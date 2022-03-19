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США підтверджує використання РФ гіперзвукових ракет проти України ще минулого тижня, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Американські офіційні особи підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це на умовах анонімності заявили CNN американські постановці.

Читайте також: НАТО та США варто вести діалог з Росією щодо України, - МЗС Китаю

За їх словами, це стало першим відомим прикладом використанням таких ракет у бою. За словами джерел, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу.

На думку американських посадовців, використання РФ гіперзвукових ракет могло мати на меті як випробування цієї зброї, так і для "надсилання повідомлення Заходу про російські можливості".

Показово, що в РФ лише 19 березня заявили про використання цієї зброї. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Читайте також: Росія випустила по Україні вже 1080 ракет, - Пентагон

За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.
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Топ коментарі
+41
це я один хочу щоб росію знищили під нуль ядерним ударом???
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19.03.2022 19:43
+40
Я понимаю чеченцев, которые стали устраивать теракты в Москве и других городах россии
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19.03.2022 19:44
+27
А что сделано нами, шоб НАТО небо закрыло? Ну хоть за последние три года?
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19.03.2022 19:49
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це я один хочу щоб росію знищили під нуль ядерним ударом???
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19.03.2022 19:43 Відповісти
you never walk alone
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19.03.2022 19:46 Відповісти
Я понимаю чеченцев, которые стали устраивать теракты в Москве и других городах россии
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19.03.2022 19:44 Відповісти
Не факт , що не фсб
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19.03.2022 19:47 Відповісти
У них было требование - прекратить пытки и убийства чеченского народа
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19.03.2022 19:56 Відповісти
"Норд-Ост", тогда я переживала за чеченцев и плакала за русскими. Сейчас бы за русскими я не плакала, а радовалась бы, очень радовалась бы.
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19.03.2022 19:59 Відповісти
во времена первой чеченской на жд вокзалах и мостах
большенство взрывов устраивало фсб
взрывы домов в волгодонске, москве и где там еще
устроило тоже фсб (рязанский сахар)
норд ост, требование остановить войну, отравили газом
антидота не было, медикам не говорили что за отравляющее вещество применили
погибло 112 вроде человек
норд ост, опять требование остановить войну
фсб и группа альфа начало штурм, выстрелив рективным огнеметом шмель по крыше
в итоге все загорелась и крыша разрушилась
большенство детей погибло от пожара (330 детей)
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19.03.2022 19:47 Відповісти
там после начала штурма бои шли
но сам факт что они начали так штурм, выстрелив вкрышу огнеметом...
там еще танками стреляли по школе

еще в убегающую группу среди детей которых были "боевики"
выстрельнули вроде чем то, толи гранатомет, то ли миномет не помню
факт что там было немало детей среди толпы, а они ради того чтобы никто не ушел
стреляли по толпе
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Все саме так і є, більша частина ракет не долітає через конструкторські вади, а ті, що долітають влучають куди-попало.
Отже радіти тобі кацапчік - передчасно
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20.03.2022 10:05 Відповісти
уроды еще устроили тут успытания
то в сирии они на детях бомбами тренировались, то тут
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19.03.2022 19:44 Відповісти
Тому і не хочуть закривати небо, бо продемонструють свою неспроможність. НАТО думало ,що війни більше ніколи не буде,тому і не готові до нових реалій.
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19.03.2022 19:46 Відповісти
А что сделано нами, шоб НАТО небо закрыло? Ну хоть за последние три года?
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Давай я начну за первые пять, а ты за последние три? Поехали -
- Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом Порошенком.

Твоя очередь.
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19.03.2022 20:09 Відповісти
Ну, як що; а як же Велике Крадівництво?!
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19.03.2022 20:31 Відповісти
Суть не в тому ,що ми зробили ,суть у тому ,що саме НАТО неспроможне себе захистити . А до нашого величного головнокомандуючого у мене особисто куча притензій,особисто для мене він звичайна бездарь і пустодзвін.
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19.03.2022 21:43 Відповісти
віктор л

"суть у тому"
що ссуть тобі в обличчя, а ти й не помічаєшь і вважаєшь, шо то Божа роса та чиста-пречиста правда.

