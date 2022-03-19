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Порошенко закликав усіх до єдності: ворог у нас один – путінська Росія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко закликав усіх єднатися навколо України і наголосив, що ворог у нас один – путінська Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".

"Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль – у Кремль", – написав Петро Порошенко у фейсбуці.

"Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: "слово за слово, чем-то по столу". І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну", – зауважує п’ятий президент.

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"Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності", – наголошує Порошенко.
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Топ коментарі
+36
Браво гетьман!
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19.03.2022 19:52
+30
Оце правильний заклик! Ось так й має поводити себе Головнокомандуючий! А то Зеленський там знову почав молоти нісенітниці...
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19.03.2022 19:53
+18
Игорешка, догоняй свой корабль...
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19.03.2022 19:58
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Браво гетьман!
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19.03.2022 19:52 Відповісти
Але ти гнида
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Игорешка, догоняй свой корабль...
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19.03.2022 19:58 Відповісти
Адекватність - 80 лвл
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19.03.2022 19:52 Відповісти
Оце правильний заклик! Ось так й має поводити себе Головнокомандуючий! А то Зеленський там знову почав молоти нісенітниці...
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19.03.2022 19:53 Відповісти
Не фан Петра Порошенка , але як кажуть вода камінь точить.
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19.03.2022 19:53 Відповісти
Все очень верно.
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19.03.2022 19:53 Відповісти
Пропонуєте змиритись зі зрадниками і їхніми ************** як люся?
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19.03.2022 19:53 Відповісти
Пропонує думати башкой и тихо робити свою справу
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19.03.2022 20:07 Відповісти
порох мабуть не в курсі,як його зараз на пабліках боти опзж и служок мочать
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19.03.2022 19:56 Відповісти
ну, хоча би до твоєї мегери юдьки заклик. До речі, слід віддати належне: якщо і єднання нема, то і мочилова нема.
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19.03.2022 20:12 Відповісти
А ты асфальт поковыряй, патриот на палочке...
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19.03.2022 20:01 Відповісти
Справедливості заради, Петро Олексійович, ваші люди теж добре підливають.
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19.03.2022 19:58 Відповісти
Це ж які в нього є люди ?
Українців скоріш за все обурює інформація, яка витікає із пащі аристовища і подоляка.
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19.03.2022 20:09 Відповісти
брешеш. Насправді політики з Євросолідарності поки що ледве стримуються.
А я і мені подібні юзери - не стримуємося. Бо ми - не політики.
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19.03.2022 20:10 Відповісти
Всі стримуються. Але ж і межа є. Зраду ніхто спокійно не сприйме.
Врешті чому влада не може прибрати подалі аристовичей ? Тримають для піару ?
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19.03.2022 20:18 Відповісти
Подливают? А ты не пей...
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19.03.2022 20:21 Відповісти
Так-то воно так. Але ж не можна закривати очі на те, що керівники "Укроборонпрому" викрадають й катують в.о. директора "Спецоборонмашу", і прикриватись тим, що зараз не час розбиратись хто зрадник Єрмак, Демченко чи Татаров. Так вся країна буде підірвана х середини.
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19.03.2022 19:59 Відповісти
ХАй цим займаються суди і прокуратура. Гризня між собою це те чого Путін сидить і чекає.
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19.03.2022 20:01 Відповісти
Чому ми повинні вірити тому чи іншому на слово? А люди займають сторону спираючись на слова у Твіттері і починають "віну" один з одним. Поки ЗСУ ******* ворога на фронті ми серемо собі у штани в тилу.
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19.03.2022 20:02 Відповісти
А ниче, что в высшем эшелоне предатели? Да, согласен с Порохом, грызня не уместна, но как бы не прозевать слива страны, который, судя по всему , идет полным ходом.
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Ти справді віриш, що їм дозволять? Зараз армія влада в Україні.
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19.03.2022 20:19 Відповісти
Я бачу що зараз коїться в країні-то раптом розмінувались перед війною виходи з криму, та південь країни був так легко окупован русньой, то раптом снаряд попадає в казарму з військовими, які теж раптом по 200 чоловік!!!!! там разом сплять, то Марік кидають напризволяще, то ця просто вопіюща історія с нашими стугнами та КП "Луч", що просто не лізе не на яку голову і т.п. і т.д. Я вже не кажу про спроби зеленожопих домовлятися про нейтральний статус країни з кремльом і якись міфичні гарантії безпеки від русні, , причому ті спроби постійні. Мабуть хтось має намір бути гауляйтером малоросії. Недаремно ***** вже декілька разів казав, що не має наміри змістити зелю . З чого б це? Тому генштаб, як бійці, в нас дуже хорош, але вони не розуміють зараз- що зрада нас всіх нас загубить бистріше, ніж війська супротивника.

