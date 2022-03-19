США підтверджує використання РФ гіперзвукових ракет проти України ще минулого тижня, - CNN

Американські офіційні особи підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це на умовах анонімності заявили CNN американські постановці.

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За їх словами, це стало першим відомим прикладом використанням таких ракет у бою. За словами джерел, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу.

На думку американських посадовців, використання РФ гіперзвукових ракет могло мати на меті як випробування цієї зброї, так і для "надсилання повідомлення Заходу про російські можливості".

Показово, що в РФ лише 19 березня заявили про використання цієї зброї. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

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За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.