не резиновая дубина, а реальные пули. Так, что даже в таких условия украинцы борятся с кацапами и не важно на каком языке они разговаривают. До прихода ***** на кацапстане языковый вопрос и вопрос веры вообще никогда не стоял.
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20.03.2022 09:25 Відповісти
ще голоснише прокричи !

щоб до тупих кремлінів дійшло !
ну шо довбойопи ?
кожня плять ручки тягне до фейсбука чи твітера

працюй мовчки!!!!!
зробіт нарешті такий мем !
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19.03.2022 18:55 Відповісти
Невже ти думаєш, що він дурніший ніж ти?
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19.03.2022 19:01 Відповісти
Думаете просто так в Израиле существует военная цензура? Нет, не просто так. На это есть причины.
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19.03.2022 19:15 Відповісти
да какой вин Израильтянин?!це ж кацап *** его мать!я ему уже на иврите ответил куда ему идти!
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Невже ви думаєте, що цієї цензури нема в Україні?
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19.03.2022 21:36 Відповісти
а ти чого сюди приперся, алєкзандєр? обслуговуй краще картки "МИР" та зустрічай в аеропорту москалів з оркестром та квітами.
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19.03.2022 19:21 Відповісти
кацап,какой ты ***** Израильтянин?!иди в бан мразь!мацоц заин шели!
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19.03.2022 19:27 Відповісти
вообще эту тему не надо бы педалировать.
хотя...може это распоряжение самого бульбофюрера? може таким образом надеется пропетлять?
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19.03.2022 18:56 Відповісти
Ой-ой!
Гадаєш, Уйло та Тарган не в курсе, що робиться на їхній залізниці?
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19.03.2022 19:32 Відповісти
так і я ж про те .якщо тарган знає-то з його распорядження зламали залізницю
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19.03.2022 19:45 Відповісти
Прийде час і ми також допоможемо білорусам, зокрема, залізничникам, якщо вони самі того захочуть і звернуться до нас по допомогу. Це буде дійсно братська допомога з нашого боку.
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19.03.2022 18:56 Відповісти
там вже поліцаїв казали ставлять чуть не біля кожного стовпа, в цивільне переодягають шоб когось впіймати
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19.03.2022 18:56 Відповісти
почетав коменти білоруські...ждуни...так і залишились ждунами..хтось прийде..їх визволить..хтось їм владу змінить..хтось скане Лукашенку...хтось
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19.03.2022 19:00 Відповісти
От кляті бєндєровци
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19.03.2022 18:56 Відповісти
Ща усатый с автоматом без "магазина" метнётся инспектировать колии на дрезине. Хоть бы грохнули по дороге,)
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19.03.2022 18:57 Відповісти
Мені знається що серед бульбашів більше притомних ніж в парашці
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19.03.2022 18:58 Відповісти
Про ж/д узел в Дебальцево тоже так говорили. Мол все уничтожили при отходе. А на следующий день там появились кацапские ешелоны с техникой
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19.03.2022 18:58 Відповісти
Відновити діючі колії після пошкодження пара дрібниць. Тим більше що Дебальцево залізничний вузол, а значить там є дистанція колії з технікою, спеціалістами і ін. Пошкоджені елементи колії замінюють на придатні, які знімають з інших менш потрібних дільниць
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19.03.2022 19:25 Відповісти
Факт полягае в тому, що на сьогодні білоруські потяги до України не їдуть.
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Забагато балаканини і коментарів, в умовах війни - мовчання -золото.
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19.03.2022 18:59 Відповісти
Италянцы доказали что путин на стадионе монтаж старого видео 2021 года. Только куртку помняли с зеленой на синий))) вот https://vm.tiktok.*************/
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19.03.2022 18:59 Відповісти
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19.03.2022 19:01 Відповісти
Что характерно: глава Укрзалізниці говорит что беларуские железнодорожники разбирают колеи, а сам палец об палец не сделал тоже самое на нашем участке границы...
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19.03.2022 19:04 Відповісти
Може,й міни поприбирав, з сьогодні назавтра...
Стартуватимуть з Біларусі й Придністров'я ?
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19.03.2022 19:12 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/14458
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19.03.2022 19:26 Відповісти
С Крыма епнуть жд дорогу времени не было?
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19.03.2022 19:13 Відповісти
пане камишин, а якого хєра ти підставляєш людей, які таємно допомагають Україні? чи може ти -- дебіл? ти ніколи такого не читав: "болтун--находка для шпіона"?
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19.03.2022 19:15 Відповісти
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19.03.2022 20:51 Відповісти
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19.03.2022 20:53 Відповісти
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19.03.2022 20:54 Відповісти
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19.03.2022 20:55 Відповісти
это он специально предупредил. А так бы кацапы на паровозе ехали, а тут внезапна - ****! а дальше рельсов нет. А теперь, канешно, и шпалы погрузят, и рельсы со стрелками с собой возьмут, и бухту контактного провода... А теперь , конешно, лукашенка теперь туда бронепоезд пошлет для борьбы с партизанами. Короче, предатель этот камышин.
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19.03.2022 21:04 Відповісти
При большом желании .есть темы где за сутки реконструировали 3000 м ж.д путей.хорошо.допустим .реально думаю возможно 1 км полностью новых путей провести.пускай 500 метров.не знаю на сколько это эффективно кроме как сносить с путей идущий состав с техникой.
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19.03.2022 19:19 Відповісти
а российские железнодорожники *** сосут ***ловский и на всё согласны!
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19.03.2022 19:24 Відповісти
«І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом»
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19.03.2022 19:44 Відповісти
Гарний почин, ламаємо рейки по всій окупованій території.
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19.03.2022 19:45 Відповісти
Не забуваємо, що тиловики слабкі, та вразливі, а без них вся фашистська армада зупиниться. Мінуємо шляхи та рейки, байрактарами, артилерією, рзсо, нищимо паливо та провіант.
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Камишин такий залізничник як Арестович воєнний експерт
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19.03.2022 20:20 Відповісти
Бути вдячним громадянам ворога за те, що вони виконали твою роботу - це щось наданомальне
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20.03.2022 09:54 Відповісти
 
 