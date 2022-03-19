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Солдати РФ на добриво не перетворюються, збирайте їхні тіла в мішечки, - Кім звернувся до громадян
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав громадян збирати трупи російських солдатів, оскільки вони не перетворяться на добриво.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз морози більш-менш, але весна-літо це буде наша проблема. ВСП, військові працюють, але прохання до тих, хто знає повідомляти, де вони лежать в посадках. Є місця, де їх багато. За можливості збирати в мішечки, ми ж не звірі, це буде наша проблема. Це міф, що вони на добриво перетворяться, насіння треба сипати, щоб проросло. Ні. Ця трупна отрута заважатиме нашій посівній", - наголосив він.
Кім попросив волонтерів та інших людей збирати мертвих російських солдатів та відправляти їх назад.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар19.03.2022 19:16
+22 Тетяна Тать
показати весь коментар19.03.2022 19:15
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.03.2022 19:14
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Звичайно ж балачка про удобрення землі трупами - це дурна вигадка. хто не працював на землі, той не знає, як заважає культивувати чи сіяти шкіра здохлої лисиці. І виплутати з культиватора акуратно - теж проблема. Адже там інфекція може бути яка завгодно. З людськими трупами в технологічному плані не краще.
Але є ще одна причина - на кладовищах, принаймні у нас в Україні ніколи не сіють. Стоїть отак гайок, його об'їжджають. Бо там могили, з хрестами чи без - нема різниці. Культура у нас така. Ми не знаємо тих людей, що там поховані. Може вони були надзвичайно добрими людьми. Може хто з них був злодій і вбивця. Але у нас з мертвими не воюють.
Є десь у Черкаській чи Вінницькій області біля села Бранне Поле велика могила. Ніби-то там поховані загиблі в тій битві татари, що воювали проти руського князя (читайте Білінського). Так місцеві ту могилу не рушать. Навіть збоченець петро наказав поховати загиблих шведів у братській могилі. Полтавці знають ці місця.
Отже ми просто змушені будемо ховати орків десь на краю полів, аби не мішали роботі техніки. А відносно трупного запаху, то Кім правий. Перенести його аби не пошкодити органи травлення не кожен зможе.
Раджу працювати в спецодягу та рукавицях. Дихати через респіратор. Вживати кисломолочні продукти. Бо молочна кислота у кисляках чи сметані добре вбиває шкідливу мікрофлору.