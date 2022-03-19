Порошенко закликав усіх до єдності: ворог у нас один – путінська Росія
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Петро Порошенко закликав усіх єднатися навколо України і наголосив, що ворог у нас один – путінська Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".
"Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль – у Кремль", – написав Петро Порошенко у фейсбуці.
"Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: "слово за слово, чем-то по столу". І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну", – зауважує п’ятий президент.
"Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності", – наголошує Порошенко.
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Українців скоріш за все обурює інформація, яка витікає із пащі аристовища і подоляка.
А я і мені подібні юзери - не стримуємося. Бо ми - не політики.
Врешті чому влада не може прибрати подалі аристовичей ? Тримають для піару ?
Пробачте, трохи сумбурно, але нам треба боротися с *****м и рашей, а ми вимушени ще слідкувати за керівництвом країни, яке постійно шось мутить с рахой явно не на користь України.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"