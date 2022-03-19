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Солдати РФ на добриво не перетворюються, збирайте їхні тіла в мішечки, - Кім звернувся до громадян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупант

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав громадян збирати трупи російських солдатів, оскільки вони не перетворяться на добриво.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз морози більш-менш, але весна-літо це буде наша проблема. ВСП, військові працюють, але прохання до тих, хто знає повідомляти, де вони лежать в посадках. Є місця, де їх багато. За можливості збирати в мішечки, ми ж не звірі, це буде наша проблема. Це міф, що вони на добриво перетворяться, насіння треба сипати, щоб проросло. Ні. Ця трупна отрута заважатиме нашій посівній", - наголосив він.

Кім попросив волонтерів та інших людей збирати мертвих російських солдатів та відправляти їх назад.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Триває рятувальна операція", - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
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19.03.2022 19:16
+22
а то ще собаки бродячі ними потруяться
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19.03.2022 19:15
+15
САМЕ ТАК-БО ЛАЙНО НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛАЙНОМ...
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19.03.2022 19:14
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САМЕ ТАК-БО ЛАЙНО НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ ЛАЙНОМ...
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19.03.2022 19:14 Відповісти
а то ще собаки бродячі ними потруяться
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19.03.2022 19:15 Відповісти
А касапам в колбасу не надо??
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19.03.2022 19:16 Відповісти
Нема,чого робити. Прикопав і добре
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19.03.2022 19:16 Відповісти
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19.03.2022 19:16 Відповісти
Юрій Журавель?
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19.03.2022 19:18 Відповісти
Є добриво i є поганиво...
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19.03.2022 19:21 Відповісти
Гарна ініціатива, до речі. Так з часом і собачників привчимо прибирати лайно, коли своїх улюбленців вигулюють.
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19.03.2022 19:24 Відповісти
https://24tv.ua/nam-vidali-nakaz-zalp-po-********-mista-de-bulo-mirne-naselennya_n1912052 дражніть дальше спамер
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19.03.2022 19:33 Відповісти
Кім попросив волонтерів та інших людей збирати мертвих російських солдатів та відправляти їх назад. Джерело: https://censor.net/ua/n3326843

Новой Почтой?
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19.03.2022 19:28 Відповісти
Совочки, мешочки, может с них еще пасочки лепить?
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Не слід бруднити Святу Українську Землю цим падлом.
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Пусть пленные этим занимаются, пусть отрабатывают пайку
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19.03.2022 19:32 Відповісти
Їм це буде приємно, своє ж гівно прибиратимуть.
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19.03.2022 19:35 Відповісти
Хотів написати невеличку статтю на цю тему. але часто мої коменти і так попадають до тих, кому треба.
Звичайно ж балачка про удобрення землі трупами - це дурна вигадка. хто не працював на землі, той не знає, як заважає культивувати чи сіяти шкіра здохлої лисиці. І виплутати з культиватора акуратно - теж проблема. Адже там інфекція може бути яка завгодно. З людськими трупами в технологічному плані не краще.
Але є ще одна причина - на кладовищах, принаймні у нас в Україні ніколи не сіють. Стоїть отак гайок, його об'їжджають. Бо там могили, з хрестами чи без - нема різниці. Культура у нас така. Ми не знаємо тих людей, що там поховані. Може вони були надзвичайно добрими людьми. Може хто з них був злодій і вбивця. Але у нас з мертвими не воюють.
Є десь у Черкаській чи Вінницькій області біля села Бранне Поле велика могила. Ніби-то там поховані загиблі в тій битві татари, що воювали проти руського князя (читайте Білінського). Так місцеві ту могилу не рушать. Навіть збоченець петро наказав поховати загиблих шведів у братській могилі. Полтавці знають ці місця.
Отже ми просто змушені будемо ховати орків десь на краю полів, аби не мішали роботі техніки. А відносно трупного запаху, то Кім правий. Перенести його аби не пошкодити органи травлення не кожен зможе.
Раджу працювати в спецодягу та рукавицях. Дихати через респіратор. Вживати кисломолочні продукти. Бо молочна кислота у кисляках чи сметані добре вбиває шкідливу мікрофлору.
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19.03.2022 19:36 Відповісти
Трупна отрута шкідлива. На могилах нічого доброго не росте, тим більше на свіжіх. Вовкам і собакам теж не можна ставати людожерами. Це дурна звичка для звіра. Таких потім треба буде відловлювати і відстрілювати, від гріха подалі. Знову таки щури можуть розплодитись, а від них можуть піти пошесті, нівроку. Нехай полонені трупаків своїх збирають - і хліб задарма не їстимуть, і таке моральне покарання отримують, що до кінця свого життя про воювати забудуть, ще й іншим перекажуть.
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19.03.2022 23:55 Відповісти
Покажи приклад.
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19.03.2022 19:48 Відповісти
Будем вкапывать на границе по пояс . вместо оборонительного забора Арсена...
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Та ну нахй це падло збирати. Нехай ворони свої пуза від'їдають. Можна з Африки стерв'ятників завезти.
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19.03.2022 19:57 Відповісти
 
 