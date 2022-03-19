КБ "Луч": Керівництво "Укроборонпрому" викрало й катувало в.о. директора "Спецоборонмаш" ДП Сердюка
Новини Цензор.НЕТ Події
Конструкторське бюро "Луч" стверджує, що керівники "Укроборонпрому" Артюшенко та Забарчук викрали й катували в.о. директора "Спецоборонмашу" Сердюка, примусивши його підписати "показання".
Про це КБ повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
В повідомленні зазначено, що в.о. директора "Спецоборонмашу" Сердюк брав особисту участь у передачі ЗСУ, Нацгвардії та СБУ озброєння ДП "ДержККБ "Луч", яке перебувало у розбомбленій філії "Спецоборонмашу" в м. Малин. Звіт про передачу озброєння передали РНБО, Міноборони та Головнокомандувачу ЗСУ.
"18 березня 2022 року перед входом до ДК "Укроборонпром" співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка Д. О. заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше 8 годин Сердюк Д. О. проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК "Укроборонпром", де заступником Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу; вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів", - повідомили в "Спецоборонмаші".
В ДП кажуть, що керівництво "Укроборонпрому" намагалося отримати від Сердюка інформацію про те, до яких підрозділів передали зброю з Малина.
"Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати "покази" та "звіти", текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.", - зазначили в "Спецоборонмаші".
Держпідприємство просить президента, генпрокурора та голову СБУ терміново усунути від управління "Укроборонпромом" Забарчука та Артюшенка, яких називає російськими агентами.
"Зазначимо, що Забарчук Р. В. особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. У свою чергу, Артюшенко А. А. за президенства Януковича В. Ф. очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України. Вказаний посадовець несе особисту відповідальність за зниження боєздатності Збройних Сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 роках", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.
Будь ласка, зачекайте...
Та арештуйте ж ви врешті , чи й взагалі ліквідуйте нах ( вам країна тільки подякує ) , все це колаборантське бидло , всі ці ДБРи , Укроборонпроми та іншу сволоту .. Доки вона буде каламутити воду в країні .??
План "Буратіно" все ще працює .
Может это фейк,а может и правда.
Может надо подождать разбор "полётов",а потом выливать грязь.
Це як у футболі один воротар може "злити" гру, як би вся команда не грала
Укроборонпром - це чистої води дітище фсб рф. Головне його завдання - паралізувати централізоване управління одним із секторів безпеки і оборони держави (оборонно-промисловим комплексом)
Чому його не ліквідували після 2013 року? - питання для окремого дослідження. https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/
"Конструкторское бюро "Луч" утверждает ..." - а кто такой, конкретно фамилию утверждающего? ... тишина
"морщим лоб" и вспоминаем, что 11.03.22 генеральным директором з розвитку КБ "Луч" назначен сын Пашиского ... ух ты, так может это Пашинский утверждает?
а что там с этим Сердюком, он взял Пашинского и его сына в адвокаты? забыл дорогу в ДБР, СБУ и ОГПУ?
внимательно читаем коменты штатной армии местных цензоровских ботов, самкуя, размазывающих дерьмо тонким слоем ...
похоже войну они уже выиграли и теперь строчат свои коменты из окопов Закарпатья и Польши, начав предвыборную президентскую компанию своего "сивочелого гетьмана" ... или нет?
Думаю, победим ***** и его под*****вников, а тогда и разберемся "кто тут кому робинович".
а пока пусть этим занимаются те кому за это деньги из наших налогов платят.
В кожній іншій державі в 1-2 день війни інтернували б всіх пов"язаних з кацапією довільним способом - чи паспортом, чи ріднею, чи навіть навчанням в специфічних вузах. тобто просто недостатньо надійних ( як в США японців, в британії німців ітп).
А в нас дуже вірогідними кацапськими зрадниками є вся верхівка ОПи, спецслужб, повно їх в уряді та держ.установах. І нічого не робиться вже 3 тижні війни проти кацапії.
Відчуття ірреальності.
Це надзвичайно важливо - це питання національної безпеки, тобто, обов'язок Президента України.