"НАТО неспроможне себе захистити"
А ще одна думка в порожню черепушку не приходила, чому ЗСУ не поганим, але дуже обмеженною за номенклатурою саме НАТО-вської зброєю так добре палять рашистів?
А нагадати недолугому, як 2 танки США в Ираку роз...бали 70+ Т-72, а самі залишилися боєздатними.

Недолуге, якщо не маеш знаннь, краще промовчати - на розумника будеш схожий.
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19.03.2022 21:57 Відповісти
ти примітивна істота ,тому навіть не буду вступати з тобою в полеміку.
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19.03.2022 22:01 Відповісти
Суть в том, что на НАТО даже в голову никому не приходит нападать. Это первый и единственный критерий того, могут ли НАТО себя защитить. Тошо ЗЕбил, с какого то хера, оешил, что НАТО нам чем то обязано, проблемы только ЗЕбила.
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19.03.2022 22:22 Відповісти
Повністю погоджуюсь, зелень забагато базікає,НАТО нам нічого не винне.Дякуючи зелені ми були неготові до вторгнення, але я мав на увазі саме гіперзвукові ракети.
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19.03.2022 22:29 Відповісти
Я не считаю гиперзвуковые ракеты убер-оружием. Во первых, скорость звука - понятие растяжимое. Второе - важна не скорость, а способность активно маневрировать, с этим проблемы.
Третье - меры противодействия разрабатываются, и шойто мне подсказывает, на какую лошадь ставить.

Соединенные Штаты разрабатывают и средства противодействия гиперзвуковому оружию. Так, Агентство космического развития и Агентство противоракетной обороны США имеют план по размещению созвездия из сотен специализированных спутников на низкой околоземной орбите, которые способны обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые ракеты. В конце 2019 года Конгресс США поддержал эту концепцию. А Палата и Сенат Соединенных Штатов решили выделить $108 млн на реализацию проекта.
В 2020 году на орбиту должны вывести начальную партию из 20 спутников-разведчиков. Вторая партия, которая будет запущена в 2022 финансовом году, предусматривает размещение на орбите уже 150 космических аппаратов.
В сентябре 2019 года Вашингтон профинансировал создание системы "Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense" для уничтожения гиперзвуковых ракет России. Контракт на это получило подразделение Lockheed Martin от Агентства противоракетной обороны США. Система Valkyrie должна будет минимизировать потенциальные угрозы от гиперзвуковых ракет, способных маневрировать. Аналогичные заказы получили компании Boeing и Raytheon. Система первой из них должна называться Hypervelocity Interceptor (HYVINT) Concept for Hypersonic Weapons.
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19.03.2022 22:43 Відповісти
віктор л

Це тобі хто наклав чергову порцію лайна на вуха, абДрестовіч, чи особисто Зе?
Ти нічим від населюків паРаші не відрізняєшся, які жруть різне пропагандонське г...
аж за вухами лещить.

Знайома расейська пісня, товариСЧУ віктор л усі щосчь винні, наприклад НАТО закривати небо, а ще воювати замість тебе, поки ти диван грієш.

Може свою дупу треба відірвати від дивана та хоть щось корисне зробити для країни замість дурню тут накидати?

Порожню черепушку не відвідувала думка, чому паРашка не почала війну з маленькою Літвою щоб пробити шлях до колишнього Кеніксбергу, якій вони дуже бажають мати, не меньше, ніж шлях суходолом до Криму?
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19.03.2022 21:45 Відповісти
Навчись уважно читати ,і спочатку заглянь у свою черепушку ,бо здається мені та ніколи мізків і не було.
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19.03.2022 21:58 Відповісти
віктор л

Я то вмію уважно читати, а от ти, істота, навіть в межах однієї статті крутишся, як щось в ополонці, то у тебе:
"Тому і не хочуть закривати небо, бо продемонструють свою неспроможність. НАТО думало ,що війни більше ніколи не буде",
то:
"Повністю погоджуюсь, зелень забагато базікає,НАТО нам нічого не винне."

