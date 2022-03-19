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НАТО та США варто вести діалог з Росією щодо України, - МЗС Китаю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

китай,сша

Влада Китаю виступає за те, щоб США і НАТО вели діалог з Росією як щодо ситуації в Україні, так і загалом щодо теми безпеки.

Про це заявив заступник глави МЗС КНР Ле Юйчен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США та НАТО варто налагодити діалог із Росією, щоб обговорити суть української кризи. Також це потрібно, щоб усунути побоювання щодо безпеки як Росії, так і України", - зазначив він.

Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення".

"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр.

"Нескладно спрогнозувати наслідки руху в такому напрямку. Криза в Україні - це попередження саме про це", - додав він.

Говорячи про розширення НАТО і вплив цього на безпеку Росії, китайський дипломат підкреслив, що "заганяти в кут велику країну, особливо ядерну державу, може призвести до жахливих наслідків".

Також читайте: Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
КИТАЙ-ІДІ ВМЄСТЄ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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19.03.2022 19:21
+51
Китай на подтанцовке *****.
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19.03.2022 19:22
+31
Да нет косоглазый, - *** ты угадал!
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19.03.2022 19:24
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КИТАЙ-ІДІ ВМЄСТЄ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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19.03.2022 19:21 Відповісти

НЕ треба гріти вдома москаля
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19.03.2022 19:25 Відповісти
Руzzкай голубь мира.

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19.03.2022 19:21 Відповісти
Куртка на несколько размеров больше, чем моль
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19.03.2022 22:12 Відповісти
Китай на подтанцовке *****.
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19.03.2022 19:22 Відповісти
Не китайцы сейчас на драйве! Как бы считают, что они могут сыграть решающую роль. По этому выторговуют максимально с ситуации!
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19.03.2022 19:39 Відповісти
Та парашка заважає жити всім сусідам.
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19.03.2022 19:22 Відповісти
Тобто китайцям рашка все ж потрібна. Можливо і допомагати тишком-нишком будуть.
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19.03.2022 19:22 Відповісти
Пізно всрався косоокий!
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19.03.2022 19:22 Відповісти
Китаю и ********* ****** это уже факт .
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19.03.2022 19:23 Відповісти
Хай китай з парашею сам нянчиться, нам це навіщо. Воно вже знищило половиу країни, єдина в нас домовленість з ними- це клепати орків до останнього
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19.03.2022 19:24 Відповісти
Да нет косоглазый, - *** ты угадал!
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19.03.2022 19:24 Відповісти
Да пусть балакают, что хотят, лишь бы не помогали свинарнику и не лезли в Украину.
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19.03.2022 19:25 Відповісти
Країни вступали в НАТО добровільно, тому що знали, що східніше знаходиться навіжена собака. Китайці не розуміють цього. Бо для них в світі є тільки кілька країн. А умовні Тайвань, Непал, Монголія, Казахстан - це як для рашки Україна.
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19.03.2022 19:25 Відповісти
В российских СМИ пишут - "ФСБ сообщила о дрейфе украинских мин в западной части Черного моря. По данным ведомства, украинские ВМС установили у своих черноморских портов свыше 400 мин. Часть из них оторвались от якорей и могут попасть в Босфор и Средиземное море"
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19.03.2022 19:25 Відповісти
На стране-помойке есть СМИ?
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19.03.2022 19:27 Відповісти
Ну в пропоганде. Причём тут...
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Вы откуда **** лезете??
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Мавпа китайська - на расейський корабель!!!
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19.03.2022 19:26 Відповісти
сидіть на березі річки і чекайте, вертляві жопохвості дзині...
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19.03.2022 19:26 Відповісти
******* косоглазый. Всё понятно с этими китаёзами. Будут сосать вместе с параше
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19.03.2022 19:27 Відповісти
Китай шось крутить ,то ніби то домовляється то ні би то ні...)(уйло шось запропонував щоб підкупити Китай
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19.03.2022 19:27 Відповісти
Китай поводиться, як повія
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19.03.2022 19:28 Відповісти
Вроде китайцы, а базарят как евреи..
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19.03.2022 19:28 Відповісти
Я даю 100 % что Китай до этого договорился с хутиным о чём то. Без поддержки Китая и страховки он бы не рисковал.
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19.03.2022 19:28 Відповісти
Да, но если бы всё шло по плану. А тут вон оно че...
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19.03.2022 19:30 Відповісти
Парашу Китай назвал "великой державой".
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Суки вузькоплівчаті
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19.03.2022 19:30 Відповісти
Разом з окупаційними кацапськими військами ,в південні райони України зайшли пропогандисти-журналісти китайських державних ЗМІ. Це багато про що говоре.
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19.03.2022 19:31 Відповісти
Китай вибрав безпрограшну позицію на трибунах арени боїв двох систем , добра і зла . Вони дочекаються результатів війни , при чому їх влаштує будьякий кінець . Програ Україна ( а отже Весь Захід +Штати) - вони стануть лідерами . Програ росія - сибір ( програма максимум) - наш , або дешева нафта + продукти ( програма мінімум) , і ще ьагато бонусів . Хитріші за євреїв ( не в образу євреям , просто так історично складалось ) .я так думаю . Чекати від китайців добра нам нетреба . Чекають чиюсь поразку .
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19.03.2022 19:32 Відповісти
Нажаль не так. Не забувайте, що у пі-рі-сі такий же диктаторський режим як у параші. Тому для них це питання виживання, впаде параша, згодом і впаде китайський режим
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19.03.2022 22:37 Відповісти
Раз китайзам НАТО муляет, значит у НАТО еще не все так плохо
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19.03.2022 19:36 Відповісти
От суки китайські.
А що Ірак з диктатором Хусейном був хорошою країною?
Чи може Афганістан з талібаном при владі був хорошою країною?
Чи може Югославія з диктатором Мілошивечем була хорошою країною?
Чи може Лівія з Каддафі була хорошою країною?

