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На східному напрямку знищено 6 російських танків, 11 БМП, 4 БТР, 10 одиниць автотехніки, літак та БПЛА, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 6 російських танків, 11 БМП, 4 БТР, 10 одиниць автотехніки, літак, БПЛА та понад 150 окупантів.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська зазнали тяжких втрат під час чергових спроб прорвати нашу оборону", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом дня на Донецькому напрямку було знищено 5 танків, 6 БМП, 4 одиниці автомобільної техніки, а також 1 БПЛА типу "Орлан".

Оборонці Маріуполя продовжують демонструвати неймовірну стійкість та героїзм. Сьогодні вони знищили 1 танк та 2 БТР ворога. Крім того, за допомогою наявних засобів протиповітряної оборони знищено 1 літак (тип літака уточнюється).

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"Не менш продуктивною була й робота українських "Богів війни" – знищено колону забезпечення у складі 2-х паливозаправників та 4 одиниць автомобільної техніки. Також артилеристи відпрацювали за накопиченням особового складу та техніки російської нечисті. Результат – знищено 5 БМП та 2 БТР", – йдеться у повідомленні.

"Щодо особового складу, то мінімум 150 російських окупантів вже слухають Кобзона. Такими темпами українські воїни незабаром назбирають цілий стадіон пошановувачів творчості любителя смажених бурятів", - зазначили українські військові.

Автор: Ольга Лузан
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Нищимо армаду тварюк, скоро демілітарізуємо їх повністю.
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19.03.2022 20:11 Відповісти
если еще и шутят значит все отлично.
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19.03.2022 20:13 Відповісти
Тільки но евакуаційний потяг набрав швидкість, раптом - гуркіт, лязгання - потяг сходить з рейок і мчить полем. Вагони телімпаються, люди хапаються, хто за що встиг. Зупиняється аж біля лісу.
Люди вистрибують з вагонів - біля локомотива сидить машиніст, витирає спітніле чоло.
- ти що, здурів? Повний потяг людей!
- розуміїте, їду, дивлюсь - на рейках кацап з кулеметом сидить!
- ну то й що?? Треба було давити гадину!
- ну так я ж його он тільки біля лісу догнав....
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19.03.2022 20:24 Відповісти
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19.03.2022 20:15 Відповісти
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19.03.2022 20:16 Відповісти
Які новини можуть бути приємнішими?
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19.03.2022 20:22 Відповісти
WOW!МОЛОДЦЫ!КРАСИВАЯ РАБОТА!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.03.2022 20:35 Відповісти
По перше, це просто красиво )
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19.03.2022 21:22 Відповісти
 
 