НАТО та США варто вести діалог з Росією щодо України, - МЗС Китаю
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Влада Китаю виступає за те, щоб США і НАТО вели діалог з Росією як щодо ситуації в Україні, так і загалом щодо теми безпеки.
Про це заявив заступник глави МЗС КНР Ле Юйчен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США та НАТО варто налагодити діалог із Росією, щоб обговорити суть української кризи. Також це потрібно, щоб усунути побоювання щодо безпеки як Росії, так і України", - зазначив він.
Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення".
"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр.
"Нескладно спрогнозувати наслідки руху в такому напрямку. Криза в Україні - це попередження саме про це", - додав він.
Говорячи про розширення НАТО і вплив цього на безпеку Росії, китайський дипломат підкреслив, що "заганяти в кут велику країну, особливо ядерну державу, може призвести до жахливих наслідків".
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НЕ треба гріти вдома москаля
А що Ірак з диктатором Хусейном був хорошою країною?
Чи може Афганістан з талібаном при владі був хорошою країною?
Чи може Югославія з диктатором Мілошивечем була хорошою країною?
Чи може Лівія з Каддафі була хорошою країною?
США і НАТО завжди були проти диктаторів, проти зла.
А Росія і СРСР, навпаки, завжди воювали на стороні зла.
Так що, іди на... уй, китайський міністр
Там комуністична партія 100 років при владі.
Обама і післяобамки - це да, це *******, нема питань, голубі міра неойобані.
Падли.
"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр. вузкопльоночний іди за рашистським кораблем накуй і поки будеш іти думай .скільки війн розпочали рашисти після розвалу союзу (дебіл *******)?Набагато більше.як розпочинав совковий союз .Припинити існування НАТО. і після цього рашист з вузькоглазими хитро ви,є аними китайцями створють своє НАТО і вже без тормозів будуть розпочинати війну за війно по цілому світі.
Украина ставит россию "на счётчик"
А росія припинила свою агресивну політику?
Си Цин Меркель!