Пробачте, трохи сумбурно, але нам треба боротися с *****м и рашей, а ми вимушени ще слідкувати за керівництвом країни, яке постійно шось мутить с рахой явно не на користь України.
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19.03.2022 20:39 Відповісти
Хай розбираються і суди, і прокуратура. Але це процес довгий. Зе може і має вже зараз на це відреагувати.
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19.03.2022 20:05 Відповісти
Главное, чтобы у всех представителей украинской власти враг был один - путин.
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19.03.2022 20:01 Відповісти
Путінська рашка це не тільки мордва, орки в танках, а й в головах деяких zрадників ОП
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Порошенко Порошенко, посадив би ти в свій час Ахметова, Медвечука, Пінчука, Новінського інших ригів..., які безпосередньо отримували користь від правління Януковича, та відповідальні за розстріли людей на майдані, був би та батьком нації...
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19.03.2022 20:04 Відповісти
Ти думаєш в посадках щастя? Ти серйозно думаєш що ті 73% не голосували за По тільки через те що не посадив Мертвечука і Пінчука? Тобто ота сепарня, совки, вата, відверті 95 квартальні дебіли сильно розссердились на Пороха через те що не посадив Мертвечука? Ти дебіл? Нє, чесно, ти дебл?
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19.03.2022 21:47 Відповісти
)) за По не проголосували тому, що він не зробив те, що пообіцяв зробити ЗЕ... по суті за раз всі бачать що Зе також наїбав виборців, але люди сподівались на його чесність...
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19.03.2022 22:08 Відповісти
Та шо ти кажеш. І шо такого Порох обіцяв зробити вато-сепарському бидлу, прихожанам моспархату, совкам, колишнім ригам, квартальним дебілам, прищавим підліткама, любителям Сватів і Голобородька, а потім взяв і не зробив? Ну всим тим хто голосував за Зе? Конкретно. Що він їм пообіцяв і не зробив?
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19.03.2022 22:16 Відповісти
Якраз По не пообіцяв нічого і не зробив нічого... А Зе пообіцяв наступне, хоча також з цього ніхера не зробив... але в тому, що довірливі громадяни його вибра не їх вина.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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19.03.2022 22:27 Відповісти
ЗЕ пообіцяв "я вам нічево нє должєн". А бидло голосувало, бо Зеля всьо у алігархов отбєрьот і народу раздаст, а Порошенка посадіт.
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20.03.2022 01:01 Відповісти
Нет, только ты, тварь кацапская - сосешь хрен *****, все как всегда. Палишься, мразь ************- это придумали твои подонки с параша тудой, а ты, утырок, по методичке все за ними повторяешь. На хрен с пляжа!
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19.03.2022 20:10 Відповісти
Бити в Кремль. Правильно. Саме тому, офіційні особи, що озвучують кремлівські та прокремлівські наративи, або своїми діями чи бездіяльністю зчиняють будь-яку іншу шкоду проти України - мають бути усунені з посад, усунені від оприлюднення будь-яких офіційних заяв, усунені від будь-яких переговорів, та взяті під варту у зв'язку з діями, направленими на збурення суспільства та на сдачу інтересів України Кремлю. Прізвища всіх тих офіційних осіб ми знаємо, дії їхні фіксуємо. Зараз, відсторонити їх від посад, призначити нових в робочому порядку, після перемоги можна вже гучні суди влаштувати, якщо вже в нас не працює для них військово-польовий суд.
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19.03.2022 20:12 Відповісти
Эх Петя... Прости меня, что плохо думал о тебе, когда ты последние месяцы призывал увеличить бюджеты на армию. Простите, Петр Алексеевич... Теперь я понимаю насколько дороги не нужны, и насколько нужна большая армия.
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19.03.2022 20:25 Відповісти
Свята людина. Зебілльо навіть зараз на нього лайно ллє, а він все одно твердить : давайте обєднуватися. Ворог -***** і т д. Наскільки державницьке і стратегічне мислення. Насікільки його нам не вистачало на посаді президента останні 3 роки. Наскільки нікчемним і примітивним виглядають зелені "дорогоукладчики".
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19.03.2022 21:43 Відповісти
 
 