Ще раз нагадую, що країни НАТО з середини грудня більше десяти разів публічно попереджували, що війна може початися в будь-яку мить, забуло?
Так це "НАТО думало ,що війни більше ніколи не буде"?
Логіка у "розумника" аж зашкалює.

Ти вже якось визначись чи "не хочуть" чи "НАТО нам нічого не винне".

Про твої розумові "спроможності" та "логічність" побудов судять саме по змісту твоїх коментарів,
в яких майже дослівно транслюються наративи абДрестовича и Ко,
також добре помітний "великий" словниковий запас та кількість помилок на рівні трієчника,
так що не треба у справедливих характеристиках "письменника" когось звинувачувати.
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20.03.2022 07:25 Відповісти
НАТО здатне захистити себе від будь-якого кацапського озброєння, у т.ч. що може з'явитися у найближчі 100 років, та знищити їхні та китайські збройні сили протягом двох тижнів.
Просто у них немає жлдних причин це робити, окрім верещання любителів руцкава міра в Україні
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20.03.2022 10:08 Відповісти
Этих ракет очень мало и их производство слишком дорогое в условиях санкций. Скорее всего мы их больше здесь не увидим.
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19.03.2022 19:47 Відповісти
твої слова Богу у вуха
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19.03.2022 19:50 Відповісти
Один полк Миг -31К носителей ( 24 ед). Штук 40 ракет. Так что да, недолго ( еще от Камчатки до Курска не одни Мухтары службу останутся нести).
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19.03.2022 19:54 Відповісти
Эти ракеты создавались под до сих по перспективный ПАК ФА (Су57), а налепили их на миг31. Так что сомневаюсь, что они будут эти кинжалы вообще здесь дальше использовать.
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19.03.2022 19:56 Відповісти
В проектах было размещение на Ту-160, Су -57, Ту-22М3...что-то пошло не так...
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19.03.2022 19:59 Відповісти
З ким ти сперечаєшся? Це ж тупорилий бот, якій лише по клаві може клацати
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20.03.2022 10:09 Відповісти
Байрактар працює над знищенням вертольотів росіян. https://youtube.com/shorts/2wwDZ3X-eOU?feature=share
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19.03.2022 19:47 Відповісти
***** викладувать , *** кацапам і розвідки не треба
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19.03.2022 20:52 Відповісти
Залишається якомусь чарівнику ( країні ) в'ї*ати їхній завод . В рамках демілітаризації .ще може на територіях нерозбомблених наших військових об'єктів робити табори полоненних .
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Вірити кацапам - себе не поважати. Не існує невразливої зброї. Завжди є засоби, але не завжди їх вчасно застосовують. Думаю зараз вивчають реальні параметри цих ракет і підшуковують найбільш ефективні серед наявних засобів.
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Проблема збити гіперзвукову ракети лише в радарах. Якщо траєкторія реально непередбачувана то тоді вже проблема, але і у самої ракети тоді бойова частина незначна.
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19.03.2022 19:53 Відповісти
Гиперзвук 7-10 махов вроде. У ракет про скорость меньше. Как мне кажется, такое пока сбить можно или сем то типа ciws с небольшой вероятностью, либа лазерной пво по типу как делают сша или немцы вроде.
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19.03.2022 20:45 Відповісти
Це те що заявлено, а шо насправді скоро дізнаємось. Щось складне виробляти масово кацапи не здатні. Наприклад, вся економіка ********** здатна виробити лише 1 СУ57 в місяць., в той час як американці свій ************* літак 5+ покоління штампують 140 штук в місяць. Звідси зрозуміло що ніякої практичної загрози штучні "вундервафлі" кацапів не несуть.
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Они так то больше для ядерок, тягать 250 кило тротилла на такой базе думаю даже для сша дорого
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20.03.2022 00:28 Відповісти
Ще не відомо що дорожче: та ракета чи те, що вона знищила.
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19.03.2022 19:50 Відповісти
А люди?
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19.03.2022 19:52 Відповісти
знищувати людей такими ракетами дуже дороге задоволення,надзвичайно дороге.Навіть знищення якогось складу із старими ракетами не варто запуску цієї ракети,якщо вона не насла шкоди більшої, аніж сама її вартість і вартість її запуску.
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Є вигоди тактичні , а не математичні .
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19.03.2022 20:01 Відповісти
кажеш,що тактичні вигоди ,не мають ніякого відношення до математичних?Тоді за допомогою чого розробляються тактичні вигоди і за допомогою чого ведеться підрахунок цих вигод?
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Надо быть реалистом. Производство этих ракет нуждается в крутой электронике и я не думаю что у них их много, так же как и танк Армата и СУ-57.
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19.03.2022 19:52 Відповісти
Ну так, на електронних лампах по типу ГУ50, К11
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19.03.2022 20:42 Відповісти
Танк армата та Су-57 - це бутафорія дуже далека від боєздатності
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20.03.2022 10:10 Відповісти
Наши военные склады вообще не прикрыты ПВО?
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19.03.2022 19:53 Відповісти
К сожалению, ни одна ПВО не видит гиперзвуковые ракеты (в этом и разница с другими видами ракет)
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19.03.2022 20:01 Відповісти
Максимальна швидкість: М = 10 (~ 12000 км/год)
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19.03.2022 20:44 Відповісти
Это в стратосфере.При входе в тропосферу скорость будет около звуковой.
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19.03.2022 21:59 Відповісти
Нужно ПВО, которое достанет носителей этих ракет
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19.03.2022 19:56 Відповісти
Американські комплекси іджис легко вражають як носії так і самі гіпєрзвукавиє ракети.
Міф про їх невразливість для любителів китайських мультиків.
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20.03.2022 10:13 Відповісти
Так намекните Вашингтону и Брюсселю, что вы не против предоставить место для испытания неких не оглашённых вундервафлей для умножения на ноль баз в России, из которых запускается ракеты на Украину. И собственно заводов где тех производит. Чтобы там из подвалов больше не вылезли.
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19.03.2022 19:58 Відповісти
В том и дело, что нынешним главам стран НАТО не хватает, как говорил персонаж Винни Джонса в художественном фильме "Сп*здили", здоровенных и храбрых яиц.
Сейчас на сцене два действующих лица, у одного и у второго есть ядерное оружие и оба могут стереть соперника с лица Земли, правда, ценой и собственного стирания. Не останется ни х уйла, ни Байдена, ни Джонсона. И вот одно действующее лицо (НАТО) играет в "дипломатию до последнего", а второе (х уйло) - делает вид, что оно сильнее, хотя оно, максимум, равное по силе ядерного оружия, а в остальном - говна кусок.