США і НАТО завжди були проти диктаторів, проти зла.

А Росія і СРСР, навпаки, завжди воювали на стороні зла.

Так що, іди на... уй, китайський міністр
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19.03.2022 19:37 Відповісти
Диктаторы оправдывают диктаторов.
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19.03.2022 19:39 Відповісти
Так в китаї тоже диктатура.
Там комуністична партія 100 років при владі.
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19.03.2022 20:17 Відповісти
Но-но. Якби на місці бідона зараз був би Буш, то 28.02 в мацквабаді вже б вибирали президента нового американського 51-го штату, а кацапи неістово би аплодували на всіх площах парашки.
Обама і післяобамки - це да, це *******, нема питань, голубі міра неойобані.
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19.03.2022 19:42 Відповісти
ну а как же вывести все стратегическое производство из США в Китай это надо быть редким идиотом.
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20.03.2022 02:12 Відповісти
Украину тоже не надо загонять в угол, потому что развала россии может не хватить, чтобы успокоить украинцев.

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19.03.2022 19:38 Відповісти

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19.03.2022 19:38 Відповісти
Насправді стосунки США та рф зайняли позицію ''напіші нам первим'' З цією тезою Китаю я згоден. Ми все говорим про те що у нас мають бути гарантії безпеки, але я хочу почути що ці гарантії безпеки і якийсь договір підпише США (з нами в якості союзника). Я хочу гарантій безпеки від них. Хочу аби пройшов прекметний діалог, і здоровий глузд в подіях повернувся на рейки.
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19.03.2022 19:42 Відповісти
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19.03.2022 19:43 Відповісти
Але ж суки китайські...
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19.03.2022 19:44 Відповісти
"української кризи"

Падли.
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19.03.2022 19:48 Відповісти
Є лише один вихід: полювання на мажорів та їхніх батьків, на їхню власність по цілому світі (під санкціями - лише незначна частина). Це буде ефективно. Один франтик нормально взломив віллу дочки путлера і заселив у туди біженців з України. Молодець. Але треба ще серйозніше. Займаємось. Приєднуйтесь. Адреса пошти [email protected] Перевіримо - подивимося.
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19.03.2022 19:48 Відповісти
Після розпаду раші Китай на черзі.
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Є версія, що китайцям запропонували "знайти в біологічних лабараторіях України докази того, що ковід-19 розроблявся на замовлення "піндосов"". Тепер китайці перебувають в розгубленості, бо бліцкриг не вдався і їм не вдасться уникнути виплат за витік інфекції, а цими фейковими лабораторіями їх поставили в незручне становище .
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення".

