КБ "Луч": Керівництво "Укроборонпрому" викрало й катувало в.о. директора "Спецоборонмаш" ДП Сердюка

Конструкторське бюро "Луч" стверджує, що керівники "Укроборонпрому" Артюшенко та Забарчук викрали й катували в.о. директора "Спецоборонмашу" Сердюка, примусивши його підписати "показання".

Про це КБ повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В повідомленні зазначено, що в.о. директора "Спецоборонмашу" Сердюк брав особисту участь у передачі ЗСУ, Нацгвардії та СБУ озброєння ДП "ДержККБ "Луч", яке перебувало у розбомбленій філії "Спецоборонмашу" в м. Малин. Звіт про передачу озброєння передали РНБО, Міноборони та Головнокомандувачу ЗСУ.

"18 березня 2022 року перед входом до ДК "Укроборонпром" співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка Д. О. заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше 8 годин Сердюк Д. О. проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК "Укроборонпром", де заступником Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу; вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів", - повідомили в "Спецоборонмаші".

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В ДП кажуть, що керівництво "Укроборонпрому" намагалося отримати від Сердюка інформацію про те, до яких підрозділів передали зброю з Малина.

"Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати "покази" та "звіти", текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.", - зазначили в "Спецоборонмаші".

Держпідприємство просить президента, генпрокурора та голову СБУ терміново усунути від управління "Укроборонпромом" Забарчука та Артюшенка, яких називає російськими агентами.

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"Зазначимо, що Забарчук Р. В. особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. У свою чергу, Артюшенко А. А. за президенства Януковича В. Ф. очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України. Вказаний посадовець несе особисту відповідальність за зниження боєздатності Збройних Сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 роках", - йдеться у повідомленні.

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