Будь во главе хотя бы США твёрдый и храбрый политик - он бы завалил нас горами всевозможного оружия, а х уйлу бы сказал, что если тот попробует рыпнуться за пределы Украины, его вместе с 71% его кацапских холуёв превратят в ядерный пепел. Х уйло же грозит ядерным ударом всего лишь за поставку оружия - где храбрость западных лидеров пригрозить ему в ответ? Что за дебильная позиция "не давать Украине наступательное вооружение, чтобы не было эскалации"? Украине могут приказать наносить удары только по мишеням, с которых наносились удары по Украине, и после разгрома паРашной армии ни в коем случае не выходить за пределы Украины. И также х уйлу могли бы пригрозить, что если он применит "неконвенционное" оружие по Украине - оно получит ядерный удар. Ведь это не Украина напала, это паРаша напала, при чём вопреки всем существующим международным законам и принципам. Так какого лешего Запад осторожничает? Они просто доиграются, что х уйло пойдёт дальше и дойдёт до прямой угрозы любой стране НАТО, вступившей после 1997 - их политика пассивного сдерживания уже очевидно давно обосралась и они лишь оттягивают неизбежность войны, но показав свою решительность, они эту неизбежность отодвинут за пределы жизненного цикла х уйла, а вот их дипломатия в ответ на угрозу войной эту неизбежность только приближают, и чем раньше они это поймут - тем больше жизней граждан стран НАТО они спасут. Но, видимо, для этого им надо ещё несколько недель пособирать остатки мужества и посмотреть на убитых украинских детей, а может и этого не хватит.
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19.03.2022 20:30 Відповісти
рашистов долго промывала пропаганда
мол ната злая, такого хорошего человека как милошевич убила
и хусейна, какие плохие
хотя я уверен 100% что они подстрекали для войны в ираке, т.к. тогда бы нефть выросла и им было бы выгодно

