На період війни у Львівській області заборонили продаж алкоголю з 21 по 10 годину, - ОВА (оновлено)

Від сьогодні на території Львівської області вводяться обмеження на продаж алкоголю.

Про це у Telegram повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

​​"Віднині продаж алкогольних напоїв заборонено з 21.00 до 10.00 на всій території Львівщини. Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму і тверезого розрахунку! Ми у тилу маємо забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну та всі весняно-польові роботи, у наших громадах під час воєнного стану мусить бути ідеальний правопорядок.



Ми всі це розуміємо, і тому як начальник Львівської обласної військової адміністрації я підписав відповідний наказ. Він забороняє продаж алкогольних напоїв (в тому числі і пива) на території нашої області щодня з 21.00 до 10.00. Діятиме заборона до кінця періоду воєнного стану", - зазначив очільник області.

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При цьому в самому Львові продаж алкоголю заборонено вже кілька тижнів. Мер міста Андрій Садовий нагадав про цю заборону.

"Отримали наказ обласної військової адміністрації про нові правила продажу алкоголю на території Львівської області. Також цим наказом громадам надано повноваження самостійно встановлювати правила продажу алкоголю на своїй території. Позиція Львова залишається незмінною. В місті повністю заборонено продаж алкоголю", - написав він.