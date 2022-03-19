Солдати РФ на добриво не перетворюються, збирайте їхні тіла в мішечки, - Кім звернувся до громадян

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав громадян збирати трупи російських солдатів, оскільки вони не перетворяться на добриво.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз морози більш-менш, але весна-літо це буде наша проблема. ВСП, військові працюють, але прохання до тих, хто знає повідомляти, де вони лежать в посадках. Є місця, де їх багато. За можливості збирати в мішечки, ми ж не звірі, це буде наша проблема. Це міф, що вони на добриво перетворяться, насіння треба сипати, щоб проросло. Ні. Ця трупна отрута заважатиме нашій посівній", - наголосив він.

Кім попросив волонтерів та інших людей збирати мертвих російських солдатів та відправляти їх назад.

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