"на танках до берлина", они реально тупые
думают что им спокойно дадут по скоростным автобанам ездить на танках)))
они кажется не понимают что сейчас танк уже не такая грозная вещь как в 40е годы
да и то, даже тогда появлялись panzerfaust, которые пробивали броню

постоянно страшилки про нато говорят, а те в момент когда блее менее дееспособная армия собрана в одной стране, сидит и ничего не делает
хотя это лучший момент напасть, если по их логике они такие коварные))
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19.03.2022 21:25 Відповісти
Это сверхзвуковой беспилотник-камикадзе, но по цене космического носителя
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19.03.2022 20:00 Відповісти
Теперь каждый МиГ-31 - потенциальный носитель этой заразы и будет сбиваться в первую очередь.
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19.03.2022 20:05 Відповісти
Далеко не кожний, це спеціально перероблені літаки не здатні носити будь-яку іншу зброю.
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20.03.2022 10:14 Відповісти
Чекаємо, коли її зіб'є Стінгером співробітник Укрпошти
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19.03.2022 20:05 Відповісти
тут нужен уже работник Новой Почты
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19.03.2022 20:55 Відповісти
она действитльно гиперзвуковая или это просто понты?
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19.03.2022 20:29 Відповісти
Спросите у Стингера.
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19.03.2022 20:35 Відповісти
Это в стратосфере сверхзвуковая.При входе в тропосферу скорость будет около-звуковой и реально сбить ПВО.
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19.03.2022 22:05 Відповісти
Опишить, як можна швидко навестися на над швидкий об*єкт із швидкісттю близько 14махів та з мінімальним тепловипромінюванням? На це здатний хіба ізраільский "залізний купол". На середній дистанціі та з суммарною перевагою ракетних одиниць.
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19.03.2022 22:35 Відповісти
Ось я не вірю в навіть 9 махів, не те що 14 у виконанні оркостану для такого малого об'єкта!
9 махів це 1 космічна швидкість!
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19.03.2022 22:47 Відповісти
Я з вами погоджуюсь, бо сам вважаю, що такий малий об*єкт , зможе досягнути подібноі швидкості, або при переході в плотні слої атмосфери в дуже короткому періоді, або лише в періоді поки летітиме на висоті 500км.
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19.03.2022 23:29 Відповісти
Більшість ракет гіперзвукові, в цьому немає нічого нового та особливо небезпечного
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20.03.2022 10:15 Відповісти
А 3 космічна швидкість вона рахується гіперзвуковою чи ні??
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Швидкість звуку 340 м/с. ЦЕ = 1маху. Перша космічна, це 7,9 км/сек. абож 28тис км/год абож 23 маха.
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19.03.2022 23:36 Відповісти
Мене вчили що близько 980 м/ с
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19.03.2022 23:41 Відповісти
І як у вашому твердженні28 тисяч =23 махам, коли твердження що 340=1??😂😂😂
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19.03.2022 23:45 Відповісти
Помножте 340 м/с на 23, та переведіть 7820м/с у км/год и вийде у вас 28152км/год.
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20.03.2022 01:17 Відповісти
А мені всі таблиці видають що 1 мах дорівнює 1225,04 км/ год😂😂
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20.03.2022 06:34 Відповісти
А тобто, виявляється, ідіот я.
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20.03.2022 16:45 Відповісти
Фотка, як це традиційно тут заведено, не має жодного відношення до новини, але досить знакова.
Бо це найефективніша у світі ракета комплексу ППО SM-2/3, здатна закрити українське небо від будь-яких ударів, у т.ч. крилатими ракетами, балістичними і навіть гіперзвуковими.
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20.03.2022 10:02 Відповісти
Ні!!!!
Дебілом від слова " усвідомлення дій, але не передбачаючи наслідки"
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20.03.2022 19:07 Відповісти
 
 