"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр. вузкопльоночний іди за рашистським кораблем накуй і поки будеш іти думай .скільки війн розпочали рашисти після розвалу союзу (дебіл *******)?Набагато більше.як розпочинав совковий союз .Припинити існування НАТО. і після цього рашист з вузькоглазими хитро ви,є аними китайцями створють своє НАТО і вже без тормозів будуть розпочинати війну за війно по цілому світі.
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19.03.2022 19:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=onAYDxxsVMY
Украина ставит россию "на счётчик"
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19.03.2022 19:52 Відповісти
А что вы ждали от Китая.тут еще удивляются или уже все.доходит до последнего.Вижу не так сильно и яро пишут как пару дней под постами за Китай и что он наш .и санкции.ему не надо то .не надо се.да никогда.Все.дошло???не буду все описывать.как и когда и почему Китай .тесно сотрудничает с рабсией.Тут Вам одна из пяти основных частей описана.Китай не друг Украине и как они сами говорят не прямой враг.потому как нападать на Украину не будут.но ***** будут давать помогать хотите вы того или нет. за...те .
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19.03.2022 19:57 Відповісти
НАТО надо ввести войска!
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19.03.2022 19:59 Відповісти
Припинити існування?
А росія припинила свою агресивну політику?
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19.03.2022 20:02 Відповісти
Це компартія китаю мала припинити своє існування після того, як країна перейшла на капіталізм.
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19.03.2022 20:03 Відповісти
Суть китайського висера в тому, що китайці не розуміють - як це не виконувати договора. У них за це просто куля.
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Хай краще скажуть коли вони демократію в країні дозволять. Свободу виборів, свободу мітингів, свободу слова.
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Рядовой китаец. 99%.этого не понимает и не задумывается об этом.там единый порыв .единой и всея ком партии .все остальное контра.
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19.03.2022 20:09 Відповісти
сунь хунь вчай забувся,що приціденти з країнами створювала курварашка а потім,тіпа, підтримувала дві сторони своєю іржавою зброєю та качала за безцінь нафту тримаючи на гачку арабські племена (батько і син асади ще ті студенти Патріса Лумумби)...а тепер кремлівська мафія хоче легалізувати в Україні януОвоща,бо скільки ще його єрмадура може керувати його вотчиною....якось це для мафіїї не пофєньшую!!!!то що,знову ******** український народ?
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19.03.2022 20:26 Відповісти
Желтоузкомордые с такой политикой сами себя на@бут в конце концов. На каждую хитрую задницу есть хер с резьбой.
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19.03.2022 20:39 Відповісти
Треба нагадати правило НІЧОГО ПРО УКРАЇНУ БЕЗ УКРАЇНИ. І що за маячня про "українську кризу"?!
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19.03.2022 21:10 Відповісти
Вели диалог - получили бойню!
Си Цин Меркель!
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19.03.2022 21:28 Відповісти
На мій погляд - це Кітай передає пропозиції Московії. Мабуть ім в падлу домовлятися з Україною. Вони ж "вяликая" держава (на справді тільки величезна за площею), тому можуть домовитися тільки з іншою великою державою. І продати таки домовленності своїм населюкам як перемогу также значно легше. Та ще є якась надія - якщо Захід все ж таки хоч трохи прогнеться. А втім того, Кітай, як завжди, рамагається з усього (навіть лайна) зняти пінку.
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19.03.2022 22:00 Відповісти
Кітаю вигідна війна між Росією та цивілізованним світом. За Ковід потрібно відповідати. Чим довше та жорстокіше буде ця бойня тим більше людей не буде згадувати про наслідки вакцінації та кількість смертей від Ковіда.
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19.03.2022 22:05 Відповісти
Кетай дурной как парашка. После того что случилось-НАТО будет ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ поскольку поняла что еще долго будет угроза со сторны авторитарных Парашки и Кетая
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19.03.2022 22:33 Відповісти
Краще хай кажутт такі дурниці ніж допомагають рашці.
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19.03.2022 22:34 Відповісти
Эх, после россии с китайцами ещё воевать
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20.03.2022 00:55 Відповісти
диалог может быть только один - если потянеться ручонка куйла к ядерной кнопке москва с ленинградом а равно и важнейшие стратегические объекты росейки будут стерты с лица земли навсегда.
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20.03.2022 02:10 Відповісти
 
 