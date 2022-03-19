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На період війни у Львівській області заборонили продаж алкоголю з 21 по 10 годину, - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

алкоголь

Від сьогодні на території Львівської області вводяться обмеження на продаж алкоголю.

Про це у Telegram повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

​​"Віднині продаж алкогольних напоїв заборонено з 21.00 до 10.00 на всій території Львівщини. Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму і тверезого розрахунку! Ми у тилу маємо забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну та всі весняно-польові роботи, у наших громадах під час воєнного стану мусить бути ідеальний правопорядок.

Ми всі це розуміємо, і тому як начальник Львівської обласної військової адміністрації я підписав відповідний наказ. Він забороняє продаж алкогольних напоїв (в тому числі і пива) на території нашої області щодня з 21.00 до 10.00. Діятиме заборона до кінця періоду воєнного стану", - зазначив очільник області.

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При цьому в самому Львові продаж алкоголю заборонено вже кілька тижнів. Мер міста Андрій Садовий нагадав про цю заборону.

"Отримали наказ обласної військової адміністрації про нові правила продажу алкоголю на території Львівської області. Також цим наказом громадам надано повноваження самостійно встановлювати правила продажу алкоголю на своїй території. Позиція Львова залишається незмінною. В місті повністю заборонено продаж алкоголю", - написав він.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
жируете однако,у нас его вообще запретили и давно
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19.03.2022 19:33
+8
Ще вип'ємо за перемогу над мордором . Сильно .
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19.03.2022 19:41
+6
Хорошо вам! У нас с самого начала запрещено. Оно-то и правильно -- нечего напиваться, когда рядом уже 9 локаций в шаговой доступности разбомбили, но временами, после взрыва так хочется рюмку выпить
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19.03.2022 19:37
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жируете однако,у нас его вообще запретили и давно
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19.03.2022 19:33 Відповісти
Не то,что в Киеве,даже в Виннице не продают.
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19.03.2022 19:34 Відповісти
В Чернівцях давно не продають, тільки пиво.
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19.03.2022 19:50 Відповісти
В Одессе даже пива нет... и давно
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19.03.2022 19:58 Відповісти
ніхто не продає..з початку війни..можливо і є десь підпільники..але нічні магазини позакривані..
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19.03.2022 19:37 Відповісти
даже пива нету, *****
за то балтика нулёвка которую не кто не покупает, скоро по срокам завоняется бомжам отдадут
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19.03.2022 20:04 Відповісти
навіть пиво не дають..хотів купити..відкрив холодильник в магазині ,чуть по руках не дістав
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19.03.2022 19:34 Відповісти
Пора варити самогон! Цукру в магазин вдосталь.))
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19.03.2022 19:44 Відповісти
магазині*
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19.03.2022 19:44 Відповісти
треба перше бражку розчинити..2-3 тижні шоб постояла аж тоді гнати..
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Ну я в цих дєлах не понімаю, так що...))
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19.03.2022 19:54 Відповісти
В нас вже давно нічого не продають.
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19.03.2022 19:34 Відповісти
Взагалі нічого? Прямо як на мордорських болотях?
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19.03.2022 19:56 Відповісти
вообще не пью, поэтому по барабану
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19.03.2022 19:36 Відповісти
Аналогично. Не пью и не курю.))
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19.03.2022 19:45 Відповісти
Що за маячня? Давно вже не продають алкогольних напоїх у Львівській області.
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19.03.2022 19:36 Відповісти
Хорошо вам! У нас с самого начала запрещено. Оно-то и правильно -- нечего напиваться, когда рядом уже 9 локаций в шаговой доступности разбомбили, но временами, после взрыва так хочется рюмку выпить
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19.03.2022 19:37 Відповісти
Ще вип'ємо за перемогу над мордором . Сильно .
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19.03.2022 19:41 Відповісти
Невідомо хто брехун, Козицький чи Цензор,але в нас на Львівщині алкоголь не продають вже з третього дня війни.Зовсім.
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19.03.2022 19:38 Відповісти
Може це послабили? Було заборонено, а зараз лише в певні години ...
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19.03.2022 19:40 Відповісти
На Херсонщині забули яке воно . Військовий стан передбачає .
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19.03.2022 19:38 Відповісти
Да давно нічого не продають.
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19.03.2022 19:39 Відповісти
Біженців на дорогих автівках не можуть без бухла , бо в душі їхній яма яку вони намагаються залити . Да і захистники з них ніякі , а окопи рити пузатим саме те )
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19.03.2022 19:39 Відповісти
факт..."біженці" я таких авто в життю не бачив..і зразу видно шо не наші не місцеві..пики такі противні
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19.03.2022 19:42 Відповісти
сьогодні бомжів, місцевих бачив біля мусорки..аж просвітліли морди, не такі запухші..не пьють
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19.03.2022 19:40 Відповісти
То вони раді успіхам ЗСУ!
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19.03.2022 19:42 Відповісти
у меня самого утра мусоровозы собирают мусор, а когда ком час закончился бомжи приходят, а там пусто.
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19.03.2022 20:08 Відповісти
есть ТЦ которые в мусорку складывают просрочку они от туда берут соки которые уже брага и пьют
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19.03.2022 20:10 Відповісти
Тю! А я гадав, що по всій країні заборонено продавати бухло...
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19.03.2022 19:42 Відповісти
На Полтавщине сразу убрали алкоголь с полок.
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19.03.2022 19:45 Відповісти
Треба змотатись до Львова)),підкупити щось,бо в нас уже більше 2 тижнів нічогісінько!
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19.03.2022 19:46 Відповісти
у Львові не продають алкоголь з 1 березня, що ви херню крапаєте!
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Я відреагувала на новину ( намагалась пожартувати).А вам,бачу,відсутність алкоголю не на користь,що ви відриваєтеся на людей
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19.03.2022 19:55 Відповісти
Треба відразу до Козицького звертатись. Може він підкаже де той ганделик.
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19.03.2022 19:59 Відповісти
певно власники цього бізнесу "зуміло" доказати керівництву області, що це тіко в гуманних цілях - для зняття стресу в тиловому місті
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19.03.2022 19:48 Відповісти
Я терь понял чего коцабе сахар разметают
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19.03.2022 19:52 Відповісти
Камнеское(под днепром) вчера разрешили пиво 2литра в руки.Но АТБ выстовил весь алкоголь народ тянул полные телеги на колесах,это надо было видеть.Но ноют что денег на продукты не хватает. Это наверное е допомога пошла на бухло.Политика гос.просто ****€ц.
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Козицький типу "працює"... вже давно заборонений продаж алкоголю, але йому мабуть не сказали
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19.03.2022 19:59 Відповісти
у Львові не торгують алкоголем із початку війни - це стосовно якості "новин" на сайті
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19.03.2022 20:02 Відповісти
Так була ж повна заборона?
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19.03.2022 20:14 Відповісти
Ну, пивзаводи - то купа робочих місць. Залишити людей без грошей?
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19.03.2022 20:15 Відповісти
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19.03.2022 20:20 Відповісти
В Кременчуге только сегодня разрешили продавать напитки до 5 процентов алкоголя.
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19.03.2022 23:59 Відповісти
 
 